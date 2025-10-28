الشرع يبحث فرص الاستثمار في السعودية ضمن مؤتمر مبادرة المستقبل

- تعزيز التعاون الاقتصادي: اجتمع الرئيس السوري أحمد الشرع مع كبار المستثمرين الدوليين ووزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في الرياض، لبحث فرص التعاون والمشاريع المستقبلية بين سورية والسعودية، مما يعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. - تعاون أمني ورياضي: التقى الشرع بوزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، لبحث التعاون في مجالات الأمن الداخلي والاستثمارات، كما ناقش مع رئيس الفيفا جياني إنفانتينو تطوير البنية التحتية الكروية في سورية. - استقطاب الاستثمارات: تأتي زيارة الشرع للسعودية في إطار مساعٍ سورية لاستقطاب الاستثمارات الخليجية والعربية لدعم الاقتصاد السوري وإعادة الإعمار، مع عودة العلاقات بين دمشق والعواصم الخليجية إلى مسارها الطبيعي.

اجتمع الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الثلاثاء، مع عددٍ من كبار المستثمرين الدوليين، على هامش أعمال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في العاصمة السعودية الرياض، حيث ناقش الحضور فرص التعاون والمشاريع المستقبلية في سورية، وفق ما أعلنته الرئاسة السورية. وجاء الاجتماع عقب لقاء جمع الشرع بوزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، بحضور وفدين رفيعي المستوى من الجانبين، تناول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دمشق والرياض في المرحلة المقبلة.

كما عقد الرئيس السوري اجتماعاً مع وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، وبحث الجانبان التعاون في مجالات الأمن الداخلي وتنظيم حركة الأفراد والاستثمارات بين البلدين.

وفي السياق ذاته، التقى الشرع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، بحضور الوزير الشيباني، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها للمشاركة في النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار. وعلى هامش المؤتمر، التقى الشرع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، حيث جرى بحث مجالات التعاون الرياضي وتطوير البنية التحتية الكروية في سورية.

وكان الرئيس السوري والوفد المرافق له قد وصلوا صباح الثلاثاء إلى مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، في زيارة رسمية للمشاركة في أعمال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، ومن المقرر أن يلتقي الشرع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال الزيارة. وتُعد هذه الزيارة الثالثة للرئيس أحمد الشرع إلى المملكة العربية السعودية منذ توليه مهامه رئيساً للمرحلة الانتقالية في سورية في يناير/كانون الثاني الماضي، ما يمنحها أهمية خاصة من الناحية السياسية والاقتصادية.

ويرى مراقبون أن اللقاءات التي يجريها الشرع في الرياض تأتي في إطار مساعٍ سورية لاستقطاب الاستثمارات الخليجية والعربية لدعم الاقتصاد السوري المنهك بفعل سنوات الحرب والعقوبات الدولية، ولبحث فرص إعادة الإعمار وتشجيع رؤوس الأموال على الدخول إلى السوق السورية، لاسيما مع عودة العلاقات بين دمشق والعواصم الخليجية إلى مسارها الطبيعي بعد سقوط نظام بشار الأسد نهاية العام الماضي.