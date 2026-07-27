الشيخ حمد بن خليفة دفان الفقر وأمير التنمية

- الإنجازات الاقتصادية والسياسية: قاد الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني قطر لتصبح رائدة في السياسة والاقتصاد، حيث طور صناعة الغاز الطبيعي واستثمر في حقل غاز الشمال، مما جعل قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال عالميًا. - المبادرات الإنسانية والتنموية: تميز عهده بمبادرات إنسانية واسعة، حيث أسس مشاريع خيرية في دول مثل البوسنة وغزة، وقدم الدعم في مجالات الإغاثة والتعليم والصحة، مع التركيز على الاستدامة. - القيادة الحكيمة والمسؤولية الوطنية: أظهر الأمير الوالد قيادة حكيمة، ورفع مستوى المعيشة بشبكة حماية اجتماعية شاملة، مما جعل قطر جزءًا من الحل في النزاعات الإقليمية، وترك إرثًا من السلام والتنمية.

ترك الأمير الوالد، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، مدرسة حافلة بالإنجازات الاقتصادية والسياسية والإنسانية وثرية بالتجارب والدروس الملهمة للقادة الملهمين والساسة الطامحين للنهوض بأوطانهم. مدرسة في الوطنية التي فاضت على القطريين بالإنصاف والخير والرفاهية والاستقرار والأمن. وفي الرؤية التي وضعت قطر في مصاف الدول الرائدة سياسياً والمتقدمة اقتصادياً وصحياً وإعلامياً وتعليمياً. وفي الانتماء إلى الأمة بالمشروعات التنموية التي أسسها في ربوع العالم الإسلامي، من القدس وغزة، إلى لبنان والبوسنة والهرسك، وفي ربوع آسيا ومجاهل أفريقيا. وفي الإنسانية التي جعلت قطر كعبة المضيوم. وفي الجرأة والشجاعة في دعم شعوب الربيع العربي. وفي الترفع عن المن بالعطايا والإنجازات. وفي التواضع والبساطة مع أبناء شعبه والمقيمين في وطنه. وفي الحكمة بقرار التنحي عن السلطة وهو في قمة المجد، تاركاً الحكم لجيل الشباب بقيادة الأمير الشاب الشيخ تميم بن حمد.

مهندس النهضة القطرية

وإذا كان نائب رئيس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة القطري السابق، عبد الله بن حمد العطية، هو الأب الروحي لصناعة الغاز الطبيعي القطري، فقد صرح الرجل بأن الأمير الوالد كان هو المعلم الذي ألهمه الاستثمار في غاز حقل الشمال، والدافع الذي وضع قطر في سنوات معدودات على قمة سوق الغاز المسال ومنتجاته من الهيدروكربونات والأسمدة الزراعية. يسأله الصحافي: مَن أول من التفت إلى أهمية الغاز في قطر؟! فيجيبه بعرفان الجميل، أن الأمير الوالد، كان أول من انتبه إلى أهمية حقل غاز الشمال الضخم، وجعل التركيز الكلي في "كيفية استغلاله الاستغلال الأمثل". يقول: "بعد أن رشحني الأمير الوالد وزيراً للطاقة رسم لي خريطة طريق لاستثماره، رغم أن شركة شل التي اكتشفته أهملته بعد اكتشافه في عام 1971، لأنه حقل غاز وليس بترولاً، وكان الجميع في ذلك الوقت يبحثون عن النفط وليس عن الغاز".

كشف العطية، رفيق الأمير الوالد رحمهما الله، كيف يصنع القادة المخلصون الثروة لأوطانهم برؤية مدروسة، ومن مورد وحيد غير معروف في زمانه، وفي منطقة لا يرى جل قادتها جدوى لدراسات الجدوى، فأضاعوا وأتلفوا موارد كانت سبباً في ازدهار بلادهم لقرون. وينقل عن الأمير الوالد قوله، "ما لنا أي فرصة في حل مشاكلنا إلا في استغلال حقل غاز الشمال فقط، ما فيه غيره ولا يوجد حل آخر، ويجب وضع كل الجهد في كيفية استغلاله". فقاد، رحمه الله بجرأة وتفاؤل، رحلة المستحيل للبحث عن "الزبون الأول" وإقناعه بشراء الغاز المسال بعقد طويل الأجل، 25 سنة على الأقل، ومن قطر التي لا يعرفها أحد في سوق الغاز أو البترول.

