السيسي: استمرار الحرب يقود المنطقة لأزمة اقتصادية واسعة

- حذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من تداعيات الحرب الجارية في المنطقة، مشيراً إلى أنها قد تؤدي إلى أزمة اقتصادية عالمية بسبب اضطرابات أسواق الطاقة والتجارة. - أكد السيسي على أهمية التكاتف والوحدة بين المصريين لمواجهة التحديات الراهنة، مشدداً على ضرورة التحلي بالوعي والمسؤولية لعبور الأزمة بسلام. - دعا السيسي رجال الشرطة إلى تعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع، مشيراً إلى أن دورهم يتجاوز حفظ الأمن ليشمل بناء علاقات إيجابية مع المواطنين.

ودعا السيسي المصريين إلى التكاتف، والوحدة بين أبناء الشعب المصري في مواجهة التحديات الراهنة، داعياً إلى التحلي بالوعي والمسؤولية خلال هذه المرحلة الدقيقة حتى تتمكن الدولة من عبور الأزمة بسلام. تعكس تصريحات الرئيس قلقاً واضحاً من أن استمرار الحرب في المنطقة قد يترك آثاراً مباشرة في أسعار الطاقة وسلاسل التجارة العالمية وأسواق العملات، بما قد يفرض ضغوطاً إضافية على اقتصادات دول المنطقة، ومن بينها الاقتصاد المصري، إذا استمرت الأزمة لفترة طويلة.

وشدد خلال كلمته على ضرورة حسن تعامل رجال الشرطة مع المواطنين، مؤكداً أن دور الأجهزة الأمنية لا يقتصر على حفظ الأمن فقط، بل يشمل أيضاً ترسيخ الثقة بين الدولة والمجتمع. حضر حفل الإفطار عدد من كبار المسؤولين وقيادات الدولة، إلى جانب طلاب أكاديمية الشرطة وأسرهم، في مناسبة تقليدية تُنظم خلال شهر رمضان، لتعزيز التواصل بين القيادة السياسية وأبناء المؤسسات الأمنية.

