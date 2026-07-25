الصناعة الألمانية تفقد 15 ألف وظيفة شهرياً وسط ضغوط الرسوم والصين

حذر اتحاد الصناعات الألمانية من تدهور أوضاع القطاع، مؤكداً أن الصناعة في ألمانيا تفقد نحو 15 ألف وظيفة شهرياً، لكنه رأى في الوقت نفسه أن وقف التراجع الصناعي لا يزال ممكناً إذا تحسنت القدرة التنافسية وتوافرت الظروف المناسبة للاستثمار. وأكدت المديرة التنفيذية للاتحاد، تانيا جونر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن "وضع الصناعة حرج"، مضيفة أن التراجع التدريجي للصناعة في ألمانيا يمكن وقفه.

وقالت "أنا مقتنعة بأنه إذا أنجزنا واجباتنا، فستكون لدينا مرة أخرى كل الفرص. فالابتكار يحتل بالفعل صدارة أجندة العديد من الشركات". ويمثل اتحاد الصناعات الألمانية نحو 100 ألف شركة كبيرة ومتوسطة وصغيرة، يعمل بها مجتمعة أكثر من ثمانية ملايين موظف وموظفة. وأوضحت جونر أن الصناعة تمر بمرحلة تحول جديدة مع الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن الإنتاج الصناعي يمنح ألمانيا فرصاً كبيرة. وشددت جونر على أن تهيئة الظروف التي تشجع الاستثمارات تمثل العامل الحاسم في إنجاح التحول الصناعي، مشيرة إلى أن ألمانيا فقدت جزءاً من قدرتها التنافسية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز العوامل التي تساهم في فقدان الصناعة الألمانية لـ 15 ألف وظيفة شهرياً؟ كيف يمكن للابتكار والتحول الرقمي أن يساهم في استعادة القدرة التنافسية للصناعة الألمانية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأكدت ضرورة طرح السؤال التالي عند اتخاذ أي قرار سياسي في ألمانيا وأوروبا: "هل يعزز هذا القرار القدرة التنافسية؟ وهل يساعد الشركات على استعادة قدرتها على المنافسة؟". ولفتت جونر أيضاً إلى صعوبة الأوضاع الدولية، موضحة أن سياسة الرسوم الجمركية الأميركية والتشوهات في السوق الصينية زادتا من حدة المنافسة، مضيفة أن ذلك جاء "في وقت كان ينبغي لنا فيه أن نذهب إلى صالة الألعاب الرياضية للتخلص من تراكمات السنوات الماضية"، معتبرة أن هذا المزيج من العوامل يفرض ضغوطاً كبيرة على ألمانيا بوصفها موقعاً صناعياً.

في السياق، أعلنت مجموعة فولكسفاغن الألمانية للسيارات أمس الجمعة، تراجع أرباحها الصافية بواقع الثلث في الربع الثاني من العام، في ظل المشكلات المتعدّدة التي تواجه المصنّع الألماني وعلى رأسها المنافسة المحتدمة من الصين وفي السوق الصينية على السواء. وبلغت الأرباح الصافية للأشهر الثلاثة المنتهية في أواخر يونيو/حزيران 1,54 مليار يورو (1,75 مليار دولار)، متراجعة بنسبة 32,9%، مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي، وفق ما كشفت المجموعة الرائدة في صناعة السيارات.

وتأتي هذه النتائج لتضيف مزيداً من الضغوط على المجموعة التي تعاني تراجعاً في مبيعات السيارات الكهربائية ورسوماً جمركية أميركية متزايدة خصوصاً منافسة صينية محتدمة. وفي ظلّ هذه التطوّرات، تدرس فولكسفاغن احتمال إلغاء ما قد يصل إلى 100 ألف وظيفة. كما فرضت الولايات المتحدة أمس الجمعة، رسوماً جمركية جديدة بنسبتي 10 و12.5% على السلع الواردة من 60 شريكاً تجارياً، منهم الاتحاد الأوروبي والصين، وقالت إن هذه الدول تتقاعس في الحد من الواردات المصنوعة بالعمل القسري.

(أسوشييتد برس، فرانس برس، العربي الجديد)