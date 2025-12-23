- استحوذ جهاز قطر للاستثمار، بالشراكة مع مستثمرين دوليين، على شركة "جانوس هندرسون" في صفقة نقدية بقيمة 7.4 مليارات دولار، مما يعزز دور الدوحة في قطاع إدارة الأصول العالمي. - ستظل "جانوس هندرسون" شركة خاصة تحت قيادة فريقها الحالي، مع الحفاظ على وجودها في لندن ودنفر، وتواصل نشاطها في إدارة أصول بقيمة 484 مليار دولار. - يعزز الصندوق السيادي القطري، الثامن عالمياً بأصول 526 مليار دولار، استراتيجيته لتنويع محفظته في الخدمات المالية والتقنيات، مع خطط للنمو إلى 905 مليارات بحلول 2030.

اعتمد جهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي القطري) بالشراكة مع مجموعة من كبار المستثمرين الدوليين اتفاقاً للاستحواذ على شركة جانوس هندرسون بي إل سي "Janus Henderson Group plc" وإخراجها من بورصة نيويورك في صفقة نقدية بالكامل تبلغ قيمتها نحو 7.4 مليارات دولار، وفق بيان أصدره الجهاز اليوم الثلاثاء.

وبموجب الاتفاق تقوم شركتا تريان لإدارة الصناديق المحدودة "Trian Fund Management, L.P" وصناديقها التابعة، ومجموعة جنرال كاتاليست غروب مانجمنت "General Catalyst Group Management, LLC" وصناديقها التابعة، بإبرام اتفاقية نهائية تنصّ على استحواذ الشركتَين على (Janus Henderson) في صفقة نقدية بالكامل مقابل حقوق ملكية تبلغ نحو7.4 مليارات دولار. وتقود الشركتان صفقة الاستحواذ من خلال اتفاق نهائي لشراء جميع الأسهم غير المملوكة بالفعل لـ"Trian" بسعر 49 دولاراً للسهم نقداً، وهو ما يمثل علاوة قدرها 18% فوق سعر إغلاق السهم غير المتأثر في 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وهو اليوم الأخير للتداول قبل الإعلان عن العرض الأول.

ويشارك صندوق الثروة السيادي القطري، إلى جانب الشركتَين ومستثمرين عالميين آخرين، مستثمراً استراتيجياً في مجموعة المستثمرين الممولين للصفقة، تعزيزاً لدور الدوحة في قطاع إدارة الأصول العالمي. وستواصل جانوس هندرسون عملها شركةً خاصةً بقيادة فريقها الإداري الحالي، وستحافظ الشركة على وجودها الرئيس في كل من لندن (المقر الرئيسي) ودنفر في ولاية كولورادو بالولايات المتحدة، مع استمرار نشاطها العالمي في إدارة الأصول.

وتُعد الشركة واحدة من مديري الأصول النشطين عالمياً، مع أصول مدارة تبلغ نحو 484 مليار دولار حتى 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، وأكثر من 2000 موظف في 25 مدينة حول العالم، مع إدراجها في بورصة نيويورك قبل صفقة الاستحواذ. وتمتلك تريان "Trian" حصة قدرها 20.6% من أسهم الشركة، وكانت مساهماً نشطاً منذ 2020 مع تمثيل في مجلس الإدارة منذ 2022، فيما تتخصص "جنرال كاتاليست" في استثمارات التحول والتقنيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة الأعمال.

ويُتوقع إغلاق الصفقة في منتصف عام 2026، شريطة استكمال الموافقات التنظيمية المطلوبة، والحصول على موافقة المساهمين والعملاء، واستيفاء الشروط المتعارف عليها في مثل هذه العمليات. وبهذه الصفقة، يعزّز جهاز قطر للاستثمار حضوره في قطاع إدارة الأصول العالمية ضمن استراتيجيته لتنويع محفظته في مجالات الخدمات المالية والتقنيات المالية والاستثمار المؤسّسي طويل الأجل.

ويعد الصندوق السيادي القطري الثامن عالمياً بحجم أصول يُقدر بنحو 526 مليار دولار، مع خطط للنمو إلى 905 مليارات بحلول 2030، مركزاً على الذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية، والتصنيع الأميركي، مدعوماً بإيرادات توسعة حقل الشمال. وشهد الصندوق السيادي القطري في عام 2025 توسعاً ملحوظاً في استثماراته، مع التركيز على التنويع نحو الأسواق الناشئة والقطاعات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجدّدة.