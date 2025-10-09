الصوماليون أمام أزمة نقص مساعدات الغذاء

- يواجه الصومال أزمة جوع حادة بسبب نقص التمويل، مما أجبر برنامج الأغذية العالمي على تقليص المساعدات الغذائية الطارئة، حيث انخفض عدد المستفيدين من 1.1 مليون إلى 350 ألف شخص، مما يهدد بكارثة إنسانية. - النزاع في إقليم شبيلي السفلى أدى إلى نزوح الأسر وفقدان مصادر رزقها، مما أجبرها على الاعتماد على التسول والعمل غير المنتظم، وتراكم الديون لشراء الماء والمواد الأساسية. - الصراع المستمر ونقص التمويل الدولي يعوقان وصول المساعدات، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني بسبب ضعف البنية التحتية والخدمات الأساسية.

حذّر برنامج الأغذية العالمي من تفاقم أزمة الجوع في الصومال نتيجة العجز الحاد في التمويل، ما أجبره على تقليص حجم المساعدات الغذائية الطارئة بنسبة تتجاوز الثلثين. ووفقًا للبرنامج، سينخفض عدد المستفيدين من المساعدات إلى نحو 350 ألف شخص فقط في نوفمبر/ تشرين الثاني، من 1.1 مليون شخص.

وقال روس سميث، مدير برنامج الطوارئ والاستجابة في المنظمة، إن مستويات الجوع الطارئ في البلاد "تشهد ارتفاعًا خطيرًا"، فيما تتراجع قدرة البرنامج على الاستجابة يومًا بعد يوم، محذرًا من أن "آلاف الأسر ستواجه كارثة إنسانية ما لم يتوفر تمويل عاجل".

وتعاني مئات الأسر التي نزحت من مناطق مبارك ومريري وأوديغلي في إقليم شبيلي السفلى بسبب المعارك بين القوات الحكومية وحركة الشباب، من ظروف إنسانية صعبة في مخيم "هلاع" بمديرية غرس بالي في ضواحي مقديشو، حيث يواجهون نقصًا حادًا في المياه والغذاء والمأوى منذ وصولهم في إبريل/ نيسان الماضي.

أزمة مساعدات الغذاء

منى شيخ عبدالسلام، حامل في شهرها السابع، تقول إن أسرتها المكونة من سبعة أفراد كانت تعيش حياة مستقرة تعتمد على الزراعة وتربية الماشية، لكنها اليوم تعتمد على التسول لتأمين وجبة واحدة في اليوم. "أحيانًا تمر علينا أيام دون طعام، ولا أجد سوى الماء لأنيّم به أطفالي" تقول منى بصوت متعب. قطعت منى أكثر من 50 كيلومترًا سيرًا على قدميها للوصول إلى المخيم، بعد يومين من المسير دون طعام أو ماء.

وكانت تأمل أن تجد هناك حياة أفضل، لكنها تقول إن الواقع أكثر قسوة، كما خسرت أسرتها ثلاثة هكتارات من الأراضي الزراعية و37 رأسًا من الماشية، وهي مصدر رزقهم الوحيد، وأنفقت 300 دولار على زراعة الذرة والبقوليات قبل أن تُجبر على تركها بسبب القتال.

وعاد زوجها شهر سبتبمر/ أيلول الماضي إلى المنطقة ليتفقد الماشية، لكنه وجدها كلها نافقة بسبب الجفاف ونقص الأعلاف. وتحاول هندية عبدي إبراهيم، أم لخمسة أطفال أيتام، توفير لقمة العيش عبر العمل في تنظيف المنازل. تحصل على عمل مرة أو مرتين أسبوعيًا مقابل ثلاثة دولارات في اليوم، وتضطر إلى الاستدانة من متاجر قريبة حين لا تجد عملاً. "حياتنا السابقة كانت أفضل بكثير، لم نترك بيوتنا طوعًا، الحرب هي التي أجبرتنا على الرحيل”، تقول هندية.

ومنذ وصولها إلى المخيم في منتصف إبريل/نيسان الماضي، تراكمت عليها ديون بلغت 50 دولارًا، أنفقتها على شراء الماء. ويخشى طفلاها اللذان كانا يدرسان القرآن أن يفقدا فرصتهما في التعليم بسبب النزوح، إذ لم تعد قادرة على دفع ستة دولارات كانت تسددها شهريًا لمعلميهما.

وتقول هندية إنها خسرت أيضًا مزرعتها التي تبلغ مساحتها نحو هكتارين ونصف، وكانت مزروعة بالذرة واليقطين والخيار والجزر والليمون. وكلفتها الزراعة 400 دولار استدانتها من أحد وجهاء المنطقة على أن تسددها بعد الحصاد، لكن الحرب اندلعت قبل أن تنضج المحاصيل.

وتضيف قائلة: "اندلع القتال بعد أيام قليلة من الزراعة، فتركنا كل شيء خلفنا، واليوم يطالبني الرجل بدينه، لكنني عاجزة عن السداد." في المخيم ذاته يعيش محمد عبدي عبد الله مع أسرته المكونة من 13 فردًا. وكانوا يعتمدون في غذائهم على محاصيلهم الزراعية في منطقة أوطيغلي (89 كيلومتراً جنوب مقدشو)، لكنهم اليوم يعتمدون على مساعدات محدودة من جيرانهم في المخيم. يقول محمد "إن القرية التي جئنا منها أحرقت بالكامل، ولم يعد لدينا بيت نعود إليه. أتمنى فقط أن يحصل أطفالي هنا على التعليم والرعاية".

فجوة تمويل

فقد محمد منزله المكون من غرفة مصنوعة من الصفيح ومطبخ وبئر صغيرة بسبب القتال. ويحاول الآن البحث عن عمل يومي في مقديشو، لكنه لا يجد فرصًا منتظمة، فيما تعاني زوجته من مرض عصبي منذ مايو/أيار الماضي ولم يتمكن من علاجها.، يقول بصوت منهك: "كل يوم أخرج لأبحث عن عمل، لكن معظم الناس يرفضون تشغيل من لا يعرفونه. أعود خالي الوفاض إلى أسرتي المريضة والجائعة".

الصراع الدائر منذ سنوات بين القوات الحكومية وحركة الشباب في إقليم شبيلي السفلى أدى إلى موجات نزوح متكررة، أغلبها من المزارعين والرعاة، بينما لا تزال آلاف الأسر التي نزحت في وقت سابق عاجزة عن العودة إلى قراها أو استعادة حياتها الطبيعية.

ويقول خالد أحمد محمود مدير صندوق القرن الأفريقي للتنمية لـ "العربي الجديد"، إن أسباب تراجع النقص الدولي وتقلص المساعدات الإغاثية، يعود إلى نقص حاد في خطة الاستجابة الإنسانية للصومال لعام 2025، حيث طلبت منظمة الغذاء حوالي 1.42 مليار دولار لمساعدة 4.6 ملايين شخص، لكنها تلقت فقط حوالي 20–17% من هذا المبلغ، ما أدى إلى فجوة تمويلية كبيرة.

وبحسب خالد، فإن النزاع وعدم الاستقرار الأمني نتيجة العمليات المسلحة، ونشاط حركة الشباب، والنزاعات بين المجموعات المحلية المسلحة تمنع وصول المساعدات إلى بعض المناطق، وتُعرقل العمليات الإنسانية فضلاً عن ضعف البُنى التحتية والخدمات الأساسية: قلة المرافق الصحية، انقطاع خدمات المياه والصرف الصحي، ضعف الوصول إلى الأسواق، وزيادة أسعار الغذاء.