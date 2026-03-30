السيسي يدعو لوقف الحرب محذراً من صدمة اقتصادية تضرب الدول الهشة

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، إلى وقف سريع للحرب في الشرق الأوسط، الدائرة بين الولايات المتحدة واسرائيل وإيران والتي امتدت نيرانيها لدول عديدة بالمنطقة، محذرا من أن استمرارها قد يفاقم أزمة اقتصادية عالمية تضرب بشكل خاص الدول النامية ذات الهياكل الهشة. وفي كلمته خلال افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2026"، قال السيسي إن المنطقة يجب أن تُجنب "ويلات الحرب التي لا تجلب سوى الدمار"، مشدداً على ضرورة توحيد الجهود الدولية لإنهاء الصراع في أقرب وقت ممكن.

وأضاف أن استمرار العمليات العسكرية لا يهدد الأمن الإقليمي فحسب، بل ينذر بتداعيات اقتصادية واسعة النطاق، مشيراً إلى أن "الدول النامية ستكون الأكثر تضرراً" في ظل ما وصفه بظروف اقتصادية "هشة بالفعل". وربط السيسي مباشرة بين الحرب وأسواق الطاقة والغذاء، محذراً من أن التصعيد سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة والمنتجات الزراعية، وهي عناصر أساسية تضغط بالفعل على اقتصادات تعتمد على الاستيراد وتعاني من عجز مزمن في النقد الأجنبي.

كما قال السيسي إن الأزمة الحالية قد تتحول إلى واحدة من أكبر أزمات الطاقة في التاريخ الحديث، في ظل تهديدات للإمدادات العالمية، خاصة مع تصاعد التوترات في ممرات حيوية مثل مضيق هرمز. وفي رسالة مباشرة إلى واشنطن، أكد السيسي أنه "لا يمكن التشكيك في قدرة الولايات المتحدة باعتبارها قوة عظمى"، داعياً الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الاضطلاع بدور حاسم في وقف الحرب، مشيراً إلى أن إنهاء الصراع بات ضرورة إنسانية واقتصادية في آن واحد.

وختم السيسي بتأكيد أن وقف الحرب ليس خياراً سياسياً فقط، بل ضرورة اقتصادية عاجلة، خاصة للدول التي لا تملك هوامش مالية كافية لامتصاص صدمات جديدة. ويأتي التحذير في وقت تواجه فيه العديد من الاقتصادات الناشئة، ومنها مصر، ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد وتراجع تدفقات العملة الأجنبية، وسط بيئة عالمية تتسم بارتفاع أسعار الفائدة وتقلبات أسواق الطاقة.

وتنطوي تصريحات السيسي على قلق متصاعد لدى مصر والدول النامية من تحول الصراع الإقليمي إلى صدمة تضخمية جديدة، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة واختناقات سلاسل الإمداد، وهو ما قد يؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشرائية.