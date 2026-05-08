السيارات الكهربائية تنتعش أوروبياً في الربع الأول مع غلاء الوقود

- شهدت مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا ارتفاعًا كبيرًا، حيث زادت في فرنسا بنسبة 48%، وبلغت طلبات فورد 55% من مبيعات أبريل، مدفوعة بالحوافز الضريبية وارتفاع كلفة الوقود. - ارتفعت تسجيلات السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي بنسبة 29.4% في الربع الأول من 2026، بينما تراجعت مبيعات سيارات البنزين بنسبة 18.2%، مما يعكس تحولًا نحو السيارات الكهربائية. - حققت "فورد" زيادة في الإيرادات وصافي الربح، بينما استفادت رينو من زيادة مبيعات السيارات الكهربائية، في حين تراجعت إيرادات فولكسفاغن رغم ارتفاع الطلبات.

لم تعد قفزة مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا مجرد تحول بيئي بطيء، بل أصبحت في الأشهر الأخيرة انعكاساً مباشراً لضغط أسعار الوقود على المستهلكين والشركات. ففي فرنسا، عُرضت أرقام تشير إلى ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية الجديدة بـ48%. وقال رئيس "فورد فرنسا" لويس كارل فينيون، أمس الخميس، في برنامج "غود مورنينغ بيزنس" على قناة "بي إف إم"، إنّ "طلبات السيارات الكهربائية لدى شركة فورد الأميركية لصناعة السيارات بلغت 55% من إجمالي مبيعات إبريل/ نيسان، بعدما شهدت الشركة تسارعا حقيقيا خلال الأشهر الأربعة الأخيرة".

وربط فينيون هذا التحول بحوافز ضريبية بدأت تدفع الشركات منذ الصيف الماضي، ثم بتسارع طلب الأفراد مع اندلاع الحرب في المنطقة وانعكاسها على ارتفاع كلفة الوقود.

تسجيلات السيارات الجديدة في الربع الأول 2026 في أوروبا (جمعية مصنعي السيارات الأوروبية)

وتؤكد الأرقام أن الظاهرة لا تشمل "فورد" فقط. فحسب جمعية مصنعي السيارات الأوروبية، ارتفعت تسجيلات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي 4% في الربع الأول من 2026، لكن التحول الأوضح كان في نوع المحركات، فالسيارات الكهربائية الخالصة بلغت 546 ألفاً و937 سيارة، بحصة سوقية قدرها 19.4% مقابل 15.2% قبل عام. وفي أكبر الأسواق، سجلت إيطاليا نمواً بـ65.7%، وفرنسا بـ50.4%، وألمانيا بـ41.3%. في المقابل، تراجعت سيارات البنزين 18.2% في الاتحاد الأوروبي، وكان الهبوط في فرنسا حاداً عند 40.3%.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي أن كلفة تشغيل السيارات في الاتحاد الأوروبي، وتشمل الوقود وزيوت المحركات، ارتفعت في مارس/ آذار 2026 بنسبة 12.9% على أساس سنوي، بينما ارتفع الديزل 19.8% والبنزين 9.4%. وعلى أساس شهري، قفز الديزل 19.1% والبنزين 10.6% مقارنة بفبراير/ شباط.

ووفقاً لبيانات جمعية التنقل الكهربائي الأوروبية والمؤسسة البحثية البريطانية المتخصصة في بيانات وتحليلات سوق السيارات "نيو أوتوموتيف"، فإن تسجيلات السيارات الكهربائية الخالصة ارتفعت في 15 سوقاً أوروبية بنسبة 29.4% في الربع الأول من 2026، إلى نحو 560 ألف سيارة، بينما قفزت في مارس/ آذار وحده بنسبة 51.3% إلى أكثر من 240 ألف سيارة. ووصفت وكالة رويترز هذا الصعود بأنه جاء مع بحث السائقين عن بدائل لمحركات الاحتراق بعد صدمة أسعار البنزين الناتجة عن الحرب في المنطقة.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، في تقريرها "مراجعة الطاقة العالمية 2026"، إن "مبيعات السيارات الكهربائية عالميا زادت بأكثر من 20% في 2025 إلى 21 مليون سيارة"، ما يعني أن سيارة من كل أربع سيارات مباعة في العالم كانت كهربائية، كما أشارت إلى أن "مبيعات السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي ارتفعت 30% في 2025، قبل أن تأتي قفزة 2026 مدفوعة أكثر بعامل أسعار الوقود والحوافز".

أما على مستوى نتائج الشركات وإيراداتها. فقد حققت "فورد" الأميركية في الربع الأول من 2026 إيرادات قدرت بـ43.253 مليار دولار، مقابل 40.659 مليار دولار قبل عام، وارتفع صافي الربح المنسوب إلى الشركة إلى 2.548 مليار دولار، مقابل 471 مليون دولار في الربع المقابل من 2025.

وقدّمت مجموعة رينو الفرنسية لصناعة السيارات بدورها مثالاً أوضح على استفادة بعض الشركات الأوروبية من التحول الكهربائي والهجين. فقد أعلنت المجموعة أن إيراداتها في الربع الأول بلغت 12.53 مليار يورو، بزيادة 7.3%، وأن مبيعاتها الكهربائية في أوروبا واصلت النمو، إذ زادت مبيعات السيارات الكهربائية داخل المجموعة بنسبة 20.9% ومثلت 17% من مبيعات الربع الأول. وأرجعت الشركة جزءاً من تحسن مزيج الإيرادات إلى نجاح الطرازات الكهربائية، مع تأكيدها أن الحرب في المنطقة فرضت عليها مراقبة كلفة الطاقة والمواد واللوجستيات.

في المقابل، أعلنت مجموعة فولكسفاغن الألمانية أنّ إيرادات الربع الأول بلغت 75.7 مليار يورو، متراجعة 2%، وأن النتيجة التشغيلية هبطت 14.3% إلى 2.5 مليار يورو. كما باعت المجموعة مليوني سيارة في الربع الأول، بانخفاض 7% عن الفترة نفسها من العام السابق، في وقت ارتفع فيه دفتر الطلبات في أوروبا بنحو 15% مقارنة بنهاية 2025.