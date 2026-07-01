الصندوق السيادي القطري يشارك بالاستحواذ على شركة بريطانية أميركية

- أعلن جهاز قطر للاستثمار عن مشاركته في صفقة الاستحواذ على شركة "جانوس هندرسون"، مما يمنحها مرونة أكبر لتنفيذ استراتيجيتها طويلة الأجل، مع التركيز على تعزيز الحلول الاستثمارية وتطوير الكفاءات. - الصفقة تعزز من سجل جهاز قطر للاستثمار في الأسواق العالمية، وتؤكد استراتيجيته في بناء شراكات مع مؤسسات رائدة لتحقيق نمو مستدام وقيمة طويلة الأجل، مع نمو أصوله إلى نحو 600 مليار دولار. - توسع جهاز قطر للاستثمار في 2026 في صناديق رأس المال المخاطر، مع اهتمام متزايد بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، مما يعكس توجهه نحو الأصول ذات النمو التكنولوجي والعوائد طويلة الأجل.

أعلن جهاز قطر للاستثمار (صندوق الثروة السيادي القطري) عن مشاركته في إتمام صفقة الاستحواذ على شركة جانوس هندرسون غروب المحدودة "Janus Henderson Group Ltd" البريطانية الأميركية وتحويلها إلى شركة خاصة، وذلك إلى جانب شركة تريان لإدارة الصناديق المحدودة "Trian Fund Management L.P" وشركة جنرال كاتاليست "General Catalyst" ضمن مجموعة عالمية من المستثمرين.

وقال الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار محمد سيف السويدي إن "جانوس هندرسون" تتمتع بسجل حافل بوصفها إحدى الشركات العالمية الرائدة في إدارة الأصول، مشيراً إلى أن الجهاز، باعتباره مستثمراً مالياً طويل الأجل، يسعده أن يؤدي دوراً رئيسياً في دعم المرحلة المقبلة من نمو الشركة بالتعاون مع إدارتها وشركائها الاستثماريين، وفق بيان للجهاز اليوم الأربعاء. وأوضح الجهاز أن الصفقة تمنح جانوس هندرسون، بصفتها شركة خاصة، مرونة أكبر لتنفيذ استراتيجيتها طويلة الأجل، عبر تعزيز حلولها الاستثمارية، والارتقاء بخدمات العملاء، والاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير الكفاءات.

وبموجب الصفقة، ستواصل الإدارة التنفيذية الحالية قيادة الشركة برئاسة الرئيس التنفيذي علي ديباجي، فيما ستحتفظ جانوس هندرسون بمقريها الرئيسيين في العاصمة البريطانية لندن ودنفر بولاية كولورادو الأميركية. وتعد جانوس هندرسون شركة عالمية رائدة في إدارة الأصول، وتقدم خدماتها في مجالات الأسهم، والدخل الثابت، والأصول المتعددة، والاستثمارات البديلة، وصناديق المؤشرات المتداولة. وبحسب البيان، بلغت الأصول التي تديرها جانوس هندرسون نحو نصف تريليون دولار في 31 مارس/ آذار 2026، ولدى الشركة مكاتب في 26 مدينة حول العالم، ما يعكس حجمها الدولي وأهمية موقعها في صناعة إدارة الأصول العالمية.

وتضيف الصفقة الجديدة إلى سجل جهاز قطر للاستثمار المزيد من التحركات النوعية في الأسواق العالمية، وتؤكد استراتيجيته القائمة على بناء شراكات مع مؤسسات رائدة قادرة على تحقيق نمو مستدام وقيمة طويلة الأجل. وعزز جهاز قطر للاستثمار خلال العام الجاري حضوره في الاستثمارات العالمية النوعية، بالتوازي مع نمو أصوله إلى نحو 600 مليار دولار بنهاية الربع الأول، مقارنة بنحو 580 مليار دولار بنهاية 2025، وفق بيانات معهد صناديق الثروة السيادية.

ومن أبرز تحركات الجهاز في 2026 توسعة برنامج الاستثمار في صناديق رأس المال المخاطر إلى ثلاثة مليارات دولار، بعد إضافة ملياري دولار، مع انضمام خمسة صناديق جديدة تركز على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة. وفي فبراير/ شباط 2026، أعلن الصندوق مشاركته بصفة مستثمر جديد في جولة تمويل لشركة "Apptronik" بقيمة 520 مليون دولار، في إشارة واضحة إلى توسع رهاناته في تقنيات الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

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وتعكس هذه الاستثمارات توجهاً واضحاً نحو الأصول التي تجمع بين النمو التكنولوجي والعوائد طويلة الأجل، مع اهتمام متزايد بالذكاء الاصطناعي، والشركات الخاصة، وصناديق رأس المال المخاطر. كما أن استمرار الجهاز في الاستثمار عبر أسواق متعددة، من أميركا الشمالية إلى أوروبا وآسيا، يؤكد نهجه في بناء محفظة عالمية متنوعة ومتوازنة.