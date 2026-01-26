الشيكل الإسرائيلي أمام 4 سيناريوهات للحرب مع إيران

- يتوقع الخبراء الاقتصاديون في إسرائيل أن سقوط النظام الإيراني سيؤدي إلى ارتفاع قيمة الشيكل مقابل الدولار، مما يعزز الاستثمارات وتدفقات رأس المال. انضمام السعودية لاتفاقيات أبراهام قد يحقق تأثيرًا مشابهًا. - في حال عدم وقوع هجوم أو حدوث حرب قصيرة، قد ينخفض التهديد الإيراني بشكل طفيف دون تغيير كبير في سعر الصرف، مع احتمالية تعزيز قيمة الشيكل. - سيناريو الحرب الطويلة مع إيران يعتبر الأكثر سلبية، حيث قد يؤدي إلى تضرر الاقتصاد الإسرائيلي وانخفاض قيمة الشيكل، مع استمرار التهديدات الإقليمية.

يسعى خبراء الاقتصاد في إسرائيل لبحث سيناريوهات الحرب مع إيران وانعكاساتها على سوق رأس المال في إسرائيل وسعر صرف الدولار مقابل الشيكل. ومن المتوقع أن تُكمل الولايات المتحدة في الأيام المقبلة نشر قواتها العسكرية في الشرق الأوسط استعدادًا لهجوم محتمل على إيران، وربما حتى لإطاحة النظام.

ويسعى موقع "غلوبس" للرد على سؤال "كيف سيؤثر مثل هذا الهجوم على سوق رأس المال الإسرائيلية وسعر صرف الدولار مقابل الشيكل؟".

سقوط النظام في إيران: شيكلان للدولار

توقع ليو ليدرمان، رئيس معهد أبحاث IREES في مركز بيريز الأكاديمي وكبير المستشارين الاقتصاديين لبنك هبوعليم والرئيس السابق لقسم الأبحاث في بنك إسرائيل، ارتفاع قيمة العملة إلى حوالي شيكلين للدولار في حال سقوط النظام في إيران. وسيؤدي هذا الوضع إلى تدفقات رأسمالية هائلة إلى إسرائيل، وانخفاض حاد في علاوة المخاطرة، وازدهار، واستثمارات على نطاق تاريخي، بحسب ليدرمان الذي أدلى بهذه التصريحات الأسبوع الماضي في مؤتمر استثماري.

هذا توقعٌ مُفاجئ، إذ يعني ارتفاع قيمة الشيكل بنسبة عشرات بالمئة فوق مستواه الحالي، وهو مرتفعٌ للغاية بالفعل. يُتداول الشيكل حاليًا مقابل الدولار عند مستوى 3.13 شيكللت للدولار تقريبًا، وهو مستوى قياسي تاريخي تقريبًا.

وفقًا لماتان شتريت، كبير الاقتصاديين في صحيفة فينيكس، عند دراسة "النموذج المُبسط" الذي قدمه بنك إسرائيل قبل بضعة أشهر، والذي يُشير إلى وجود علاقة بين ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 والعملة الإسرائيلية، كان من المُفترض أن يُتداول الشيكل اليوم عند مستوى أعلى يبلغ 2.95 شيكل للدولار.

في حديثٍ مع صحيفة غلوبس، أكّد ليدرمان التوقعات قائلاً: "لا يوجد رقمٌ مُقدّس يُشكّل حاجزاً. في البداية، اعتقدوا أن الشيكل لا يمكن أن ينخفض ​​عن 3.3 شيكلات للدولار. لاحقاً، قالوا إن بنك إسرائيل لن يسمح له بالانخفاض عن 3.2 شواكل للدولار. من المؤكد أنه قد تكون هناك أسعار صرف أقل بكثير.

ويشرح: "على سبيل المثال، إذا استيقظنا ذات صباح ووجدنا أن النظام الحالي في إيران قد سقط وأن طهران تواجه واقعاً جديداً، فمن المرجح أن نرى الشيكل أقل بكثير من 3 شيكلات في ذلك اليوم نفسه. بل قد تصل العملة الإسرائيلية إلى شيكلين. الأمر يتعلق بالعرض والطلب، ونحن نتحدث عن زيادة في العملات الأجنبية. إذا شهدت الأسواق المالية الإسرائيلية انتعاشاً، فمن المتوقع أن ترتفع سوق الأسهم، وبالطبع ستنخفض عوائد السندات، وستنخفض علاوة المخاطرة في إسرائيل".

يشير ليدرمان إلى احتمال آخر قد يؤدي إلى نتيجة مماثلة: "إذا انضمت السعودية إلى اتفاقيات أبراهام، فستحدث الظاهرة نفسها. وهذا سيشير إلى انخفاض كبير في المخاطر الجيوسياسية لإسرائيل على وجه الخصوص، وفي الشرق الأوسط عموماً. وبالتالي، ستزداد الاستثمارات المالية والحقيقية في العالم لإسرائيل والمنطقة عمومًا بشكل ملحوظ".

