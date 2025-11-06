الشعالي: معرض قطر للقوارب منصة للمستثمرين في القطاع البحري

- يُعتبر معرض قطر للقوارب منصة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الفاخر في قطر، حيث يجذب العلامات العالمية والمصنّعين الرائدين، مما يتيح فرصاً للتواصل وبناء الشراكات، ويتماشى مع رؤية قطر في تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات في القطاعات غير النفطية. - تعكس منتجات "جلف كرافت" الإرث البحري القطري من خلال تصميم يخوت تجمع بين الأصالة والابتكار، وتلبي الطلب المتزايد على اليخوت الفاخرة، حيث نجحت في تسليم أكثر من 40 قارباً ويختاً لعملاء قطريين خلال السنوات الأربع الماضية. - تركز "جلف كرافت" على تصميم يخوت تتناسب مع احتياجات السوق القطري والخليجي، باستخدام ألياف زجاج مركّب خفيفة الوزن وأنظمة ملاحة متقدمة، مما يعزز من جودة الصناعة البحرية ويضمن تجربة اقتناء سلسة ومتكاملة.

أكد رئيس مجلس إدارة شركة جلف كرافت الرائدة عالمياً في صناعة اليخوت، محمد حسين الشعالي، في مقابلة مع "العربي الجديد" أهمية معرض قطر للقوارب الذي انطلقت فعالياته أمس.

وقال: المعرض يتوافق مع رؤية قطر في تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، ولا سيما السياحة الفاخرة التي تشهد نمواً ملحوظاً بفضل البنية التحتية البحرية المتقدّمة، والمرافئ ذات المستوى العالمي، والموقع الجغرافي لقطر الذي يتيح تجارب بحرية ممتدة على مدار العام. وفيما يلي نص الحوار:

- كيف تنظرون إلى أهمية معرض قطر للقوارب على صعيد الاقتصاد القطري ودوره في جذب الاستثمارات للسياحة البحرية؟

يمثّل معرض قطر لليخوت محطة استراتيجية في مسار الشركة للمساهمة في تطوير الاقتصاد الفاخر في الدولة، كما يعكس التوجّه المتنامي نحو تعزيز مكانة قطر في قطاع اليخوت والسياحة البحرية. يوفر المعرض عبر استقطاب أبرز العلامات العالمية والمصنّعين الرائدين، منصة فعّالة للتواصل بين المستثمرين، والمصمّمين، والعملاء من أصحاب الذوق الرفيع، ما يفتح المجال أمام شراكات جديدة وفرص توسّع نوعية في السوق المحلي. وحافظت "جلف كرافت" الرائدة في هذا المجال خليجياً وعالمياً على حضورها المستمر في السوق القطري منذ عام 2005.

وتأتي أهمية المعرض من توافقه مع رؤية قطر في تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، ولا سيما السياحة الفاخرة التي تشهد نمواً ملحوظاً بفضل البنية التحتية البحرية المتقدّمة، والمرافئ ذات المستوى العالمي، والموقع الجغرافي لقطر الذي يتيح تجارب بحرية ممتدة على مدار العام.

ونفتخر بمشاركتنا في المعرض إلى جانب "يخوت الخليج" الوكيل الحصري لعلاماتنا في قطر، حيث نستعرض أحدث ابتكاراتنا في التصميم والهندسة، بالإضافة إلى التفاعل المباشر مع العملاء، ما يعزّز حضورنا في السوق القطري، ويدعم توسّع أعمالنا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

- ما الذي يجعل المعرض منصة مهمة لأصحاب الأعمال والمستثمرين في القطاع البحري؟ وكيف يعزز المعرض من التنويع الاقتصادي في قطر؟

يشكّل معرض قطر للقوارب منصة استراتيجية لأصحاب الأعمال والمستثمرين في القطاع البحري، نظراً إلى ما يوفّره من فرص نوعية للتواصل، والاستكشاف، وبناء الشراكات. فالمعرض لا يقتصر على عرض أحدث الطرازات والتقنيات في عالم اليخوت، بل يفتح المجال أمام الشركات والمصنّعين والمستثمرين للقاء جمهور نوعي من أصحاب الذوق الرفيع، وصنّاع القرار، والمهتمين بالسياحة البحرية الفاخرة. ويتميّز المعرض بقدرته على جمع مختلف أطراف الصناعة تحت سقف واحد، من شركات التصميم والهندسة إلى مزوّدي الخدمات البحرية، ما يخلق بيئة مثالية لتبادل الخبرات واستشراف التوجّهات المستقبلية في القطاع.

ويواكب المعرض النمو الملحوظ في عدد الأفراد من ذوي الملاءة العالية، ويوفّر لهم تجربة بحرية راقية تتماشى مع تطلعاتهم، ما ينعكس إيجاباً على حركة السوق، ويحفّز الشركات إلى تطوير منتجات وخدمات تتماشى مع هذا المستوى من التميّز.