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بدأ الأمير الوالد الطريق بخطوات مدروسة، فأسس شركة "قطر غاز"، بنسبة 70% لقطر، لضمان حق الإدارة ورسم السياسات. وبعد 5 سنوات من التفاوض، كان التوفيق من الله والنجاح في إقناع شركة يابانية بتوقيع أول عقد لشراء 6 ملايين طن من الغاز القطري المسال. وفي سنة 1997 حدثت المعجزة وتحقق الحلم واحتفل الأمير مع شعبه بتصدير أول شحنة غاز مسال إلى اليابان. وتولت شركة يابانية بناء عشر ناقلات للغاز المسال، تملكتها قطر كاملة بعد مرور 15 سنة، وأقام الأمير الوالد احتفالاً كبيراً في عام 2010 بمناسبة وصول إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 77 مليون طن سنوياً، وتصديره إلى 80 دولة. ومنذ ذلك الوقت تحولت قطر من دولة مشرفة على الإفلاس إلى أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.

دفان الفقر

ما إن انتعشت صادرات الغاز المسال، حتى فاض الأمير الوالد بالخير على شعبه، وشاركهم الإزهار وثمار التنمية حتى أطلقوا عليه لقب "دفان الفقر". وأنشأ مع بواكير ثروة الغاز في سنة 1996، شبكة حماية اجتماعية شاملة للمجتمع القطري تغطي حقوق المواطن كاملة في السكن والكهرباء والماء والسلع التموينية والصحة والتعليم. ورفع رواتب الضمان الاجتماعي المخصصة للأرامل والمطلقات والأيتام والعاجزين عن العمل والمسنين وأرباب الأسر المتعففة والأشخاص ذوي الإعاقة وأسر السجناء بنسبة 50% دفعة واحدة. ومع ازدهار صناعة الغاز في سنة 2006، لم يبخل، وقرر مرة أخرى رفع رواتب القطريين وأصحاب المعاشات بنسبة 40%.

استثمر - رحمه الله - في قطر حتى أصبحت وردة الخليج. وخطط لاستضافة كأس العالم لكرة القدم، ونجح. وكانت فرصة لتقديم قطر بثقافتها العربية العريقة وتحضرها إلى العالم. في خضم المسابقة، دعاني الإعلامي في تلفزيون قطر، أحمد سليمان، إلى مشاركة أسرتي في استضافة ثلاث أسر من دولة المكسيك في بيته. ثلاثة رجال وزوجاتهم وأم أحدهم. وأخبرونا أن الصحبة جمعتهم في حضور مباريات كأس العالم في البرازيل سنة 2014، ثم في روسيا سنة 2018، وأكدوا أنهم لم يجدوا الشعور بالأمن ونظافة الشوارع ودقة التنظيم وكرم الضيافة وانسياب المواصلات وتكنولوجيا الخدمات والمعاملات المالية وجمال المدن وحضور أكبر عدد من المباريات أكثر مما في قطر 2022. وجاء مونديال سنة 2026 الذي احتضنته ثلاث دول كبيرة، الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، فشهد الجميع بتفوق قطر في تنظيم أفضل مونديال في تاريخ اللعبة.

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كان - رحمه الله - قائداً مسؤولاً، صادقاً مع شعبه. ولم يفعل كما فعل زعيم دولة كانت خزانتها تدين بريطانيا العظمى وعندها موارد الذهب الأبيض والأسود والأزرق، وبعد ست سنوات له في الحكم يقول لشعبه "علشان نبني بلدنا استحملوا معايا شوية، إذا كنا بنشرب شاي 7 أيام نخليهم 3 أيام بس" وسفير دولته في سويسرا يذكر في مذكراته أن مندوب الرئاسة كان يأتينا لشراء الطعام لذلك الزعيم طازجاً من سويسرا! أو خلفه الذي طلب من الشعب أن يصبر معه 6 شهور "بس" وبعد 13 سنة في الحكم يستنكر من يسأله: "متى نشعر بثمار التنمية؟!"

قائد التنمية الإنسانية

في عهد الأمير الوالد، فاض خير قطر في ربوع الأرض. في البوسنة والهرسك، بدأت مشاريع قطر الخيرية في عهد الأمير الوالد بعد العدوان الصربي، وعلى مدى أكثر من ثلاثة عقود، شيدت قطر الخيرية مئات المشاريع التنموية في مجالات الإغاثة، والإسكان، والتعليم، والصحة، والتنمية الاقتصادية. في زيارتي للبوسنة سنة 2018، دعاني أحد الأصدقاء إلى زيارة سكن الطالبات الجامعيات في العاصمة سراييفو، فكان صرحاً معمارياً ضخماً، بنته مؤسسة قطر الخيرية على أحدث طراز معماري، وزودته بوسائل التدفئة والرفاهية لخدمة طالبات الأقاليم الدارسات في جامعات سراييفو.

