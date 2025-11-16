الشركات السعودية تخفض المزايا المالية للأجانب: إعادة ترتيب الأولويات

- بدأت الشركات السعودية في تقليص المزايا لجذب الكفاءات الأجنبية ضمن رؤية 2030، بهدف ترشيد الإنفاق وتوسيع القطاعات الاقتصادية مثل السياحة والعقارات. تواجه المملكة تحديات في تنفيذ المشاريع وتأخيرها، مما أدى إلى عروض عمل أكثر تحفظاً. - يشهد صندوق الاستثمارات العامة تحولاً نحو الذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية، مع تأخيرات في مشاريع مثل نيوم. الإمارات أصبحت خياراً جاذباً للكفاءات بفضل الأجور المعفاة من الضرائب، مما يزيد التحدي أمام السعودية. - رغم التحديات، السعودية تظل جذابة بفضل النمو الاقتصادي المتوقع بنسبة 4.4%. تعمل الحكومة على إصلاحات سوق العمل لزيادة نسبة المواطنين في القطاع الخاص، مما يعزز المنافسة على الوظائف.

قال أربعة مسؤولين في شركات توظيف لوكالة رويترز، إن الشركات السعودية بدأت تقلص المزايا السخية التي كانت تجتذب في وقت ما أفضل الكفاءات الأجنبية للعمل في قطاعات مثل البناء والتصنيع مع سعي المملكة لكبح الإنفاق وإعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية. وقطعت المملكة، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، أكثر من نصف الطريق في خطة التحول الاقتصادي المعروفة باسم رؤية 2030 التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على إيرادات النفط وتوفير فرص عمل والتوسع في قطاعات مثل السياحة والعقارات والتعدين والخدمات المالية.

وفي إطار خطة طويلة الأجل، ضخت المملكة استثمارات ضخمة بمليارات الدولارات في مشاريع كبيرة، ما أدى إلى زيادة الطلب على العاملين الأجانب ذوي المهارات العالية بشكل كبير، لكنها تواجه صعوبات بسبب التنفيذ والتأخير. وقال مصدران إن على الوافدين الأجانب الآن استبعاد التفاوض على مزايا نسبتها 40 بالمائة أو أكثر بل وحتى مضاعفة رواتبهم الحالية في بعض الحالات، وهو ما كان شائعاً قبل سنوات قليلة، مع عروض عمل أكثر تحفظاً الآن.

وقال مجدي الزين، المدير العام لشركة بويدن للتوظيف: "من ناحية، لدينا أكبر اقتصاد في المنطقة يحاول ترشيد اقتصاده، ومن ناحية أخرى، يوجد عدد ضخم من المرشحين المنفتحين للغاية على القدوم إلى المنطقة". وأضاف: "ما حدث أن أصحاب الشركات يعيدون النظر في عروض العمل. وهذا ما يحدث بالفعل".

الذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية

يعكس هذا التغيير تحولاً أشمل يمضي فيه صندوق الاستثمارات العامة السعودي البالغة قيمته 925 مليار دولار نحو قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية والتعدين، التي يُنظر إليها على أنها مصدر لعوائد أفضل، وخصوصاً بعدما تلقى الصندوق ضربة كبيرة في مشاريعه الضخمة المتعلقة بالبنية التحتية والعقارات. وتشمل الأمثلة مشروع نيوم، وهي مدينة مستقبلية بقيمة 500 مليار دولار مخطط لها في الصحراء، وتروجيها وجهة السياحة الجبلية التي ستستضيف دورة الألعاب الآسيوية الشتوية لعام 2029. ولم يستجب صندوق الاستثمارات العامة ولا نيوم بعد لطلبات للتعليق.