- ما هي انعكاسات منتجات "جلف كرافت" على الإرث البحري لدولة قطر والمنطقة، خاصة في ظل الطلب المتزايد على اليخوت الفاخرة؟

تعكس منتجات "جلف كرافت" الإرث البحري العريق لدولة قطر والمنطقة عبر مقاربة تصميمية وهندسية تنطلق من فهم عميق للبيئة البحرية الخليجية، وتُترجم هذه الخبرة عبر تصنيع يخوت تجمع بين الأصالة والابتكار، إذ تصمم الشركة نماذجها على نحو مبتكر لتلائم طبيعة المياه الخليجية، ومناخ المنطقة، وأنماط الاستخدام التي يفضّلها العملاء في قطر، سواء للرحلات العائلية، أو المغامرات البحرية الطويلة، أو الترفيه الراقي.

وفي ظل الطلب المتزايد على اليخوت الفاخرة في قطر، تلبّي "جلف كرافت" هذا التوجّه عبر تقديم يخوت مصمّمة خصيصاً لتجارب الإقامة المطوّلة على الماء، مع التركيز على التفاصيل التي تهم العملاء القطريين، ومن ضمنها الخصوصية والأداء العالي والتخصيص الكامل. ونجحت الشركة خلال السنوات الأربع الماضية في تسليم أكثر من 40 قارباً ويختاً لعملاء قطريين، وذلك عبر الوكيل المحلي "يخوت الخليج".

وتجدر الإشارة إلى أن معظم العملاء في المنطقة يفضلون اقتناء اليخوت متوسطة الحجم التي تجمع بين الراحة والقدرة على الإبحار لمسافات طويلة، مع مرونة عالية في الأداء.

- ما هي أبرز اتجاهات الابتكار والتقنيات الحديثة في تصاميم القوارب بما يتناسب مع متطلبات السوق القطري والخليجي؟

نحرص على تصميم ابتكارات بناء على الفهم الدقيق لاحتياجات السوق الخليجي عموماً والسوق القطري خصوصاً، الذي يبحث العملاء فيه عن تجارب بحرية متكاملة تجمع بين الخصوصية والمرونة والانسيابية في الاستخدام. لذا، تبنّينا مجموعة من الاتجاهات التصميمية والهندسية التي تعكس هذا التوجّه، وتُعيد صياغة تجربة الإبحار في المنطقة.

من أبرز هذه الاتجاهات تطوير يخوت قابلة للإقامة المطوّلة، بمساحات داخلية مرنة، وتصاميم تراعي الخصوصية والانفتاح في آنٍ، إلى جانب إدماج المساحات الداخلية والخارجية بانسيابية تامة. كما نركّز على استخدام ألياف الزجاج المركّب خفيفة الوزن، التي تضمن أعلى مستويات الأداء والكفاءة في استهلاك الطاقة، إلى جانب أنظمة ملاحة متقدّمة تسهّل التحكّم وتمنح القبطان تجربة قيادة سلسة وآمنة.

- كيف تجدون تفاعل العملاء القطريين مع منتجات القوارب؟ وما مدى إسهامهم في تطوير جودة الصناعة البحرية؟

نثمّن تفاعل العملاء القطريين مع منتجاتنا، ليس من حيث الإقبال فقط، بل من حيث نوعية الحوار الذي يربطنا بهم. فهؤلاء العملاء لا يبحثون عن يخت فاخر فحسب، بل عن تجربة بحرية متكاملة تعبّر عن أسلوب حياتهم، وتتماشى مع تطلعاتهم في التصميم، والأداء، والخصوصية. وهذا التفاعل البنّاء كان له أثر مباشر في تطوير جودة الصناعة البحرية التي نقدّمها.

منذ دخولنا السوق القطري وتعاوننا مع "يخوت الخليج"، لمسنا حرصاً واضحاً من العملاء على التفاصيل الدقيقة، وعلى تخصيص اليخوت بما يتناسب مع الاستخدام العائلي والمناسبات الخاصة، وهو ما دفعنا إلى تطوير حلول تصميمية أكثر مرونة، وهندسة داخلية تستجيب لتحديات الملاحة في الخليج، كما في طرازات "نوماد" و"ماجستي" التي لاقت إقبالاً واسعاً في قطر.

وقد ساهم هذا التفاعل في رفع سقف الابتكار داخل الشركة، سواء من حيث توزيع المساحات، أو إدماج التقنيات الذكية، أو تحسين كفاءة الحركة والراحة في مختلف الظروف المناخية. كما أن الثقة التي أظهرها العملاء القطريون، كانت دافعاً أساسياً لنا لتوسيع نطاق خدماتنا، وتعزيز حضورنا الفني وتطوير شراكتنا مع "يخوت الخليج" لضمان تجربة اقتناء سلسة ومتكاملة.

ويعد السوق القطري اليوم شريكاً حقيقياً في تطوير الصناعة البحرية، وسوقاً استراتيجياً يساهم في صياغة مستقبل اليخوت الفاخرة في المنطقة، بفضل الذوق المتقدّم، والرؤية الواضحة، والتفاعل المستمر مع كل ما نقدّمه.