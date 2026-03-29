الشركات الغربية تنهي القطيعة وتسجل حضورها القانوني في روسيا

- كشفت وثائق "روسباتنت" عن تحركات جديدة لشركات العناية الشخصية الأميركية في روسيا، حيث تقدمت "كولغيت - بالموليف" بطلب لتسجيل علامة "Luxury and Bliss"، رغم وقف الاستثمارات في 2022، لحماية حصتها السوقية. - حصلت "JNTL Consumer Health" السويسرية على موافقة لتسجيل علامة "لو بوتي مارسييه" في روسيا، لتشمل منتجات العناية بالبشرة، مما يعكس تناقضاً في سلوك الشركات الغربية تجاه السوق الروسية. - تسعى الشركات الكبرى للحفاظ على وجودها القانوني في روسيا، مع التركيز على الإنتاج المحلي أو من دول صديقة، تحسباً لتحسن المناخ السياسي أو تغيرات في قواعد الاستيراد.

كشفت وثائق رسمية صادرة عن الهيئة الروسية للملكية الفكرية "روسباتنت" عن تحركات جديدة لشركات العناية الشخصية الأميركية في السوق الروسية، حيث تقدمت شركة "كولغيت - بالموليف" بطلب لتسجيل علامة تجارية، بينما حصل مالك علامة "لو بوتي مارسييه" بالفعل على موافقة رسمية، في مؤشر على إعادة تقييم بعض الشركات لاستراتيجيتها تجاه روسيا رغم العقوبات.

ووفقاً لوكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي"، اليوم الأحد، التي اطلعت على بيانات "روسباتنت"، تقدمت شركة "كولغيت - بالموليف"، في مارس/آذار 2026، بطلب لتسجيل علامة تجارية جديدة تحمل اسم "Luxury and Bliss" في روسيا. وتهدف العلامة إلى تغطية منتجات تشمل أنواعاً مختلفة من الصابون، وجل الاستحمام، ومنتجات تنظيف البشرة.

وتأتي هذه الخطوة بعد تصريح رئيس الشركة في عام 2022 بوقف الاستثمارات والإعلانات في روسيا، والاقتصار فقط على المنتجات الأساسية المتعلقة بالصحة والنظافة اليومية.

من جهتها، قالت الخبيرة الاقتصادية الروسية، تاتيانا نيكولايفنا، لـ"العربي الجديد" إن "عودة شركات مثل كولغيت - بالموليف إلى التسجيل التجاري لا تعني بالضرورة عودة كاملة للنشاط الاستثماري، بل هي خطوة دفاعية لحماية حصتها السوقية المتبقية". وتابعت: "بعد أن توقفت معظم الشركات الغربية عن الاستيراد المباشر، شهدنا فراغاً ملأته العلامات المحلية والمستوردة عبر قنوات موازية". وأضافت أن "تسجيل العلامة يسمح للشركة بمكافحة التقليد، ويمنحها الحق في إدارة التوزيع بشكل قانوني. ومن المرجح أن المنتجات الجديدة ستصنع محلياً عبر تراخيص أو من دول صديقة، لأن العودة إلى التصدير المباشر من أوروبا أو أميركا لا تزال صعبة سياسياً ولوجستياً في الوقت الحالي".

من جهة أخرى، أفادت "ريا نوفوستي"، في وقت لاحق، بأن شركة "JNTL Consumer Health" السويسرية، المالكة لعلامة "لو بوتي مارسييه"، تلقت موافقة "روسباتنت" في فبراير/شباط الماضي لتسجيل العلامة في روسيا. كانت الشركة قد قدمت طلبها في مايو/أيار من العام الماضي.

وتشمل المنتجات المرخصة بموجب هذا التسجيل جل الإستحمام والكريمات، والمرطبات، والشامبو، والبلسم، والأقنعة، ومزيلات العرق، وغيرها من منتجات العناية بالبشرة في روسيا تحت هذه العلامة التجارية.

وتعد "JNTL Consumer Health" جزءًا من "Kenvue"، التي تدير أيضاً علامات عالمية مثل "Listerine وJohnson's Baby وAveeno" و"Neutrogena" وغيرها، بالإضافة إلى "Le Petit Marseillais". وكانت "JNTL" سابقًا جزءًا من شركة "جونسون آند جونسون" الأميركية متعددة الجنسيات، التي أعلنت انسحابها من روسيا عام 2022.

وتظهر هاتان الحالتان تناقضاً واضحاً في سلوك الشركات الغربية تجاه روسيا، فبينما تعلن بعض الشركات الانسحاب العلني، تعمل أخرى بصمت على حماية حقوقها الملكية استعداداً لعودة تدريجية. ومن المرجح أن يستمر هذا النمط حيث تسعى العلامات التجارية الكبرى إلى الحفاظ على وجودها القانوني، تحسباً لأي تحسن في المناخ السياسي أو تغيرات في قواعد الاستيراد، مع تركيزها حالياً على الإنتاج عبر شركاء محليين أو من دول غير خاضعة للعقوبات.