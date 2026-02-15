الصومال: توسع زراعة البرسيم لمواجهة تقلص المراعي الطبيعية

- تشهد مدينة بلعد توسعاً في زراعة علف البرسيم لتعويض النقص الزراعي وحماية الثروة الحيوانية من الجفاف المتكرر، حيث يغطي المشروع أربعين هكتاراً ويستخدم تقنيات حديثة لتحسين الإنتاجية. - ينتج المشروع أطناناً من الأعلاف كل ثلاثة أشهر، مما يسهم في سد احتياجات مربّي الماشية وتحسين إنتاجية الحليب واللحوم، ويعزز الأمن الغذائي ودخل الأسر الريفية. - يهدف المشروع إلى تقليل الاعتماد على الأعلاف المستوردة وتصدير العلف الصومالي، مما يدعم استدامة الإنتاج الحيواني والاقتصاد الوطني في الصومال.

تشهد مدينة بلعد في إقليم شبيلى الوسطى، جنوبي الصومال، توسعاً في زراعة علف البرسيم ضمن مشروع زراعي يستهدف تعويض النقص في الإنتاج الزراعي وحماية الثروة الحيوانية من تداعيات الجفاف المتكرر. ويأتي هذا المشروع في وقتٍ بالغ الحساسية، إذ تشهد مناطق واسعة من جنوب الصومال موجات جفاف متلاحقة أدّت إلى تدهور الأراضي الزراعية ونفوق أعداد كبيرة من الماشية، التي تمثل العمود الفقري لاقتصاد البلاد ومصدر العيش الرئيس لملايين الصوماليين. ومع تقلّص المراعي الطبيعية وارتفاع كلفة الأعلاف المستوردة، برزت الحاجة الملحّة إلى بدائل محلية قادرة على حماية الثروة الحيوانية من الانهيار.

وهذا المشروع، وهو الأوّل من نوعه على هذا النطاق، حقّق نجاحاً لافتاً منذ انطلاقه، إذ يغطي مساحة تُقدَّر بنحو أربعين هكتاراً. داخل الحقول، تعمل الآلات الزراعية على تدوير الأعلاف وتجهيزها، في مؤشر على تحوّل تدريجي نحو أساليب إنتاج حديثة في قطاع ظلّ تقليدياً لعقود. وتنتج المزرعة الواحدة أطناناً من الأعلاف المتنوعة ذات القيمة الغذائية العالية كل ثلاثة أشهر، ما يسهم في سدّ احتياجات مربّي الماشية خلال فترات الشحّ، ويحدّ من خسائرهم في مواسم الجفاف. هذه الأعلاف لا تقتصر أهميتها على الحفاظ على حياة الماشية فحسب، بل تساعد أيضاً على تحسين إنتاجيتها من الحليب واللحوم، بما ينعكس مباشرة على الأمن الغذائي ودخل الأسر الريفية.

يقول مدير الإنتاج في شركة مقديشو للثروة الحيوانية والزراعية، عبد القادر روبلي، إن الهدف الرئيسي من المشروع يتمثل في توفير أعلاف عالية الجودة تلبي احتياجات السوق المحلية، ولا سيما مع الزيادة الملحوظة في تربية الإبل والأغنام. ويضيف أن القائمين على المشروع يطمحون مستقبلاً إلى تصدير العلف الصومالي إلى الخارج، مستفيدين من انضمام الصومال إلى مجموعة شرق أفريقيا الاقتصادية، وما يتيحه ذلك من فرص تجارية أوسع. ووفق روبلي، يحتل علف البرسيم مساحة تقارب ثلث الأراضي المزروعة في المشروع، نظراً إلى جودته العالية وقيمته الغذائية، وقدرته على دعم صحة الحيوانات في البيئات الجافة. ويجري إنتاجه باستخدام تقنيات زراعية حديثة تقلّل من تأثير تقلبات درجات الحرارة وشحّ الأمطار، ما يجعله خياراً مناسباً في ظل التغيرات المناخية المتسارعة.

وفي السياق، يشير المهندس الزراعي عبد الرحمن السوداني إلى أن اعتماد هذه التقنيات أسهم في استقرار الإنتاج وتحسين نوعية العلف، ما شجّع على التوسع التدريجي في زراعة البرسيم لتغطية الطلب المتزايد في السوق المحلية، وتقليل الاعتماد على الأعلاف المستوردة. ويتجه ملاك حظائر تربية الإبل القريبة من تلك المزارع إليها من أجل الطلب على العلف ما رفع أسعاره إلى ذروته. فنحو أربعمئة ناقة تستهلك يومياً أطناناً من البرسيم، لإنتاج ما يقارب ألفي لتر من الحليب، الذي يُعد من المنتجات الغذائية الأساسية والمفضلة لدى الصوماليين. ويؤكد مربّو الإبل أن توفر العلف بشكل منتظم أسهم في استقرار الإنتاج، حتى في فترات الجفاف القاسية.

