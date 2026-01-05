"الشعاع الحديدي" الإسرائيلي... من دولارين إلى مليارات الدولارات

- نظام "الشعاع الحديدي" من شركة رافائيل يُعتبر بديلاً محتملاً لمنظومات الصواريخ الاعتراضية التقليدية، بفضل تكلفة الاعتراض المنخفضة، لكنه يتطلب استثمارات ضخمة لتصنيعه وتشغيله، ويغطي مدى قصير يصل إلى 10 كيلومترات فقط. - النظام لا يزال في مرحلة التجربة ويواجه تحديات تقنية واقتصادية، مثل توسيع المدى وزيادة الكفاءة في ظروف الطقس السيئة، وتعمل رافائيل على معالجة هذه التحديات. - تتعاون إسرائيل مع "لوكهيد مارتن" لتطوير النظام بتمويل أميركي، لكنه لا يعترض الصواريخ الباليستية، مما يستلزم استخدام أنظمة أخرى مثل "آرو 3".

رغم الحفاوة الإسرائيلية بسلاح الليزر الجديد المعروف بـ"الشعاع الحديدي" (Iron Beam)، الذي تطوره شركة رافائيل للصناعات العسكرية، بوصفه بديلاً أقل تكلفة من منظومات الصواريخ الاعتراضية، بدأت تتكشف، وفق صحف إسرائيلية، الكلفة الحقيقية لتصنيع هذا النظام وتشغيله، إضافة إلى مشاكله الاقتصادية والتقنية، إذ يتطلب استثمارات بملايين الدولارات، في مقابل مدى تشغيلي قصير وعدم قدرته على اعتراض جميع أنواع الصواريخ.

وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن تكلفة كل عملية اعتراض ليزري لا تتجاوز بضعة دولارات، غير أن جهاز التوجيه الليزري عالي الطاقة الذي تنتجه رافائيل يكلف عشرات الملايين من الدولارات، ولا يغطي سوى مسافة تقارب 10 كيلومترات. ووفق الصحيفة، فإن تأمين دفاع شامل على مستوى إسرائيل سيتطلب نشر مئات الأنظمة، بكلفة إجمالية تصل إلى مليارات الدولارات.

وأشارت الصحيفة إلى أن النشر الكامل للنظام سيكون طويلًا ومكلفًا للغاية، رغم الآمال المعقودة على خفض تكاليف الاعتراض. فصاروخ "تامير" الواحد، الذي يُطلق من منظومة القبة الحديدية، تبلغ كلفته نحو 50 ألف دولار، في حين يؤكد مسؤولون عسكريون إسرائيليون أن عملية الاعتراض بالليزر لا تتجاوز بضعة دولارات. غير أن العقبة الأساسية تكمن في أن سعر كل جهاز توجيه ليزري قادر على تعطيل التهديدات الجوية يُقدّر بعشرات الملايين من الدولارات.

وفي السياق نفسه، أكد مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع لصحيفة كالكاليست الاقتصادية أن الطريق نحو التنفيذ الكامل لهذا النظام لا يزال طويلًا ومكلفًا، نظرًا لتعقيد عملية اعتراض التهديدات الجوية. وأضاف أن نظام الليزر الحالي يعمل بنسبة كفاءة تصل إلى 90%، لكنه لا يزال في طور التجربة، فضلًا عن كلفته المرتفعة.

وامتنعت شركة رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة عن الكشف عن السعر الفعلي للنظام، إلا أن تقارير اقتصادية إسرائيلية أكدت أن المدى الفعال الحالي، والمحدود بنحو 10 كيلومترات، يعني أن الدفاع عن مساحات واسعة يتطلب عشرات، إن لم تكن مئات، من هذه الأنظمة، ما يناقض الدعاية الرسمية التي تروّج لها الشركة ووزارة الدفاع الإسرائيلية حول جعل اعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة أقل كلفة مقارنة باستخدام صواريخ الاعتراض التقليدية. ويعمل مهندسو "رافائيل" حاليًا على توسيع مدى الشعاع الحديدي، وزيادة عدد الأهداف التي يمكن استهدافها في وقت واحد، وتحسين أدائه في الظروف الجوية السيئة، مثل العواصف والغيوم والضباب، وهي تحديات تتطلب سنوات إضافية وتكاليف أكبر.

دولاران تكلفة الاعتراض

من جهتها، كشفت مجلة "ذا ناشونال إنترست" الأميركية أن تطوير نظام الشعاع الحديدي يتم بالتعاون مع شركة "لوكهيد مارتن" الأميركية، وبتمويل يتجاوز مليار دولار من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون). ويهدف المشروع إلى خفض تكاليف الحرب، في ظل تقديرات نشرتها صحيفة "هآرتس" في 3 يناير/كانون الثاني الجاري، تفيد بأن إسرائيل تكبدت منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 نحو 277 مليار شيكل (قرابة 87 مليار دولار)، فيما يقدّر بنك إسرائيل الكلفة الإجمالية بنحو 352 مليار شيكل (نحو 110 مليارات دولار) عند احتساب مختلف الآثار الاقتصادية.

وتؤكد المجلة الأميركية أن تكلفة اعتراض الصاروخ بواسطة منظومة الشعاع الحديد الجديدة يُفترض ألا تتجاوز دولارين أميركيين فقط، مقارنة بكلفة تتراوح بين 20 ألفًا ومليون دولار للجهاز الواحد المستخدم حاليًا في منظومة القبة الحديدية خلال عمليات الاعتراض. غير أن نظام الشعاع الحديدي غير مصمم لاعتراض الصواريخ الباليستية، مثل تلك التي تطلقها إيران أو جماعة الحوثي في اليمن، إذ يبقى نظام الاعتراض الحركي الوسيلة الفعالة الوحيدة لمواجهة هذا النوع من التهديدات، بما في ذلك منظومة "آرو 3" الإسرائيلية ونظام "ثاد" الأميركي، وكلاهما يُعدّ عالي الكلفة.

وللتغلب على الكلفة الباهظة التي تعرقل تعميم هذا النظام الليزري، تعمل شركة "إلبيت سيستمز" على تطوير قدرات ليزرية محمولة جوًا، قد تتيح مستقبلاً اعتراض الصواريخ الباليستية والصواريخ فرط الصوتية على ارتفاعات عالية، فوق الغطاء السحابي. وتتضمن الفكرة تركيب أنظمة ليزرية قوية على الطائرات المقاتلة أو طائرات المهام الخاصة، بهدف تدمير الصواريخ بأقل تكلفة ممكنة. وتخلص تقارير دفاعية أخرى إلى أن نظام الشعاع الحديدي يمثل نقلة نوعية محتملة في المجال العسكري الجوي، لكنه في الوقت نفسه يواجه قيودًا تقنية وتكاليف إنتاج مرتفعة، تتعارض مع الوعود الإسرائيلية بتحقيق عمليات اعتراض جوية منخفضة الكلفة.