وظّفت السعودية بكثافة عاملين في المشاريع العملاقة وعينها على الكفاءات الأجنبية التي تملك مهارات تفتقر إليها القوى العاملة المحلية. وقال حسن بابات، الرئيس التنفيذي لشركة توسكان الشرق الأوسط للاستشارات التوظيفية، ومقرها دبي إنه يمكن، على سبيل المثال، لمديري المشاريع في الإمارات الحصول على عروض عمل برواتب تصل إلى حوالى 100 ألف دولار في السعودية لوظائف راتبها 60 ألف دولار في الإمارات.

ويواجه مشروع نيوم وغيره من المشاريع المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة تأخيرات حالياً في وقت تسعى فيه المملكة لترشيد الإنفاق. وظل نشاط المشاريع السعودية بطيئاً في عام 2025، إذ انخفضت قيمة العقود الممنوحة إلى النصف تقريباً في الأشهر التسعة الأولى من العام، وفقاً لشركة كامكو إنفست. وأثر انخفاض أسعار النفط في المالية العامة، ما زاد من عجز الموازنة. ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن المملكة بحاجة إلى أن تقترب أسعار النفط من 100 دولار للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها.

وقال بابات: "تباطأت وتيرة التنمية، ما أدى إلى تباطؤ في التوظيف. والآن، يتفاوض أصحاب الشركات على الرواتب أكثر من ذي قبل عندما كان هناك نقص، وتطبق الشركات تدابير لترشيد الإنفاق". وذكر تقرير الأجور الصادر عن توسكان في أكتوبر/ تشرين الأول أن الشركات السعودية قد توجه ميزانيات محدودة نحو "أكثر الوظائف المطلوبة" في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي أو التحول الرقمي.

وأصبحت الإمارات، مركز الأعمال والسياحة البالغ عدد سكانها المغتربين 90 بالمائة، خياراً أكثر جاذبية للكثير من أصحاب الكفاءات والمهارات العالية الذين تجتذبهم، ليس فقط الأجور المرتفعة المعفاة من الضرائب، بل وأيضاً شبكة معترف بها على نحو أكبر من المدارس الدولية وخدمات الرعاية الصحية. كذلك نفذت إصلاحات اجتماعية لإتاحة أسلوب حياة أكثر ليبرالية.

وقال تريفور مورفي، الرئيس التنفيذي لشركة كوبر فيتش، ومقرها دبي، إن الفارق الآن ضئيل بين متوسط الرواتب في السعودية والإمارات، مع زيادة تراوح بين خمسة إلى ثمانية بالمائة فقط في المتوسط. وقال الزين من شركة بويدن: "إقناع الأشخاص بالانتقال من الإمارات يشكل تحدياً، فهم يتوقعون مزايا عالية".

منافسة على الوظائف

لكن تظل السعودية، التي من المتوقع أن تحقق نمواً بنسبة 4.4 بالمائة هذا العام، جذابة لمن هم خارج المنطقة، حيث سوق العمل أكثر صرامة، والنمو أبطأ. وتعمل الحكومة السعودية أيضاً على تسريع وتيرة إصلاحات سوق العمل والمبادرات الرامية إلى تعزيز نسبة مواطنيها في القطاع الخاص، ما يعزز المنافسة ويزيد عدد المتقدمين للوظائف. وانخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوياته على الإطلاق، ونما عددهم في القطاع الخاص 31 بالمائة بين عام 2016 والربع الثاني من 2025.

وقالت لويز كنوتسون الرئيسة التنفيذية لشركة (ماتشز تالنت) في دبي: "أصبحت عروض العمل الآن محسوبة أكثر من ذي قبل وترتبط بالبيانات والأداء ومعايير السوق الفعلية. بالنسبة إلى البعض، يبدو هذا بمثابة انكماش. أما بالنسبة إليّ، فهو مؤشر على النضج". وأضافت كنوتسون أنه من أجل جذب أفضل المواهب إلى المملكة، يتعين على الشركات تقديم عروض عمل يمكن توقعها تعكس تكاليف المعيشة وأسلوب حياة متوازناً للأسر وهدفاً واضحاً مرتبطاً بحجم ما يُبنى.

(رويترز)