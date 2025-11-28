الصومال تنضم إلى المنظمة الدولية البحرية لتعزيز أمن الملاحة

- انضمام الصومال إلى الاتفاقية الدولية لخدمات الملاحة عبر الأقمار الاصطناعية (IMSO) يعزز حضورها في المنظومة البحرية العالمية، ويدعم جهود الحكومة في تحسين أمن الملاحة وبناء شراكات دولية لحماية السواحل وتطوير الرقابة البحرية. - أطلقت وزارة الموانئ والنقل البحري نظام تتبع الشحن الإلكتروني (ECTN) لتعزيز الشفافية والكفاءة في التجارة البحرية، وهو إلزامي لجميع البضائع الواردة والمغادرة، مما يساهم في تنظيم قطاع الموانئ والحد من التهرب الجمركي. - يهدف النظام الرقمي إلى تحسين مراقبة الإيرادات وتحديث قواعد البيانات الجمركية، مما يعزز مواءمة المعايير الصومالية مع الأنظمة البحرية الدولية.

التقى وزير الموانئ والنقل البحري في الحكومة الفيدرالية الصومالية، عبد القادر محمد نور، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (IMO) أرسينيو دومينغيز، أمس الخميس، على هامش مشاركته في أعمال الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس المنظمة المنعقدة في العاصمة البريطانية لندن. وخلال اللقاء، سلّم الوزير الوثائق الرسمية التي تؤكد انضمام الصومال إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بالمنظمة الدولية لخدمات الملاحة عبر الأقمار الاصطناعية (IMSO)، في خطوة تُعد محطة مهمة تعزّز حضور الصومال في المنظومة البحرية العالمية. وتمثل هذه العضوية دفعة قوية لجهود الحكومة في تحسين أمن الملاحة، وبناء شراكات دولية تدعم حماية السواحل وتطوير قدرات الرقابة البحرية، خصوصاً أن الصومال يمتلك أطول ساحل في قارة أفريقيا.

وحضر الاجتماع المدير العام لميناء مقديشو، السفير محمد علي نور أمريكو، وسفير الصومال لدى المملكة المتحدة عبد القادر عبدي هاشي، إذ جرى بحث آفاق التعاون الجديد ودوره المرتقب في تحديث المؤسّسات البحرية وتعزيز الإطار القانوني المنظّم للنقل البحري في البلاد. ويأتي هذا اللقاء على هامش مشاركة وزير الموانئ عبد القادر محمد نور في اجتماعات مجلس المنظمة البحرية الدولية لليوم الثالث على التوالي، برفقة وفد رسمي يضم قيادات من قطاع الموانئ والدبلوماسية الصومالية، وذلك في إطار تحرّك حكومي يهدف إلى إعادة تمكين الصومال من لعب دور فاعل في الأمن البحري الإقليمي والدولي.

يُذكر أن وزارة الموانئ والنقل البحري في الحكومة الفيدرالية أطلقت مؤخراً نظاماً رقمياً لتتبّع الشحن إلكترونياً (ECTN)، معلنة أنه أصبح نافذاً كلياً وإلزامياً على جميع البضائع الواردة إلى الموانئ الصومالية أو المغادرة منها. ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الوزارة لتعزيز الشفافية، وتحسين الكفاءة، ورفع مستوى الأمن في حركة التجارة البحرية، وهي خطوات تُعد ضرورية في سياق سعي البلاد لتنظيم قطاع الموانئ والحدّ من التهرب الجمركي والأنشطة التجارية غير المشروعة.

وأكدت الوزارة في بيان صحافي أن النظام، الذي دخل حيّز التنفيذ رسمياً في الأول من فبراير/شباط 2023، يُطبّق على جميع الموانئ داخل جمهورية الصومال الفيدرالية دون استثناء، بغض النظر عن طبيعة الترتيبات الإدارية لكل ميناء. ويلزم القرار جميع المستوردين بالحصول على رقم تتبّع إلكتروني عبر المنصة الرسمية قبل شحن بضائعهم أو تفريغها، على أن يُدرج هذا الرقم بوضوح في بوليصة الشحن، فيما لن تقبل الموانئ أي بضائع تفتقر إلى رقم تتبّع صالح.

وأوضحت الوزارة أن إجراءات إصدار أرقام ECTN متاحة عبر الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض، وتتطلّب تقديم مستندات الشحن الأساسية، بما في ذلك بوليصة الشحن، والفاتورة التجارية، وفاتورة الشحن. وأشارت إلى أن الهدف من هذا النظام هو ضبط حركة البضائع، ومنع التلاعب في الوثائق، وتحسين قدرة الدولة على مراقبة الإيرادات وتحديث قواعد البيانات الجمركية، وهو ما يُعد خطوة مهمة نحو مواءمة المعايير الصومالية مع الأنظمة البحرية الدولية.