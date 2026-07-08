الصندوق السيادي القطري يعزز استثماره في "سامبانوفا" الأميركية

- أعلن جهاز قطر للاستثمار عن مشاركته في جولة تمويل بقيمة مليار دولار لشركة "سامبانوفا"، مما يعكس الطلب المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وثقة السوق في نموذج الشركة، حيث ارتفع تقييمها من ملياري دولار إلى 11 مليار دولار في أربعة أشهر. - تهدف "سامبانوفا" إلى تطوير منصات متكاملة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي بكفاءة، وتوسيع انتشارها العالمي، وتسريع ابتكاراتها في الرقائق الإلكترونية والأنظمة والبرمجيات. - يعكس الاستثمار نهج جهاز قطر للاستثمار في اقتناص الفرص الواعدة في التكنولوجيا والابتكار، بما يضمن عوائد مستدامة وينسجم مع رؤية قطر لبناء اقتصاد المعرفة.

أعلن جهاز قطر للاستثمار (صندوق الثروة السيادي) مشاركته في جولة التمويل من الفئة F لشركة "سامبانوفا" SambaNova الأميركية، البالغ قيمتها مليار دولار، إلى جانب تحالف من المستثمرين العالميين يضم "جنرال أتلانتيك"، و"سيليغمان فنتشرز"، و"تي. آراو برايس أسوشيتس"، و"كابيتال غروب"، بالإضافة إلى مستثمرين حاليين وجدد آخرين.

وتأتي هذه الخطوة بعد استثمار للصندوق السيادي القطري في الشركة خلال فبراير/ شباط الماضي، لتتضاعف قيمتها بسرعة قياسية، حيث ارتفع تقييمها من ملياري دولار حينها، ليصل إلى 11 مليار دولار حالياً، أي بنمو بلغ 550% في أربعة أشهر، وهو ما يعكس حجم الطلب العالمي المتنامي على تقنيات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وثقة السوق بنموذج الشركة وقدراتها.

وتعمل "سامبانوفا" على تطوير منصات متكاملة تمكّن المؤسسات والمراكز البحثية والمنصات السحابية من تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الضخمة بكفاءة عالية، وخفض التكاليف، وتسريع وتيرة الاستفادة منها. وسيوجه التمويل الجديد لتوسيع انتشارها العالمي، وتسريع ابتكاراتها، وتطوير رقائقها الإلكترونية والأنظمة والبرمجيات المتكاملة التي طورتها لتلبية الاحتياجات المتزايدة للقطاع.

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وأوضح جهاز قطر للاستثمار في بيان، اليوم الأربعاء، أن هذا الاستثمار يأتي ترجمة لنهجه في اقتناص الفرص الواعدة في مراحل النمو، والشراكة مع الكيانات التي تمتلك تقنيات فريدة ونماذج عمل قوية، بما يضمن عوائد مستدامة وينسجم مع رؤية قطر في بناء اقتصاد المعرفة. ويستهدف الصندوق السيادي القطري في استثماراته الأخيرة قطاع التكنولوجيا والابتكار، ومنها شراكة الجهاز مع "بروكفيلد"، لتأسيس منصة مشتركة بقيمة 20 مليار دولار لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، بالتعاون مع شركة "كاي" القطرية التابعة للجهاز، ومشاريع في الحوسبة والاتصالات الضوئية، والفضاء، بما يؤسس لمنظومة تكنولوجيا متكاملة تربط قطر بمراكز القوة الرقمية في العالم.

وتأسست "سامبانوفا" عام 2017، ويقع مقرها الرئيسي في سان خوسيه كاليفورنيا، وتُقدم رقائق وأنظمة وخدمات سحابية تُمكّن العملاء من نشر أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي بأداء فائق، وكلفة إجمالية أقل للملكية، وسرعة في تحقيق القيمة.