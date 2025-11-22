الصومال: البرلمان يقر الحساب الختامي لموازنة عام 2024

- أقرّ البرلمان الصومالي مشروع قانون الحساب الختامي لميزانية 2024، مما يعزز الشفافية في إدارة المال العام، حيث وافق 167 عضوًا مقابل رفض عضوين وامتناع واحد عن التصويت. - تجاوزت ميزانية 2024 حاجز المليار دولار، بزيادة 20% في الإيرادات المحلية، مما يعكس تحسن أداء المؤسسات المالية وتوسع الإنفاق على القطاعات الحيوية مثل الأمن والتعليم والصحة. - أكد رئيس الوزراء حمزة عبدي بري أن زيادة الميزانية تعكس التزام الحكومة بالإصلاحات للحصول على إعفاء من الديون الخارجية، مع توقع نمو مستمر في الإيرادات وتحسن اقتصادي.

أقرّ مجلسا الشعب والشيوخ في البرلمان الصومالي الفيدرالي، اليوم السبت، مشروع قانون الحساب الختامي لميزانية الدولة للعام المالي 2024، في خطوة تعزز مسار الإصلاح المالي والتزام المؤسسات التشريعية بضمان شفافية إدارة المال العام.

وجاء التصويت خلال الاجتماع المشترك السادس للمجلسين في الدورة السابعة، والذي عُقد في مقر مجلس الشعب برئاسة الشيخ آدم محمد نور مدوبي وبحضور نائبي رئيسي المجلسين.

وأسفر التصويت عن موافقة 167 عضوًا، مقابل رفض عضوين وامتناع عضو واحد عن التصويت، ما يمهّد لاعتماد الحسابات الختامية لميزانية 2024 رسميًا.

وتضمّن جدول الاجتماع إجراء القراءة الثالثة والتصويت النهائي على مشروع القانون المقدّم من وزارة المالية، عقب مراجعة تفصيلية أجرتها اللجان المالية في المجلسين خلال الأسابيع الماضية.

وقدّم رئيس لجنة الميزانية والمالية والتخطيط والمساءلة، النائب عبدي إبراهيم ورسمي، التقرير النهائي، مؤكدًا استكمال عمليات التدقيق والمطابقة اللازمة قبل رفع المشروع للتصويت.

يذكر أن ميزانية عام 2024، التي اعتمدتها الحكومة الصومالية نهاية عام 2023، قد تجاوزت حاجز المليار دولار أميركي، في سابقة تعكس نمو الإيرادات الداخلية وتوسّع الإنفاق على القطاعات الحيوية.

وبحسب وكالة صونا الرسمية، فإن الزيادة في الميزانية جاءت نتيجة نمو الإيرادات المحلية بنسبة 20%، وهو ما اعتبرته مؤشرًا على تحسن أداء المؤسسات المالية وقدرتها على تعبئة الموارد. كما أكدت أن موازنة هذا العام تركز على دعم الأمن القومي وتعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل التعليم والصحة.

وقال رئيس الوزراء حمزة عبدي بري إلى أن ارتفاع الميزانية يعكس التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة للحصول على الإعفاء الكامل من الديون الخارجية، مؤكدًا أن الميزانيات القادمة ستكون أكبر مع استمرار النمو في الإيرادات الداخلية وتحسن الوضع الاقتصادي.