في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز استقرار توريدات الغاز المنزلي في سورية، أعلنت الشركة السورية للبترول عن وصول ناقلة غاز إلى الميناء صباح اليوم الأربعاء، تمهيداً لبدء تفريغ حمولتها من مادة الغاز النفطي المسال (LPG)، في خطوة تهدف إلى تعزيز انسيابية التوزيع واستقرار الإمدادات في الأسواق المحلية.

وقال مدير الاتصال المؤسساتي في الشركة، صفوان الشيخ أحمد، لـ"العربي الجديد"، إن الناقلة التي ترسو صباح غد ستفرغ نحو 4000 طن من الغاز المنزلي، مبيناً أن ذلك يأتي في سياق "دعم عمليات التوريد والتوزيع لضمان وصول الكميات المطلوبة إلى المستهلكين بصورة منتظمة". وأضاف الشيخ أحمد أنه من المتوقع وصول السفينة الثانية خلال الأيام القليلة المقبلة، ليباشر ربطها وتفريغ نحو 2000 طن و600 كيلوغرام من الغاز، بما يعزز وتيرة التوزيع ويضمن استقرار الإمدادات بشكل أكبر.

وأشار الشيخ أحمد إلى أنه جرى تكثيف دوريات المراقبة على المعتمدين لضمان منع أي استغلال للوضع من خلال رفع الأسعار أو احتكار المادة، مؤكداً أن "هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لتأمين احتياجات السوق المحلية وضمان وصول المادة إلى المواطنين بشكل عادل ومنتظم".

وأوضح أن معمل غاز عدرا يعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 75 ألف أسطوانة غاز منزلي يومياً، إضافة إلى 6500 أسطوانة غاز صناعي، ما يسهم بشكل فعال في تعزيز استقرار التوريد وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية بكفاءة واستمرارية، مع التركيز على محافظات دمشق وريف دمشق والقنيطرة.

وأكد الشيخ أحمد أن التكامل بين الإنتاج المحلي والاستيراد يعكس حرص الشركة على ضمان استقرار السوق وتوفير الغاز بأسعار منتظمة، رغم التحديات اللوجستية والاقتصادية الراهنة. ويأتي هذا التحرك في إطار جهود الحكومة والشركة السورية للبترول لضمان استقرار سوق الغاز المنزلي وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية بشكل منتظم ومستدام، مع متابعة دقيقة لضمان عدم حدوث أي اختناقات أو استغلال للمواد.