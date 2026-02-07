- أطلقت وزارة العمل في الصومال قانون العمل الوطني المحدث، الذي يهدف إلى تنظيم سوق العمل وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، بما يتماشى مع معايير العمل الدولية ويضمن حقوق جميع الأطراف. - يركز القانون الجديد على حماية حقوق العمال وأصحاب العمل، مع تعزيز بيئة عمل قائمة على الالتزام بالقوانين واحترام الحقوق، مع اهتمام خاص بساعات العمل، والإجازات، ومعايير السلامة والصحة المهنية. - يمثل القانون خطوة تاريخية لتحسين ممارسات العمل، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، مع تقليص النزاعات العمالية وتحسين صورة الصومال دوليًا.

أطلقت وزارة العمل في الصومال قانون العمل الوطني المحدث، بحضور مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاعات العمالية والاقتصادية. ووصفت مصادر حكومية القانون الجديد بالخطوة المفصلية لتنظيم سوق العمل وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، بما ينسجم مع معايير العمل الدولية ويكفل حقوق جميع أطراف العملية الإنتاجية.

وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية، سالم عليو إبرو، إن القانون الجديد يؤسس لنظام عمل متوازن يقوم على حماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء، ويعزز بيئة عمل قائمة على الالتزام بالقوانين واحترام الحقوق والواجبات.

وأوضح الوزير أن القانون يولي اهتمامًا خاصًا بقضايا أساسية، من بينها ساعات العمل، والإجازات، ومعايير السلامة والصحة المهنية، إلى جانب تنظيم التزامات أصحاب العمل، بما يشمل الامتثال للتشريعات المعمول بها، وضمان حقوق العاملين، وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة.

وأكد إبرو أن قانون العمل الوطني رقم (36) لسنة 2024 يمثل خطوة تاريخية من شأنها إحداث تحول نوعي في ممارسات العمل داخل البلاد، كما سيسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار والتنمية الاقتصادية.

ويأتي إقرار قانون العمل الوطني المحدث في ظل تحديات متراكمة شهدها سوق العمل الصومالي خلال العقود الماضية، أبرزها قدم التشريعات السابقة، وضعف آليات الحماية القانونية للعمال، واتساع رقعة العمل غير المنظم. كما يُعد القانون استجابة مباشرة لمرحلة التعافي الاقتصادي وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وحاجة البلاد إلى إطار تشريعي عصري ينظم علاقات العمل بما يتوافق مع التزامات الصومال الدولية، خاصة اتفاقيات منظمة العمل الدولية.

ووفق متابعين، من شأن هذا القانون أن يسهم في تقليص النزاعات العمالية، وتعزيز الاستقرار الوظيفي، ورفع مستوى الإنتاجية، إضافة إلى تحسين صورة الصومال في التقارير الدولية ذات الصلة ببيئة الأعمال وحقوق العمال، ما ينعكس إيجابًا على جهود جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل مستدامة.