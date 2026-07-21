السيارات الخارقة: 5 أيقونات للأداء العالي في الأسواق

- السيارات الخارقة هي مركبات عالية الأداء مصممة للطرق العامة، تجمع بين السرعة والراحة والتحكم، وتُصنع بكميات محدودة لعشاق السيارات، مع أسعار تتجاوز 80 ألف دولار وقوة تتراوح بين 500 و1000 حصان. - أمثلة لعام 2027 تشمل فيراري 296 جي تي بي بمحرك هجين بقوة 819 حصاناً، بورشه 911 GT3 S/C بتصميم مكشوف، وماكلارين أرتورا بمحرك هجين بقوة 690 حصاناً، مما يوفر أداءً عاليًا وتجربة قيادة ممتعة. - السيارات الخارقة الهجينة تشمل لامبورغيني ريفويلتو بقوة 1001 حصان وشيفروليه كورفيت إي-راي بقوة 655 حصاناً، مع ميزات مثل الدفع الرباعي والتصميم الفريد.

ما الذي يجعل سيارة ما، خارقة؟ سؤال لا بد منه قبل الدخول في تصنيف أفضل السيارات الخارقة للعام المقبل، فهذا النوع من المركبات عبارة عن سيارات عالية الأداء تتميز بمواصفات تُضاهي سيارات السباق، إلا أنها تستطيع وفق القوانين السير على الطرقات العامة. وفي حين أن مصطلح "سيارة الخارقة" كان يشمل في السابق سيارات العضلات مثل دودج تشارجر وفورد موستانغ، فإنه اليوم يشير في الغالب إلى سيارات يصل فيها المصنّعون إلى مستويات عالية جداً من مزج الأداء السريع مع الراحة والقدرة على التحكم.

عادة ما تُصنع هذه السيارات بكميات محدودة من قبل شركات متخصصة لعشاق السيارات المميزين، وغالباً ما تتجاوز أسعارها 80 ألف دولار، وتتميز بقوة تتراوح بين 500 و1000 حصان وعزم دوران هائل. وضمن هذا التصنيف، قام كل من موقع "بالسريفوب" و"أوتو كار" و"ذا درايف" المتخصصة بتحديد أفضل السيارات الخارقة، واعتمدوا على تقييمات واسعة، أهمها التسارع، والسرعة القصوى، وتطور مجموعة نقل الحركة، والأداء والحضور، وراحة الركوب، والرؤية، وقيمة الشعار، والتصميم، والجاذبية، وسجل الخدمة، وتوافر قطع الغيار، ومتانة مجموعة نقل الحركة.

فيراري 296 جي تي بي

السعر المبدئي المقترح من المصنع 352 ألف دولار تقريباً، وتجمع سيارة 296 GTB بين محرك V6 ثنائي التوربو سعة 3.0 لترات ومحرك كهربائي قابل للشحن، لتوليد قوة إجمالية تبلغ 819 حصاناً، تُنقل إلى العجلات الخلفية، عبر ناقل حركة ثنائي القابض بثماني سرعات. تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/ساعة في غضون 2.9 ثانية تقريباً، وتحمل بطارية سعتها 7.45 كيلوواط/ساعة تكفي لقطع مسافة 13 كيلومتراً تقريباً بالقيادة الكهربائية الصامتة.

ما يميزها هو التوازن: فقاعدة عجلاتها القصيرة ونظام الدفع الخلفي يجعلانها السيارة الأكثر متعة وتفاعلية في فئتها، بينما يضمن نظامها الهجين سهولة قيادتها في الازدحام المروري. إنها سريعة بما يكفي لتتفوق على معظم منافسيها، ومريحة بما يكفي للقيادة إلى العشاء.