وأخبرني صديق يملك شركة مقاولات في دولة قرغيزيا، إحدى دول الاتحاد السوفييتي سابقاً، أنه جاء إلى الدوحة لتحصيل مستحقات مالية لمجموعة مشروعات خيرية انتهت شركته من إنشائه في أحياء العاصمة بشكيك بتمويل من جمعية قطر الخيرية عبارة عن مدارس ودور أيتام ومخابز ومساجد ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم ومشاغل لتعليم الفتيات الخياطة. وكان يحضر افتتاح تلك المشروعات الضخمة السفير القطري بعيداً عن كاميرات الإعلام ومن دون أن يحضر الأمير الوالد. وفي عهده أنشأت قطر، وما تزال في عهد الأمير تميم، مئات المدارس والمستشفيات وحفرت آلافاً من آبار مياه الشرب في معظم دول أفريقيا وجامعة عالمية في كينيا.

وفي عام 2012، تحدى الأمير الوالد - رحمه الله - الغطرسة الإسرائيلية وقام بزيارة تاريخية إلى قطاع غزة وكسر الحصار الفولاذي المضروب على القطاع، وكان أول رئيس دولة يزور غزة وهو في السلطة منذ 1967، وآخرها حتى الآن. وأنشأ اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة بمنحة قيمتها 407 ملايين دولار، وأسس في مدنها المشاريع الحيوية، مدينة حمد السكنية لاستيعاب ثلاثة آلاف عائلة، وهو أكبر المشاريع السكنية التي تقام في القطاع، ومجموعة مدارس وفق أحدث التقنيات العالمية، ومزودة بالمعامل والمختبرات العلمية. وأقام مركز التأهيل والإصلاح في خانيونس، ومشروع العمارات في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة، ومدينة الأمل جنوب غرب قطاع غزة، وقصر العدل، ومستشفى حمد للتأهيل والأطراف الصناعية، وتكفل برواتب الموظفين.

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وتتميز مشروعات قطر الخيرية في دول العالم من غيرها من مشروعات دول الخليج الخيرية بعدم الاكتفاء بالبناء، ولكن استمرار الرعاية والتشغيل. حضور الأمير الوالد - رحمه الله - بالمشروعات الإنسانية تجلى في صلوات الغائب على روحه الطاهرة ودعاء جموع المصلين له حول العالم من إندونيسيا وماليزيا إلى غزة وأفريقيا. وفي البوسنة والهرسك أمّ رئيس المشيخة الإسلامية المصلين في مسجد الدولة غازي خسرو بك عرفاناً وامتناناً.

الوطنية والمسؤولية

شارك الأمير الوالد - رحمه الله - شعبه ثمار الغاز في بلده، في وقت كان زعيم دولة عربية عريقة يهدي غاز بلاده إلى دولة معادية بعقود سرية وبأسعار بخسة، وأبناء شعبه يقتلون في طوابير أسطوانات الغاز المستورد بأسعار مكلفة، وزعيم عربي آخر، أطلق اسم الجماهيرية العظمى على دولته التي أفقرها وبدد مواردها البترولية ليفوز بلقب ملك ملوك أفريقيا. وجنرالات دولة بترولية ثالثة في جنوب البحر المتوسط أدخلوا شعبهم في عشرية سوداء، بينما كانوا يمدون فرنسا وإيطاليا وإسبانيا بغاز بلدهم المنكوب ليستمروا في السلطة.

كان بإمكان الأمير الوالد - رحمه الله - التركيز فقط على تنمية ثروة بلاده ورفاهيتها الاستثنائية، وقد نجح. وكان بإمكانه أن يستغل قناة الجزيرة في التسويق لمجده الشخصي، وكان جديراً به، أو تحقيق أغراض سياسية ومكاسب ضيقة كما يفعل غيره في الإقليم وخارجه. لكنه اختار طريق الحكمة والمبادئ والأخلاق، فأصبح شخصية محورية وقائد قدوة وفارساً يحتذى به في الشؤون الإقليمية والدولية. وكان حضور قطر الخيري في عهد الأمير الوالد من أجل تنمية الشعوب وصون كرامتها وحفظ أمنها وتعليم أبنائها، من دون تسييس أو تمييز طائفة على أخرى أو غرض أو مصلحة أو تربح أو نشر فتنة بين أبناء الوطن الواحد أو تمويل انقلاب هنا أو هناك كما يفعل أمراء الشر في كل زمان ومكان.

وكانت قطر في عهده حمامة سلام وجزءاً من الحل، لا جزءاً من المشكلة. فنجح - رحمه الله - في إطفاء نار الحرب بين الفرقاء السودانيين في دارفور، وقدم الدعم الإنساني لليبيين من دون انحياز إلى طرف، وأصلح بين الفصائل في لبنان، ووأد الفتنة الطائفية في اليمن، وأصلح بين الفصائل في فلسطين. وعلى إرثه، بنى خليفته، الشيخ تميم، وحقق إنجازات استراتيجية ونجاحات إنسانية في حل نزاعات تاريخية في أفغانستان وأوكرانيا، وحالياً في إيران وغزة ولبنان.