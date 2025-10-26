السيارات الرُباعية الدفع... أفضل 10 طرازات بأسعار مذهلة في 2025

- شهدت السنوات الأخيرة اهتماماً متزايداً بالسيارات القادرة على الطرق الوعرة، مع ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في الولايات المتحدة، حيث تظل هناك خيارات بأسعار معقولة مثل جيب رانغلر وسوبارو كروس تريك ويلدرنس. - تتنوع الخيارات بين سيارات الدفع الرباعي والشاحنات مثل جيب غلادياتور وتويوتا تاكوما، التي تقدم أداءً متميزاً على الطرق الوعرة مع ميزات مثل أنظمة الدفع الرباعي والتعليق المحسن. - تستفيد الشركات من الطلب المتزايد بتقديم طرازات تجمع بين الأداء القوي والتجهيزات العملية بأسعار معقولة، مما يعكس رغبة المستهلكين في المغامرة والاستكشاف.

على الرغم من أن الشغف بالطرق الوعرة والرحلات الطويلة البرية على متن السيارات الممزوجة غالباً مع نشاطات التخييم والتجهيز الذاتي (Overlanding) قد شهد ذروة في السنوات الأخيرة، إلا أن هذا الهوس لم يختفِ، بل ارتفع الطلب على سيارات الدفع الرباعي القادرة على خوض المغامرات خارج الطرق المعبدة. ومع متوسط أسعار السيارات الجديدة في الولايات المتحدة الذي تجاوز 50 ألف دولار، أصبح العثور على سيارة قادرة على الطرق الوعرة وبسعر معقول تحدياً حقيقياً. لحسن الحظ، هناك خيارات متاحة لكل من يريد الانطلاق في الطرق الوعرة دون إنفاق ثروة.

في صدارة القائمة نجد جيب رانغلر (Jeep Wrangler) بسعر يبدأ من 34,090 دولاراً، وهي أيقونة الطرق الوعرة القابلة للولوج بأسعار معقولة. توفر هذه السيارة زاوية اقتراب 40.8 درجة، وزاوية كسر 18.4 درجة، وزاوية مغادرة 25 درجة، مع ارتفاع أرضي يبلغ 10 بوصات، إضافة إلى محاور صلبة ونظام نقل حركة ثنائي السرعة وصفائح حماية. كذلك يمكن إزالة الأبواب والسقف، مع إضافة نوافذ وأقفال كهربائية بشكل قياسي لعام 2025، لتجمع بين العملية والمتعة، وفقاً لـ"موتور1".

تأتي في المركز الثاني جيب كومباس ترايلهوك (Jeep Compass Trailhawk) بسعر 34,390 دولاراً، مع نظام دفع محسن، وزيادة بمقدار بوصة واحدة في التعليق، وإطارات مخصصة للطرق الوعرة، وأقواس معدنية حمراء للسحب، إضافة إلى القدرة على عبور مياه بارتفاع 19 بوصة وسحب حتى ألفي رطل. بينما تشترك في منصة فيات 500L، إلا أن نسخة Trailhawk تمنحها قدرات حقيقية على الطرق الوعرة بأسلوب مدهش لعشاق المغامرات.

في المركز الثالث، نلتقي سوبارو كروس تريك ويلدرنس (Subaru Crosstrek Wilderness) بسعر 35,215 دولاراً، التي تقدم قيادة مريحة على الطرق العادية مع قدرة حقيقية على الطرق الوعرة بفضل نظام الدفع الكلي المتماثل، ارتفاع أرضي 9.3 بوصات، تعليق مرتفع، وإطارات All-Terrain. ومن ثم تأتي سوبارو فوريستر ويلدرنس (Subaru Forester Wilderness) بسعر 39,835 دولاراً، التي تضيف نظام تعليق محسن، تبريد أفضل، وزوايا انحدار أعلى لتوفير تجربة مغامرة متكاملة خارج المدينة.