بورشه 911 GT3 S/C

قام موقع "ذا درايف" بمراجعة تجربة القيادة الأولى لسيارة بورشه 911 GT3 S/C موديل 2027، وانتهى إلى خلاصة بأنها سيارة رياضية مثالية بكل معنى الكلمة، تتخلى عن سقفها المكشوف لتنطلق بحرية، فيما يبدأ سعرها من 275,350 دولاراً، تجمع سيارة بورشه 911 GT3 S/C موديل 2027 بين محرك سداسي الأسطوانات مسطح يعمل بسحب الهواء الطبيعي، وناقل حركة يدوي، وهيكل خفيف الوزن، مع تصميم مكشوف. الأداء يلتقي بالحنين إلى الماضي. بقوة 502 حصان وخط أحمر يصل إلى 9000 دورة في الدقيقة، توفر تجربة قيادة ممتعة تذكر بالسيارات الرياضية الكلاسيكية. تصميم مبتكر للرشاقة. مكونات من ألياف الكربون وعجلات من المغنيسيوم تحافظ على الوزن منخفضاً، مما يعزز الرشاقة على الرغم من السقف القابل للطي.

ماكلارين أرتورا

تتميز سيارة أرتورا بمحرك V6 سعة 3.0 لترات ومحرك كهربائي يعملان معاً لتوليد قوة 690 حصاناً، مما يجعل السيارة قادرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 3.2 ثوان. وهذا أمر مثير للإعجاب. سيارة أرتورا هي سيارة تشعر بأنها قد تحسنت بفضل عملية التحول إلى الكهرباء، والسبب وراء وجود هذه السيارة في أعلى قائمة السيارات الخارقة هو أنه يمكن استخدامها بالتنقل إلى المكتب، وإنجاز المهام اليومية، والقيام بالرحلات الخارجية، إضافة إلى حلبات السباق، لأن سيارة أرتورا سهلة الاستخدام للغاية وممتعة جداً في القيادة العادية. وعند قيادتها على حلبة السباق، تترافق هذه السهولة الفريدة في الاستخدام مع مستوى أداء ودقة في التحكم واستجابة ممتازة وتفاعل شامل مع السائق.

لامبورغيني ريفويلتو

يصل السعر المبدئي المقترح من المصنع لهذه السيارة إلى 668,794 دولاراً. وريفويلتو أول سيارة هجينة قابلة للشحن من لامبورغيني بمحرك V12، سعة 6.5 لترات بقوة 814 حصاناً، مُقترن بثلاثة محركات كهربائية بقوة إجمالية تبلغ 1001 حصان، تنتقل عبر ناقل حركة إلكتروني ثنائي القابض ونظام دفع رباعي. تصل السيارة إلى سرعة 100 كم/ساعة في حوالي 2.5 ثانية. ما يُميّزها هو حضورها القوي - صوت محرك V12 عالي الدوران، والأبواب المقصية أو المبتكرة، وتُستخدم بكثرة في السيارات الرياضية والسيارات الكهربائية الفاخرة، ومقصورة داخلية تُشبه طائرة مقاتلة. تُعزّز المحركات الكهربائية عزم الدوران في السرعات المنخفضة، مما يُتيح للسيارة تسارعاً قوياً في جميع الظروف، لكنّ أبرز ما يُميّزها هو صوت محركها ذي الاثنتي عشرة أسطوانة الذي لا يُضاهيه أي محرك توربيني أو سداسي الأسطوانات.

شيفروليه كورفيت إي-راي

السعر المبدئي المقترح من المصنّع 106.9 ألف دولار، وتجمع سيارة E-Ray بين محرك ستينغراي V8 سعة 6.2 لترات، ومحرك كهربائي أمامي بقوة 655 حصاناً، والأهم من ذلك، نظام الدفع الرباعي، وهي ميزة تُقدم لأول مرة في سيارات كورفيت. والنتيجة هي تسارع من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة خلال 2.5 ثانية فقط، وهو ما يُضاهي أو يتفوق على سيارات أغلى منها بخمسة أضعاف. ما يُميزها حقاً هو سهولة اقتنائها: فهي مزودة بصندوق أمامي وآخر خلفي، ونظام eMode للقيادة الصامتة، ونظام ثبات على جميع الأحوال الجوية، ومع ذلك يبلغ سعرها ثلث سعر سيارة فيراري أو لامبورغيني الأساسية تقريباً.