وفي خلفية هذا المشهد الزراعي الواعد في بلعد، يقف واقعٌ أكثر قسوة يعيشه قطاع الثروة الحيوانية في عموم الصومال، حيث يشهد هذا القطاع تراجعاً حاداً بفعل موجات الجفاف المتواصلة التي أتلفت مساحات شاسعة من المراعي الخضراء في السهول والوديان والسفوح. تلك المراعي كانت تشكّل لعقود المصدر الرئيس لغذاء المواشي، ولا سيما الأغنام والإبل، قبل أن تتحول إلى أراضٍ قاحلة بفعل شحّ الأمطار والتغيرات المناخية. وأدّى هذا التدهور إلى ركود ملحوظ في أسواق الماشية، وتراجع حجم المبيعات، إلى جانب توقف أو تقلّص حركة التصدير إلى الخارج، نتيجة عدم مطابقة أعداد كبيرة من المواشي للمواصفات الصحية والمعايير المطلوبة في الأسواق الإقليمية والدولية.

وتشير تقديرات محلية إلى أن نحو خمسة عشر مليون رأس من الماشية تأثرت بشكل مباشر بالجفاف المستمر منذ قرابة عامين، ما أسفر عن نفوق ما يقارب مليوني رأس، في وضع مقلق يحذّر مختصون من أنه قد يؤدي إلى فقدان نحو نصف الثروة الحيوانية في البلاد، المقدّرة بنحو أربعين مليون رأس. ويُعدّ الصومال الدولة العربية الأكثر امتلاكاً للإبل، بواقع يقارب سبعة ملايين رأس، إلا أن هذا الرقم يشهد تراجعاً مستمراً. ويقول حسن عبد الرحمن، أحد مربّي الإبل في ضواحي مقديشو، إنهم كانوا يعتمدون في السابق على المراعي الطبيعية والأعلاف المحلية لتربية الإبل والاستفادة من حليبها ولحومها، لكن الجفاف حوّل هذا النمط إلى معاناة يومية تؤرق المربين وتهدد مصدر رزقهم.

وأصبحت الحظائر، وفق مختصين، الملاذ الأخير لإنقاذ ما تبقى من الماشية، بعد وصول أعداد كبيرة منها وهي تعاني أعراضاً صحية خطيرة قد تؤدي إلى نفوقها. ويؤكد الطبيب البيطري عبد الرزاق مري حاشي، أن حالات الضعف وسوء التغذية والأمراض المرتبطة بالجفاف باتت أكثر شيوعاً، في ظل محدودية العلف وارتفاع تكلفته. اقتصادياً، تنعكس هذه الأزمة بشكل مباشر على البلاد، إذ يعتمد نحو ستين في المئة من سكان الصومال، البالغ عددهم نحو خمسة عشر مليون نسمة، على تربية المواشي مصدراً رئيساً للدخل. ويرى خبراء اقتصاديون أن تراجع الثروة الحيوانية بسبب الجفاف يؤثر سلباً على الإنتاج القومي، ويضاعف من هشاشة الاقتصاد الوطني.

وتشكّل الثروة الحيوانية نحو ثمانين في المئة من عائدات صادرات الصومال إلى الخارج، وتسهم بما يقارب أربعين في المئة من إجمالي الناتج القومي. غير أن تراجع التصدير وارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية بفعل القحط يضيفان ضغوطاً جديدة على اقتصادٍ يعاني أصلاً تبعاتِ الصراعات والآفات البيئية منذ أكثر من ثلاثة عقود. وتبرز أهمية مشاريع زراعة الأعلاف، مثل مشروع بلعد، بوصفها إحدى الأدوات الحيوية للتخفيف من آثار الجفاف، وحماية ما تبقى من الثروة الحيوانية، ودعم استدامة قطاع الإنتاج الحيواني. فهذه المشاريع لا تسهم فقط في إنقاذ الماشية من الهلاك، بل تمثل خطوة عملية نحو تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز الأمن الغذائي، واستعادة دور قطاع الثروة الحيوانية بوصفه عصب الاقتصاد الصومالي، الذي ما زال، رغم أهميته، دون استغلاله بالشكل الأمثل.