بالانتقال إلى الشاحنات، تأتي جيب غلادياتور (Jeep Gladiator) بسعر 40,095 دولاراً، مزودة بمحرك Pentastar V6، ارتفاع أرضي 10 بوصات، محاور Dana 44 ثقيلة، وقدرة سحب تصل إلى 7.700 أرطال وحمولة حتى 1.725 رطل، ما يجعلها اختياراً مثالياً لعشاق الطرق الوعرة مع قوة كبيرة. أما تويوتا تاكوما تي آر دي بري رنر (Toyota Tacoma TRD PreRunner) بسعر 40,115 دولاراً، فتقدم نظام قفل تفاضلي خلفي إلكتروني، إطارات 32 بوصة، ورفع أمامي للتعليق، ما يجعلها خياراً متيناً وموثوقاً لمن يبحث عن سيارة عملية وطويلة العمر.

بالنسبة إلى محبي سيارات البيك أب المتوسطة، نجد نيسان فرونتير برو-إكس (Nissan Frontier Pro-X) بسعر 40,265 دولاراً، مع إطارات All-Terrain، تعليق Bilstein للطرق الوعرة، وأقواس أعرض، لتظل خياراً اقتصادياً وأصيلاً لعشاق المغامرات التقليدية. أما فورد برونكو (Ford Bronco) بسعر 41,990 دولاراً، فهي مزودة بمحرك 2.3 لتر بقوة 300 حصان، نظام دفع رباعي جزئي، تعليق Off-Road، وإطارات 30 بوصة، مع إمكانية إزالة الأبواب لتجربة قيادة فريدة.

تأتي فورد برونكو سبورت بادلاندز (Ford Bronco Sport Badlands) بسعر 42,110 دولارات، التي تمنح نسخة أصغر وأكثر خفة من البرونكو التقليدي مع إطارات All-Terrain، أغطية معدنية للحماية، وأنظمة Trail Control وسبعة أوضاع قيادة G.O.A.T.، بينما تحتل شيفروليه كولورادو تريل بوس (Chevrolet Colorado Trail Boss) المركز العاشر بسعر 42,495 دولاراً، مع تعليق مرتفع، إطارات 32 بوصة، نظام نقل ثنائي السرعة، وحماية تحتية للسيارة، لتكون خياراً مثالياً لعشاق الطرق الوعرة الذين يريدون القوة بسعر معقول.

وتقدم هذه السيارات العشر مزيجاً مثالياً بين القوة، القدرة على الطرق الوعرة، والسعر المناسب، ما يجعلها نقطة انطلاق رائعة لأي مغامر يسعى لاكتشاف طرق جديدة دون الحاجة إلى ميزانية ضخمة. سواء كنت تبحث عن مغامرة في الغابات أو عبور أنهار، هذه القائمة تجمع الأفضل بأسعار معقولة لعام 2025، وتثبت أن الهوس بالطرق الوعرة لا يزال حياً وقوياً، حتى في زمن الأسعار المرتفعة.

على مدار السنوات الأخيرة، شهدت صناعة السيارات تحولاً ملحوظاً، مع ارتفاع متوسط الأسعار وزيادة التركيز على سيارات الدفع الرباعي وOverlanding التي تمزج بين المغامرة والراحة. مع تزايد الاهتمام بالأنشطة الخارجية والسفر البري، أصبح الطلب على السيارات القادرة على الطرق الوعرة أكبر من أي وقت مضى، حتى بين المشترين ذوي الميزانيات المحدودة.

وتستفيد الشركات المصنعة من هذا التوجه عبر تقديم طرازات متعددة بأسعار معقولة، تجمع بين الأداء الميداني القوي والتجهيزات العملية اليومية، مثل أنظمة الدفع الكلي، التعليق المحسّن، والارتفاع الأرضي الكافي لتجاوز العقبات الطبيعية. كذلك أضحت المرونة في الاستخدام، مثل إزالة الأبواب والأسقف أو إضافة تجهيزات مثل ألواح MOLLE، ميزة مطلوبة بشكل متزايد. والمزيج من القوة، القدرة على المغامرة، والأسعار المعقولة يعكس رغبة المستهلكين في سيارات ليست مجرد وسائل نقل، بل أدوات حقيقية للاستكشاف والحرية.