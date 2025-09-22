الصادرات الكهربائية الألمانية تنمو بدعم من منطقة اليورو

- شهدت صادرات الصناعات الكهربائية والرقمية الألمانية ارتفاعًا بنسبة 6.1% في يوليو، مدفوعة بالطلب القوي من منطقة اليورو، حيث ارتفعت الشحنات بنسبة 10% لتصل إلى 6.8 مليارات يورو. - تواجه هذه الصناعات تحديات في الأسواق الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين، بسبب التوترات التجارية والرسوم الجمركية، مما أدى إلى انخفاض الصادرات بنسبة 2.2% و6% على التوالي. - تعتمد الصناعات الألمانية على السوق الأوروبية لتعويض الخسائر في الأسواق البعيدة، مستفيدة من التحول الرقمي والأخضر، رغم التحديات الجيوسياسية وسلاسل التوريد العالمية.

ساهم التبادل التجاري القوي مع شركاء منطقة اليورو في ارتفاع صادرات الصناعات الكهربائية والرقمية الألمانية خلال شهر يوليو/تموز الماضي، ليسجل بذلك ثالث زيادة شهرية على التوالي.

وقالت رابطة مصنعي الأجهزة الكهربائية والإلكترونية الألمانية (زد في إي آي)، اليوم الاثنين، إن تلك المكاسب ساهمت في تعويض الانخفاضات في أكبر سوقين لها، وهما الولايات المتحدة والصين. وقفزت صادرات الأجهزة الكهربائية بنسبة 6.1% على أساس سنوي لتصل إلى 21 مليار يورو (24.7 مليار دولار) في يوليو/تموز، حيث ارتفعت الشحنات إلى منطقة اليورو بنسبة 10% لتصل قيمتها إلى 6.8 مليارات يورو.

وفي المقابل، انخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 2.2% لتصل إلى 2.2 مليار يورو، كما انخفضت المبيعات إلى الصين بنسبة 6% لتصل إلى ملياري يورو. وأوضح أندرياس جونترمان، كبير خبراء الاقتصاد في رابطة مصنعي الأجهزة الكهربائية والإلكترونية الألمانية، أن الرسوم الجمركية تثقل كاهل الشركات الأميركية، وقد انخفض النمو الاقتصادي الصيني في الوقت الحالي ليصل إلى 5% فقط.

تشهد الصناعات الكهربائية والرقمية الألمانية تحديات وفرصاً متباينة، في ظل التحولات الاقتصادية العالمية. فمن جهة، تستفيد هذه الصناعات من الطلب القوي داخل الاتحاد الأوروبي، خصوصاً مع تعافي بعض اقتصادات منطقة اليورو، وزيادة الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والتحول الرقمي، ما يعزز مكانة ألمانيا مزوّداً رئيسياً للتقنيات المتطورة. ومن جهة أخرى، تواجه هذه الصناعات صعوبات في الأسواق الخارجية الكبرى، مثل الولايات المتحدة والصين، نتيجة التوترات التجارية، والرسوم الجمركية المرتفعة، وتباطؤ النمو الاقتصادي.

إلى جانب ذلك، فإن اعتماد سلاسل التوريد العالمية على مكونات أساسية من آسيا يجعل القطاع عرضة للتقلبات الجيوسياسية. كما أن السياسات الصناعية الأوروبية الرامية إلى تعزيز الاستقلالية التكنولوجية قد تمثل فرصة للصناعات الألمانية لتعويض خسائرها في الأسواق البعيدة عبر زيادة حصتها في السوق الأوروبية الداخلية.

وتؤكد بيانات يوليو/تموز أن الصناعات الكهربائية والرقمية الألمانية لا تزال قادرة على تحقيق نمو مستدام، بفضل قوة السوق الأوروبية، وتوجه العالم نحو التحول الرقمي والأخضر. ومع ذلك، تبقى التحديات في الأسواق العالمية، وخاصة في الصين والولايات المتحدة، عامل ضغط يتطلب من الشركات الألمانية تنويع أسواقها، وتبني استراتيجيات مرنة تضمن استمرار تنافسيتها في بيئة اقتصادية مليئة بعدم اليقين.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)