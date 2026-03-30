الشرع في ألمانيا: سورية ملاذ آمن لتوريد الطاقة

- أكد الرئيس السوري أحمد الشرع على أهمية موقع سوريا الاستراتيجي على البحر المتوسط، مشيراً إلى التعاون مع شركة "سيمنز" لإعادة تأهيل قطاع الطاقة واستثمار الفرص في البنى التحتية والسياحة والنفط والنقل، ودعا الشركات الألمانية للاستثمار في سوريا. - وصف وزير الخارجية أسعد الشيباني التجربة السورية بالطموحة، مشيراً إلى الإصلاحات المالية وخطة العمل المشتركة مع ألمانيا في قطاعات الطاقة والتحول الرقمي والصحة والمياه والإسكان والزراعة، بهدف تحقيق التقدم وإنهاء الانغلاق. - أعلن وزير الطاقة محمد البشير عن التحضير لتوقيع مذكرتي تفاهم مع "سيمنز" و"Knauf"، وأشاد وزير الطوارئ رائد الصالح بالدور الألماني في دعم الدفاع المدني السوري والاستفادة من الخبرات الألمانية في الطوارئ وإدارة الكوارث.

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن موقع بلاده الإستراتيجي على سواحل على البحر المتوسط يجعلها ملاذاً آمناً لسلاسل التوريد، خصوصاً في حال حدوث أي اضطرابات في منطقتَي البحر الأحمر ومضيق هرمز. ولفت الشرع خلال مؤتمر صحافي عقده في العاصمة الألمانية برلين اليوم الاثنين، إلى المخاطر التي تهدد إمدادات الطاقة بين الشرق والغرب، مشيراً إلى أنّ الدول الأوروبية ستتأثر كثيراً بانقطاعات الإمدادات، ولا سيّما القادمة من منطقة الخليج العربي التي تشكل نحو 20% من حجم صادرات الغاز والطاقة العالمية.

وقال الشرع إن سورية تعمل على إعادة تأهيل وتشكيل البنى التحتية لقطاع الطاقة، مشيراً إلى أن شركة "سيمنز" الألمانية ستحصل على حصة تبلغ ألفي ميغاوات من إجمالي 5 آلاف ميغاوات يتم استثمارها في مجال الطاقة في سورية. وأشار إلى أن سورية تمتلك فرصاً كبيرة جداً في قطاع البنى التحتية بمختلف المجالات، خصوصا السياحة والثروات النفطية التي أعادت الحكومة السورية السيطرة عليها وتسعى لاستثمارها من جديد، إضافة إلى قطاعات النقل والسكك الحديدية.

كما لفت إلى أنّ السوق السورية تعاني من نقص حاد في المعروض العقاري، إذ يبلغ احتياجها السريع نحو مليوني وحدة سكنية، معتبراً أن كل هذه القطاعات تشكل فرصة مهمة للشركات الكبرى، وأن بلاده تتطلع الى للوصول إلى أحدث ما توصل إليه العالم في إعادة الاعمار، وليس البدء من نقطة الصفر. وأشار الرئيس السوري إلى أنّ ألمانيا تضم أكبر جالية سورية في أوروبا، مشيراً إلى أنّ الكثير من السوريين في ألمانيا اكتسبوا مهارات متنوعة، وأنه يمكن "إعادة تدوير" هذه الموجات من اللجوء والهجرة لتحويلها إلى منفعة للشركات الألمانية الراغبة بالعمل في سورية، داعياً الشركات الألمانية إلى زيارة سورية للاطلاع على المعطيات على أرض الواقع.

بدوره، وصف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني التجربة السورية بعد سقوط النظام السابق بأنها "ملهمة في بساطتها وطموحة تجاه شعبها ودورها الذي تتطلع إليه"، وأكد أن الحكومة السورية تعمل على فسح الطريق أمام الشركات والشراكات من خلال تنفيذ إصلاحات مالية ومعالجة الإرث السيّئ الذي خلفه النظام خصوصاً بعد رفع العقوبات الدولية عن سورية. وكشف الوزير السوري عن وجود خطة عمل مشتركة مع الجانب الألماني، وصفها بأنها "أكثر الخطوات تقدماً مع الدول الأوروبية"، مؤكداً وجود فهم مشترك لهذه الشراكة، إضافة إلى علاقات جيدة مع دول الاتحاد الأوروبي.

وأشار الشيباني إلى أن هناك قطاعات محدّدة جرى تضمينها ضمن خطة العمل التي تُناقش مع الشركاء في المنطقة والعالم، تتركز على الطاقة والتحول الرقمي والصحة، والمياه والإسكان والزراعة، وأكد طموحَ بلاده لأن تكون في مصاف الدول المتقدمة، وإنهاء حالة الانغلاق والظلام والابتعاد عن العالم التي سادت في المرحلة السابقة.

وأعلن وزير الطاقة محمد البشير أنه يجري التحضير لتوقيع مذكرتي تفاهم مع شركة "سيمنز" الالمانية لتطوير أنظمة تشغيل الشبكة الكهربائية، إضافة إلى مذكرة مع "Knauf" في مجال صناعة ألواح الجبس، إلى جانب التعاون في قطاعات المياه والطاقة. ولفت وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح إلى الدور الذي لعبته ألمانيا في دعم الدفاع المدني السوري خلال سنوات الماضية وكذلك خلال الاستجابة لزلزال فبراير/ شباط 2023، مؤكداً التطلع للاستفادة من الخبرات الألمانية في مجالات الطوارئ وإدارة الكوارث وأنظمة الإنذار المبكّر. ووصل الرئيس السوري رفقة وفد وزاري إلى العاصمة الألمانية برلين الليلة الماضية في زيارة رسمية التقى خلالها صباح اليوم الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.