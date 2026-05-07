الشركة السورية للبترول ترفع أسعار الوقود والغاز

أعلنت الشركة السورية للبترول، اليوم الخميس، رفع أسعار المشتقات النفطية، بعد أشهر من قرار خفض الأسعار الذي صدر في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وقالت الشركة حينها إن الخفض يهدف إلى تحقيق التوازن في الاستهلاك وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.

ووفق الأسعار الجديدة التي نشرتها الشركة عبر منصة "إكس"، ارتفع سعر ليتر المازوت إلى 0.88 دولار، مقارنة بالسعر السابق البالغ 0.75 دولار (حوالي 17%). كما ارتفع سعر البنزين أوكتان 90 إلى 1.10 دولار لليتر، بعدما كان يبلغ 0.85 دولار (حوالي 25%) وبلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي 12.50 دولاراً، مقارنة بـ10.5 دولارات سابقاً، فيما ارتفع سعر أسطوانة الغاز الصناعي من 16.8 دولاراً إلى 20 دولاراً (بنحو 19% لكل منهما).

وفي هذا السياق، قال مصدر مسؤول في الشركة السورية للبترول لـ"العربي الجديد" إن قرار رفع الأسعار مرتبط بتغيرات السوق العالمية وارتفاع أسعار النفط، مشيراً أيضاً إلى تأثير تقلبات سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية على التسعير المحلي. وأضاف المصدر أن احتمالات تسجيل زيادات جديدة في الأسعار تبقى مرتبطة بتطورات السوق العالمية، لافتاً إلى أن الحرب على إيران انعكست بشكل واضح على أسعار النفط عالمياً.

وكانت وزارة الطاقة السورية قد خفضت أسعار المشتقات النفطية بموجب القرار رقم 731 الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث حددت حينها سعر البنزين أوكتان 90 عند 0.85 دولار لليتر، مقارنة بالسعر السابق البالغ 1.1 دولار (بنسبة 22.7%). كما حدد القرار سعر ليتر المازوت عند 0.75 دولار بدلاً من 0.95 دولار سابقاً (بنسبة 21%)، وسعر أسطوانة الغاز المنزلي عند 10.5 دولارات مقارنة بـ11.8 دولاراً (حوالي 11%)، فيما خُفض سعر أسطوانة الغاز الصناعي إلى 16.8 دولاراً من 18.8 دولاراً (بنسبة 10.6%).

في المقابل، رأى المختص في الاقتصاد مجد أمين، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن تقلبات سعر صرف الليرة السورية تؤثر بشكل مباشر في أسعار المشتقات النفطية، خصوصاً مع التغيرات اليومية المتكررة في سعر الصرف. وأضاف أن اعتماد سعر شبه ثابت للمشتقات النفطية بالليرة السورية، ولو على أساس شهري، قد يسهم في توفير قدر من الاستقرار للمستهلكين، مشيراً إلى أن التغييرات اليومية في الأسعار تربك السوق والمواطنين.

واعتبر أمين أن الأسعار الجديدة ستنعكس سلباً على مختلف جوانب الحياة المعيشية في سورية، مؤكداً أن البلاد ليست بمعزل عن التطورات الاقتصادية في المنطقة، وأن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية كان متوقعاً في ظل الظروف الحالية. وكانت وزارة الطاقة السورية قد رفعت أيضاً أسعار الكهرباء العام الماضي، عبر إصدار تعرفة جديدة مقسمة إلى أربع شرائح استهلاك.

وبحسب التعرفة الجديدة، حُدد سعر الكيلوواط في الشريحة الأولى، حتى 300 كيلوواط خلال دورة شهرين، عند 600 ليرة سورية للكيلوواط بدعم حكومي بنسبة 60%.أما الشريحة الثانية، الخاصة بأصحاب الدخل المتوسط والمشاريع الصغيرة، فبلغ سعر الكيلوواط فيها 1400 ليرة سورية.

(الدولار= 13.300 ليرة سورية)