- أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع عن جذب استثمارات بقيمة 28 مليار دولار، مشيداً بقانون الاستثمار السوري وأهمية الأمن الإقليمي ودور السعودية المحوري. - أكد الشرع على بدء مرحلة جديدة من إعادة الإعمار عبر الاستثمار، مشيراً إلى أهمية الاستثمارات السعودية التي بلغت 7 مليارات دولار، ودور الموارد البشرية في بناء اقتصاد مستدام. - التقى وزير المالية السوري مع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية لمناقشة تسهيلات تمويلية لمشاريع استراتيجية بقيمة 1.5 مليار دولار، مرحباً بالتعاون في قطاعات متعددة.

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء اليوم الأربعاء، إن سورية استقطبت استثمارات تقدر بما يقارب 28 مليار دولار خلال الشهور العشرة الماضية، موضحاً أن قانون الاستثمار الحالي في سورية "من أفضل القوانين الموجودة في العالم"، مشيراً إلى أن الفرص الاستثمارية في سورية "غنية جداً، وهذا ما يدركه العالم والاقتصاديون".

وأوضح الشرع، في كلمته أمام منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار" المنعقد في الرياض، أن الاقتصاد مرتبط بالأمن الإقليمي في المنطقة، مضيفاً: "ندرك أهمية محورية المملكة العربية السعودية في المنطقة، وسارعنا في زيارتها لأهميتها"، لافتاً إلى أن سورية "بوابة الشرق وطريق الحرير في المنطقة، والعالم جرّب فشل سورية خلال 14 عاماً". وشدد على أن "الأمن والاستقرار مرتبطان بالتنمية الاقتصادية، وهذا ما تمثله السعودية كحالة رائدة في المنطقة".

إعادة الإعمار من خلال استثمارات في سورية

وأكد الرئيس السوري أن "سورية اليوم بدأت صفحة جديدة بدعم من جميع الدول المحبة لها"، مبيناً أنها "ممر تجاري هام لنقل البضائع، وسيستفيد منها العالم، خاصة في ظل انعدام الأمان في سلاسل التوريد بين الشرق والغرب". وأضاف: "قررنا إعادة الإعمار في سورية من خلال الاستثمار"، مؤكداً أن الاستثمارات "تنمو في سورية بشكل جيد، وكل حجر هدم سنعيد بناءه من جديد"، لافتاً إلى أن "الفرص في سورية كبيرة جداً، وهي تتسع للجميع".

وأشار الشرع إلى أن سورية اختارت إعادة الإعمار من خلال الاستثمار بعيداً عن طريق المساعدات، موضحاً أن البلاد لم تشهد تطوراً في البناء منذ 40 عاماً، وأضاف: "عندما توجهنا إلى السعودية عرفنا أين المفتاح، والمملكة داعم للاستقرار والازدهار والتنمية في سورية".

وتابع الرئيس السوري أن "الشعب السوري عاش معاناة مريرة، والحرب طرقت باب كل بيت في سورية"، لافتاً إلى أن هناك شركات سعودية كبرى بدأت استثماراتها داخل سورية بمجموع 7 مليارات دولار، مضيفاً أن "رؤية المملكة تشمل المنطقة بأكملها"، ومؤكداً: "أعوّل على شعبي في الفرص والمقومات الاقتصادية، الشعب السوري ثبت على مبادئه وانتصر من لا شيء، وهو سيعيد بناء سورية من لا شيء". وشدد على أن "المعونات لا تساعد على البناء وإنما على الكسل"، مؤكداً أن الموارد البشرية تبني اقتصاداً تنموياً قادراً على الاستمرار والاستدامة، مضيفاً: "لا نريد لسورية أن تكون عبئاً على أحد، ونريدها أن تبني نفسها بنفسها، وسورية تحمي المستثمر من خلال حماية إنتاجه في المرحلة الأولى".

إلى ذلك، قال وزير المالية السوري محمد يسر برنية، في منشور عبر منصة لينكد إن، إنه عقد اجتماعاً ناجحاً ومثمراً أمس الثلاثاء مع سلطان المرشد، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، في مقر الصندوق بالرياض. وأكد برنية: "ناقشنا التسهيلات الميسّرة التي سيقدمها الصندوق السعودي لتمويل مشاريع استراتيجية ذات أولوية للتنمية في سورية في قطاعات الصحة والتعليم والطاقة والإسكان، والطيران والمشروعات الصغيرة والمتوسطة". وأشار إلى أن "التسهيلات التمويلية قد يصل مجموعها لنحو مليار ونصف مليار دولار"، مضيفاً: "نقدر ونثمن الدعم اللامحدود الذي تقدمه السلطات السعودية لبلدنا سورية، مرحبين ببعثة فنية من الصندوق السعودي في الأسابيع القليلة القادمة".

وكان الشرع قد وصل يوم أمس الثلاثاء إلى الرياض للمشاركة في النسخة التاسعة من "مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار"، حيث التقى وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، بحضور وفدين رفيعي المستوى من الجانبين، وناقش الطرفان "سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري" بين دمشق والرياض في المرحلة المقبلة.