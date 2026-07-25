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الشركات الصغرى تلاحق رسوم ترامب الجمركية أمام القضاء الأميركي

أعمال وشركات
واشنطن

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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25 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 00:21 (توقيت القدس)
ترامب متحدثاً في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، 24 يوليو 2026 (إريك لي/ Getty)
ترامب متحدثاً في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، 24 يوليو 2026 (إريك لي/ Getty)
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- تلقت سياسات الحماية الجمركية للرئيس ترامب ضربة قضائية جديدة بعد أن رفعت شركتان أميركيتان دعوى أمام محكمة التجارة الدولية في نيويورك، للطعن في قانونية الرسوم الجمركية الأخيرة التي استهدفت 60 شريكاً تجارياً.
- المدعون، بدعم من منظمة قانونية غير ربحية، يرون أن الرسوم الجديدة هي "التفاف سياسي" لإعادة إحياء رسوم جمركية سبق أن أبطلتها المحكمة العليا الأميركية.
- الإدارة الأميركية لجأت إلى المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974 بعد سلسلة من الخسائر القانونية، لكن الدعوى تشير إلى إساءة استخدام هذا النص القانوني.

في فصل جديد من معركة حبس الأنفاس بين البيت الأبيض والمؤسسات التجارية الأميركية، تلقت سياسات الحماية الجمركية للرئيس دونالد ترامب ضربة قضائية جديدة، إذ ألقت شركتان أميركيتان صغريان قفاز التحدي بوجه الإدارة الأميركية، عبر دعوى قضائية أمام محكمة التجارة الدولية في نيويورك للطعن في قانونية حزمة الرسوم الجمركية الأخيرة.

الرسوم الجديدة التي تراوحت بين 10% و12.5% وطاولت نحو 60 شريكاً تجارياً في مقدمتهم الاتحاد الأوروبي، جاءت تحت ذريعة مكافحة البضائع المنتجة عبر "العمل القسري"، غير أن المدعين المدعومين من منظمة قانونية غير ربحية يرون في هذه الخطوة مجرد "التفاف سياسي" لإعادة إحياء رسوم جمركية سبق أن أبطلتها المحكمة العليا الأميركية، حسب رويترز.

تأتي هذه الدعوى بعد سلسلة من الخسائر القانونية للإدارة الأميركية، إذ كانت المحكمة العليا قد أصدرت حكماً في 20 فبراير/شباط الماضي يُقيد سلطة الرئيس، موضحةً أن قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) لا يمنح البيت الأبيض الضوء الأخضر لفرض رسوم جمركية أحادية النيات على الشركاء التجاريين.

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ورداً على الحكم، لجأت الإدارة إلى فرض رسوم عالمية مؤقتة بنسبة 10% قبل أن تحكم محكمة التجارة بعدم دستوريتها هي الأخرى. ومع انتهاء أجل تلك الرسوم المؤقتة، سارعت الإدارة لاستخدام أداة قانونية جديدة تتمثل في المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974.

وعلى العكس من القوانين الاستثنائية التي استُخدمت سابقاً، تُعد "المادة 301" سلاحاً تقليدياً استخدمه رؤساء سابقون لمعالجة الممارسات التجارية غير العادلة. لكن الدعوى القضائية تشير إلى أن الإدارة تسيء استخدام هذا النص القانوني عبر تعميمه بشكل واسع وشامل، بدلاً من توجيهه لقطاعات ودول محددة وبناءً على تحقيقات تفصيلية تثبت ادعاءات "العمل القسري".

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