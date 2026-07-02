الشعوب في انتظار خفض أسعار البنزين... فهل تفعلها الحكومات؟

- اندلاع الحرب على إيران في فبراير 2026 أدى إلى ارتفاع تكاليف المعيشة في الدول العربية بسبب زيادة أسعار السلع الأساسية ومشتقات الوقود، نتيجة للمخاطر الجيوسياسية واستهداف منشآت نفطية خليجية. - استجابة الحكومات لارتفاع الأسعار تمثلت في زيادة أسعار مشتقات الوقود بنسبة تصل إلى 30%، مما أثر بشكل كبير على شعوب الدول العربية، بما في ذلك بعض الدول الخليجية المنتجة للنفط. - تراجعت أسعار النفط مؤخراً مع تعافي صادرات النفط الخليجي والعراقي، ومن المتوقع استمرار الانخفاض، لكن يبقى التساؤل حول استجابة الحكومات لمطالب خفض الأسعار.

عقب اندلاع الحرب على إيران يوم 28 فبراير/شباط 2026، تضررت الشعوب العربية المستهلكة للطاقة من ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة أسعار سلع رئيسية منها الأغذية والأسمدة، وكذا قفزت أسعار سعار منتجات مشتقات الوقود والتي تدخل في كل تفاصيل الحياة، بداية من طهي الطعام والتدفئة وخدمات المياه والكهرباء والمتاجر، مرورا بالنقل والمواصلات والاتصالات والشحن والأنشطة الإنتاجية والزراعية والصناعية والخدمات الحياتية.

ومع زيادة التوترات قبل أربعة أشهر، سارعت حكومات دول المنطقة نحو زيادة أسعار مشتقات الوقود بنسب مرتفعة تصل إلى نحو 30% في بعض الأنواع، وشملت الزيادات أسعار البنزين والسولار والغاز المنزلي والمازوت، وكانت حجة الحكومات في بداية الحرب أن أسعار النفط شهدت قفزات متتالية، وذلك بسبب المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية، واستهداف إيران منشآت نفطية ومخازن وقود خليجية كبرى عطلتها عن الإنتاج والتصدير والتخزين، وأن أزمة حادة ضربت أسواق الطاقة بسبب توقف معظم صادرات الخليج والعراق وإيران من النفط، وإغلاق مضيق هرمز، شريان الطاقة العالمي، ووجود نقص في الإمدادات النفطية، واحتجاز أكثر من ألف سفينة نفطية في مياه الخليج. كما رفعت الحكومات حججاً أخرى لقرارها الصادم للمواطن، منها حدوث قفزة في تكلفة واردات النفط والغاز ومشتقات الوقود بسبب تعقد سلاسل الإمداد والقيود المفروضة على الممرات المائية.

مع زيادة التوترات قبل أربعة أشهر سارعت حكومات دول المنطقة نحو زيادة أسعار مشتقات الوقود بنسب مرتفعة تصل إلى نحو 30% في بعض الأنواع

وكانت شعوب مصر وسورية والأردن ولبنان وفلسطين وتونس والمغرب واليمن والسودان الأكثر تضرراً من زيادات أسعار مشتقات الوقود، حتى بعض الشعوب الخليجية المنتجة للنفط والغاز بغزارة تضررت أيضاً، حيث رفعت قطر والإمارات والكويت وسلطنة عمان أسعار البنزين والسولار، في حين استقرت الأسعار في السعودية وهي واحدة من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للنفط في العالم، وكذا في العراق وليبيا، والجزائر التي اكتفت بإجراء زيادة في بداية العام الجاري.

موقف قفزات الأسعار وصدمات المصريين التي لا تتوقف

الآن، تراجعت أسعار النفط بشدة، بل وبلغ السعر أقل من أسعار ما قبل الحرب على إيران، فقد هبطت العقود الآجلة لخام برنت اليوم الخميس إلى 70.91 دولاراً للبرميل مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات النفطية، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 67.99 دولاراً للبرميل، وسجل الخامان بذلك أدنى مستوياتهما منذ 27 فبراير/شباط الماضي، وساهم في التراجع تعافي صادرات النفط الخليجي والعراقي للأسواق الدولية، وتصدير إيران ما يزيد عن 50 مليون برميل خلال أسبوعين، وتوقف عمليات السحب من المخزون الاستراتيجي من وكالة الطاقة الدولية، إضافة إلى أنه من المرجح أن تتفق الدول المنتجة للنفط في تحالف "أوبك+" يوم الأحد المقبل على زيادة إضافية للإنتاج اعتباراً من أغسطس/ آب.

كانت شعوب مصر وسورية والأردن ولبنان وفلسطين وتونس والمغرب واليمن والسودان الأكثر تضرراً من زيادات أسعار مشتقات الوقود وحتى بعض الشعوب الخليجية تضررت أيضاً

ومن المتوقع أن تتراجع أسعار النفط في الفترة المقبلة عقب التشغيل الكامل لمضيق هرمز، وانتهاء الدول المستهلكة للطاقة بكثافة مثل الولايات المتحدة والصين والهند واليابان وألمانيا وإيطاليا من ملء خزانات الاحتياطي الاستراتيجي النفطي لديها والذي تم سحب كميات ضخمة منه خلال الحرب لتهدئة اضطرابات الأسواق، كما أن تفشي التضخم في بعض الاقتصادات الكبرى، وبدء مرحلة جديدة من التشدد النقدي وزيادة سعر الفائدة من البنوك المركزية الكبرى، قد يدخلان بعض الدول في حالة ركود، وهو ما يقلل الطلب على الخام الأسود.

الشعوب اكتوت بنار أسعار مشتقات الوقود الملتهبة في ذروة الحرب على إيران وقفزة سعر الخام الأسود، ومن حقها الآن أن تطالب بخفض أسعار البنزين والسولار والغاز مع عودة أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الحرب على إيران، فهل تستجيب الحكومات، أم أنها تؤمن بأن قرارها مصون ومقدس ولا ينزل الأرض أبداً، وتتجاهل النصيحة، لأنها تملك "أذناً من طين وأخرى من عجين" بل ولا تضع أصوات الشعوب في اعتبارها من الأصل؟