يتفق رونين مناحيم، كبير الاقتصاديين في بنك مزراحي توارت، على أن الشيكل قد يواصل ارتفاعه، لكنه يرى أن سيناريو وصول سعر صرفه إلى شيكلين مقابل الدولار متطرف. ويرى أن "جزءًا من سيناريو تغيير النظام أو طبيعته في إيران مُجسّد بالفعل في سعر صرف الشيكل وفي سوق الأسهم". ومع ذلك، فهو يوافق على أن مثل هذه الخطوة ستُقلل من حالة عدم اليقين المحيطة بإيران وحلفائها. ويقول: "إن تقليل التهديد الأمني ​​سيصب في مصلحة الشيكل".

سيناريو عدم وقوع الهجوم

ثمة احتمال معاكس تماماً، وهو عدم وقوع أي هجوم وعودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات بشأن الاتفاق النووي. ووفقًا لمناحيم، يُعدّ هذا سيناريو وسيطًا: "سيحدث انخفاضٌ طفيف في مستوى التهديد الإيراني، لكننا لن نشهد تغييرًا حقيقيًا في سعر صرف الدولار مقابل الشيكل".

يعتقد إيتاي ليبكوفيتش، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة هورايزون، أن التباطؤ هو السيناريو الأكثر سلبية بالنسبة لإسرائيل: "سيتمكن الإيرانيون من مواصلة بناء الصواريخ الباليستية وإعداد أنفسهم لصراع مستقبلي، بحيث تستمر السوق أيضًا في تسعير صراع مقبل".

ووفقًا لليبكوفيتش، "قد يستمر هذا السيناريو مدة عام. إن إرسال الأميركيين قوات كبيرة إلى المنطقة لا يعني بالضرورة استخدامهم لها. يجب أن نتذكر أن انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة ستُجرى قريبًا، ولن يرغبوا في الوصول إليها بعد حرب طويلة. إذا كان تقييمهم أن الهجوم على إيران سيُعقّد الأمور، فلن يُنفّذوه، أو سيُهاجمون بشكلٍ مُوجّه فقط لإظهار النصر. في هذه الحالة، لن ينخفض ​​الدولار عن ثلاثة شيكلات.

احتمال حرب قصيرة الأمد مع إيران

ثمة سيناريو ثالث محتمل يتمثل في حرب خاطفة مع إيران. ويرى مناحيم من شركة مزراحي طوارت أن "حرباً قصيرة الأمد قد تدفع الأسواق إلى استنتاج انخفاض مستوى المخاطر، وتراجع احتمالية نشوب حرب أخرى، وتزايد فرص التوصل إلى اتفاقيات إقليمية. وقد يكون لهذا الوضع أثر إيجابي على الشيكل، لكن في هذه الحالة سيكون الأثر طفيفًا نسبيًا".

ويرى ليبكوفيتش أن هذا السيناريو إيجابي. ورغم اعتقاده أن الوضع سيتسم بشيء من عدم اليقين على المدى القصير، ما قد يؤدي إلى ارتفاع قيمة الدولار مقابل الشيكل وانخفاض الأسواق، إلا أن الوضع سيستقر بعد أسبوعين أو ثلاثة.

ويوضح ليبكوفيتش قائلًا: "حتى لو لم يسقط النظام الإيراني، ولكن تضررت قدراته، فقد يكون ذلك إيجابيًا للأسواق. كما أن تورط إيران في مشكلة اقتصادية أكبر من شأنه أن يخفض علاوة المخاطرة في إسرائيل، وبالتالي يجذب المزيد من المستثمرين الأجانب، الأمر الذي سيعزز قيمة الشيكل وسوق الأسهم المحلية بشكل ملحوظ".

سيناريو حرب طويلة مع إيران

وهناك أيضاً سيناريو آخر تتعقد فيه الحملة ضد إيران. فبحسب مناحيم، تُعدّ الحرب الطويلة ضد إيران، والتي ستؤدي إلى تضرر الناتج المحلي الإجمالي، واستمرار نشاط جماعة الحوثيين في اليمن، وربما إعادة الولايات المتحدة النظر في خطواتها في المنطقة، السيناريو الأكثر سلبية الذي قد يُفضي إلى انخفاض قيمة الشيكل مقابل الدولار.

يرى ليدرمان أن أي نتيجة أخرى غير سقوط النظام الإيراني ستكون مماثلة للوضع الراهن. ويقول: "في هذه الحالة، سنواجه خطر امتلاك إيران قدرات نووية. وثمة سؤال مهم آخر هو ما سيحدث في اليوم التالي. لنأخذ فنزويلا مثالاً، إذ إن المستثمرين لا يعودون إليها لأن أتباع النظام السابق ما زالوا يديرون البلاد، لذا فإن الطريق إلى التغيير هناك لا يزال طويلاً".