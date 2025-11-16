السيارات الكهربائية من طرازات شهيرة ستختفي بحلول عام 2026

- تواجه صناعة السيارات الكهربائية تحديات كبيرة، منها ضعف البنية التحتية للشحن والضغوط الاقتصادية، مما أدى إلى تباطؤ الطلب وتأجيل أو إلغاء العديد من الطرازات المنتظرة لعام 2026. - من بين السيارات التي لن تصل إلى السوق الأميركية في 2026: أكيورا زد دي إكس، دودج تشارجر دايتونا، جينيسيس إلكتريفايد، ومازيراتي فولغور، بسبب ضعف المبيعات أو تعقيدات تقنية. - رغم التحديات، يبقى المستقبل واعداً للطرازات الجديدة التي تعد بتجربة قيادة أفضل وشحن أسرع ومزايا تقنية متقدمة.

سوق السيارات الكهربائية يتعرض لتقلبات كبيرة. ضعف البنية التحتية للشحن، استبدال الحكومة الأميركية الحوافز بالرسوم الجمركية، وضغوط اقتصادية على الشركات والمستهلكين، أدت إلى تباطؤ الطلب. النتيجة: بعض الطرازات الكهربائية التي كانت متاحة في 2025 لن تصل إلى 2026، فيما جرى تأجيل أو إلغاء نماذج أخرى كانت محل ترقب كبير، بما في ذلك سيارات فائقة الأداء وعائلية وسيارات دفع رباعي.

أما أبرز السيارات التي لن تصل إلى 2026، بحسب مجلة موتور 1، فهي:

1 - أكيورا زد دي إكس (Acura ZDX)

أول سيارة كهربائية من أكيورا انتهى عمرها بعد سنة واحدة فقط بسبب أداء متوسط وتجربة قيادة لم ترقَ لتوقعات العلامة الفاخرة، رغم مبيعات أفضل من النسخة السابقة، إذ جرى بيع نحو 12 ألف وحدة حتى منتصف 2025.

2 - دودج تشارجر دايتونا (Dodge Charger SRT Daytona Banshee)

النسخة الكهربائية المميزة المزودة بثلاثة محركات وقدرة 900 حصان أُلغيت قبل إطلاقها، بسبب ضعف المبيعات والإقبال على النسخة العادية من دايتونا التقليدية.

3 - جينيسيس إلكتريفايد (Genesis Electrified G80)

سيدان فاخرة كهربائية محدودة الانتشار، بيعت فقط في بعض الولايات الأميركية، ما جعل توقفها شبه متوقع بسبب ضعف التسويق والمبيعات.

4 - مازيراتي فولغور (Maserati MC20 Folgore)

ألغيت النسخة الكهربائية الخارقة لصالح النسخة المُعدلة MCPura، نتيجة تعقيدات هندسية وزيادة الوزن وتقليل الأداء المتوقع للسيارة.

5 - مرسيدس-بنز إي كيو بي (Mercedes-Benz EQB)

سيارة كهربائية صغيرة ستتوقف في الولايات المتحدة بعد 2025، رغم استمرار بيعها عالمياً، بسبب ضعف المبيعات وعدم وضوح مكانتها في السوق الأميركية.

6 - مرسيدس-بنز (Mercedes-Benz EQE / EQS Sedan / SUV)

إنتاج هذه الطرازات متوقف حالياً في الولايات المتحدة، بما في ذلك النسخ SUV، بسبب تصميمات مثيرة للجدل، وتحديات تقنية، ورغبة الشركة في التركيز على الأسواق الخارجية.

7 - نيسان آريا (Nissan Ariya)

بعد ثلاث سنوات، جرى "تجميد" السيارة الكهربائية عوضاً عن إطلاقها في 2026، مع تركيز الشركة على طراز Leaf الأكثر عملية والذي يوفر مدى أكبر مقابل سعر أقل.

8 - السيارات الكهربائية بولستار 2 (Polestar 2)

رغم تحديث 2024 الذي حسّن الأداء وزاد المدى، أوقف الطراز الصيني في السوق الأميركية بسبب الرسوم الجمركية، مع استمرار بيع النسخ المستعملة فقط.

9 - بورشه فلاغ شيب إس يو في (Porsche Flagship SUV -K1)

تأجيل السيارة الكهربائية الفاخرة، مع إطلاق نسخ هجينة وتقليدية أولاً، حيث كان من المخطط أن تكون الأسرع شحناً والأكثر فخامة في مجموعة بورشه.

10 - بيك آب رام الكهربائي (Ram Electric Pickup)

أُلغيت بعد سلسلة تأجيلات منذ الإعلان عنها في 2021، مع تحويل اسم النسخة الهجينة الحالية إلى Ram 1500 REV، ما يعني توقف النسخة الكهربائية بالكامل عن السوق الأميركية لعام 2026.

بالمجمل، هذه السيارات العشر تمثل الأمثلة الأبرز على التحديات التي تواجه صناعة السيارات الكهربائية، بين الرسوم الجمركية، وضعف الطلب، والتنافس الشديد، فيما يبقى المستقبل واعداً للطرازات الجديدة والمتطورة التي تعد بتجربة قيادة أفضل وشحن أسرع ومزايا تقنية متقدمة.