السيسي ينتقد المجتمع الدولي لإخفاقه في التزاماته تجاه أفريقيا

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي انتقادات للمجتمع الدولي بسبب "إخفاقه في مواجهة الأزمات الإنسانية، وعدم التزامه بالتعهدات الخاصة بتخفيف أعباء الديون وتمويل المناخ"، مؤكداً أن القارة الأفريقية تقف في صدارة المتأثرين بهذه الأزمات العالمية.

وقال الرئيس السيسي في كلمة مسجلة، في افتتاح أعمال النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، اليوم الأحد، إن نسخة هذا العام من المنتدى "تنعقد في ظروف بالغة الأهمية"، مشيراً إلى أن العالم يشهد تفاقماً في الاستقطاب الدولي، وتراجعاً في الالتزام بالقانون الدولي، بينما تواجه أفريقيا تحديات جسيمة من الإرهاب والعنف والنزاعات المسلحة والهجرة غير الشرعية، وما لذلك من آثار سلبية على الأمنين، الغذائي والمائي في القارة. وأضاف أن "القارة الأفريقية، رغم ما تواجهه من صعوبات، أصبحت في طليعة الجهود الرامية إلى استعادة تماسك النظام العالمي ومصداقيته، بما تمتلكه من موارد بشرية واقتصادية"، مستشهداً بتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية أداةً لتعزيز التكامل الإقليمي والتعاون الاقتصادي، إلى جانب دور مصر الريادي في تنفيذ سياسة الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات.

قضايا المؤتمر

وأكد السيسي أن نسخة المنتدى هذا العام ستتناول قضايا رئيسية، من بينها تحقيق السلام والتنمية المستدامين، والاستثمار في البنية التحتية والممرات الاستراتيجية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتمكين المرأة في مجالات السلم والأمن، مشيراً إلى أن المنتدى سيصدر في ختامه ما سماه "استخلاصات أسوان" التي ستشكل خريطة طريق حتى انعقاد النسخة المقبلة.

وفي كلمته المسجلة، رحّب أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، بالمشاركين، موجهاً الشكر لمصر على استضافة المنتدى الذي وصفه بـ"منصة محورية لتعزيز الشراكات من أجل السلام والتنمية المستدامة"، مؤكداً أهمية "الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية" في مجالات التحول الاقتصادي والأمن والصحة والذكاء الاصطناعي، وداعياً إلى تمثيل أقوى للقارة الأفريقية في المؤسسات المالية الدولية وإصلاح مجلس الأمن لتحقيق تمثيل عادل ودائم لأفريقيا.

التنمية المستدامة

من جانبه، أكد رئيس وزراء الصومال، حمزة عبدي بري، في كلمته، أن المنتدى يمثل "منصة أفريقية رائدة لتعزيز التعاون المشترك في مواجهة التحديات الأمنية والتنموية"، مشدداً على أن تحقيق السلم والاستقرار هو المدخل الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة، وداعياً إلى دعم مؤسسات الدولة الأفريقية في مكافحة الإرهاب ومعالجة جذور النزاعات. وقال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إن المنتدى يجسد قناعة مصر الراسخة بأن السلم والتنمية وجهان لعملة واحدة، مؤكداً أن النظام الدولي يشهد تراجعاً خطيراً بفعل ازدواجية المعايير وسياسات القوة، ومشدداً على تمسك مصر بمبادئ العدالة ورفض الانتقائية.

وفي السياق، أعرب وزير خارجية أنغولا، تيتي أنطونيو، عن تقديره للدور المحوري الذي يلعبه منتدى أسوان في دعم جهود السلم والأمن والتنمية في القارة، مؤكداً أن موضوعات النسخة الخامسة تعكس أولويات الرئاسة الأنغولية للاتحاد الأفريقي، وداعياً إلى تضافر الجهود لمعالجة جذور الأزمات وتعزيز قدرة الدول الأفريقية على تحقيق التنمية الشاملة.