الصندوق السيادي القطري يستثمر 500 مليون دولار في "جنرال أتلانتك"

- قرر جهاز قطر للاستثمار ضخ نصف مليار دولار في شركة جنرال أتلانتيك لتعزيز استثماراته في الأسواق الأميركية، مع التركيز على التعاون في الأبحاث وتحليل الأسواق لدعم الشركات في التوسع بالشرق الأوسط. - الشراكة تعكس رؤية إستراتيجية مشتركة لبناء قيمة طويلة الأجل وتطوير الكفاءات، حيث ستوفر جنرال أتلانتيك برامج تطوير مهني لموظفي جهاز قطر للاستثمار، مما يعزز الابتكار ويتماشى مع أهداف التنمية الوطنية لقطر. - جنرال أتلانتيك مستثمر نشط في الشرق الأوسط منذ 2012، مستثمرةً أكثر من ثلاثة مليارات دولار، وتعتبر دول مجلس التعاون الخليجي ذات نمو مستدام، مدعومة بسياسات تنويع اقتصادي.

قرر جهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي القطري) زيادة استثماراته في الأسواق الأميركية عبر ضخ نصف مليار دولار في شركة جنرال أتلانتيك، وهي واحدة من أكبر شركات الاستثمار الأميركية في الأسهم الخاصة والنمو في العالم. وتدير أصولاً بقيمة 102.9 مليار دولار.

وقع جهاز قطر اتفاقية لاستثمار 500 مليون دولار بإستراتيجيات الاستثمار في أسهم النمو العالمية لدى "جنرال أتلانتيك"، ولا تقتصر الشراكة على الجانب المالي، بل تمتد لتشمل مجموعة واسعة من المبادرات الإستراتيجية، إذ سيتعاون الطرفان في مجالات الأبحاث المتخصصة وتحليل الأسواق، بما يعزز جودة الفرص الاستثمارية ويدعم اتخاذ القرارات الاستثمارية عبر مختلف الإستراتيجيات، إلى جانب دعم شركات المحافظ الاستثمارية الراغبة في التوسع والدخول إلى أسواق الشرق الأوسط.

ووفق بيان صدر عن الجهاز، أمس الاثنين، فإن هذه الشراكة تعكس حرص الصندوق السيادي القطري على تعزيز حضوره في الشركات العالمية وتوظيف رأس المال على المدى الطويل، إلى جانب القناعة الراسخة لدى "جنرال أتلانتيك" بإمكانات المنطقة، بما يجسد رؤية إستراتيجية مشتركة ترتكز على اغتنام الفرص المستقبلية بصورة مستدامة.

وحسب الاتفاقية فإن "جنرال أتلانتيك" ستوفر برامج للتطوير المهني لموظفي جهاز قطر للاستثمار، بما يدعم نقل المعرفة، ويعزز الابتكار، ويسهم في إعداد الجيل القادم من قادة الاستثمار، بما يتماشى مع أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر.

ووصف الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، محمد سيف السويدي، الشراكة بأنها تتجاوز مفهوم الاستثمار المشترك، إذ تركز على ترسيخ ثقافة التميز وتمكين الجيل القادم من قيادات الجهاز بالمعرفة والرؤية اللازمتين لتحقيق النجاح، مشيراً إلى أهمية ومواصلة التقدم في المهمة المشتركة مع "جنرال أتلانتك" المتمثلة في بناء قيمة طويلة الأجل.

من جانبه، عبر الرئيس التنفيذي لشركة جنرال أتلانتيك، وليام فورد، عن فخره بتعميق الشراكة مع جهاز قطر للاستثمار، أحد أبرز المستثمرين السياديين في العالم، لافتاً إلى أن قطر نجحت في بناء اقتصاد ديناميكي، ومنظومة ريادة أعمال مزدهرة، وجيل جديد من الكفاءات ذات التوجه العالمي، مؤكداً أن هذا التعاون يعكس القناعة القوية بإمكانات النمو طويلة الأمد في منطقة الشرق الأوسط، والتزام الشركة المستمر بدعم رواد الأعمال والشركات التي تسهم في رسم ملامح مستقبل المنطقة.

وتعد "جنرال أتلانتيك" مستثمراً فاعلاً في منطقة الشرق الأوسط منذ أكثر من عقد، إذ استثمرت ما يزيد على ثلاثة مليارات دولار منذ عام 2012، مع حضور متنام يشمل افتتاح مكاتب في الرياض وأبوظبي في عام 2024، وترى الشركة أن دول مجلس التعاون الخليجي تعد من بين أكثر المناطق جاذبية من حيث مقومات النمو المستدام، مدفوعة بسياسات تنويع اقتصادي طموحة، وتطور أسواق رأس المال، والنضج المتسارع في منظومة ريادة الأعمال.

يشار إلى أن أصول جهاز قطر للاستثمار بلغت نحو 600 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة 20 مليار دولار عن نهاية عام 2025. وتتوزع استثماراته في أكثر من 80 دولة، ويحتل حالياً المرتبة التاسعة كأكبر صندوق ثروة سيادي عالمياً والرابع عربياً، وشهدت الأشهر الأخيرة نشاطاً ملحوظاً في قطاعات التكنولوجيا، والطاقة، والائتمان الخاص، ووقع الصندوق السيادي مع غولدمان ساكس في يناير/ كانون الثاني الماضي، مذكرة تفاهم لاستهداف استثمارات بقيمة 25 مليار دولار في صناديق استثمارية وفرص استثمار مشترك.