السيادي القطري يستثمر 535 مليون دولار في كولومبيا

أعلن جهاز قطر للاستثمار (صندوق الثروة السيادي)، اليوم الأحد، إتمام صفقة استثمار بقيمة 535 مليون دولار في شركة "إيزاجين" (ISAGEN)، أكبر منصة للطاقة المتجددة وثالث أكبر منتج للكهرباء في كولومبيا، ليرفع حصته في ملكية الشركة إلى نحو 15%. ويأتي ذلك بالتوازي مع ضخ شريكه الأكبر "بروكفيلد رينيوابل بارتنرز" Brookfield Renewable Partners ما يصل إلى مليار دولار لزيادة حصته إلى 38%، في خطوة تعزز خطط الطاقة النظيفة ودعم تحوّل كولومبيا نحو مستقبل منخفض الانبعاثات.

ووفقا لبيان الجهاز، فإن هذا الاستثمار يعد جزءاً من التزامه بالاستثمار في شركات تقود التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة وتحقيق الأهداف المناخية وخفض الكربون، وذلك من خلال دعم أكبر منصة للطاقة المتجددة في قطاع الكهرباء الكولومبي، إذ تمتلك "إيزاجين" 18 محطة توليد كهرباء بقدرة إجمالية 3.1 غيغاواط، تساهم بنحو 18% من حجم التوليد السنوي للكهرباء، و25% من حصة الطاقة المتجددة في كولومبيا.

وتعتمد الشركة على أسطول متنوع يضم محطات مائية أساسية تحقق تدفقات مالية مستقرة ومضمونة بواسطة عقود طويلة الأمد، ما يعزز موثوقية الشبكة الكهربائية الكولومبية، ويمثل حجر أساس للبنية التحتية للطاقة النظيفة في البلاد. كما تملك "إيزاجين" خطة مشاريع مستقبلية لمزيد من محطات الطاقة المتجددة لدعم نمو واحتياجات كولومبيا من الكهرباء.

ويأتي هذا الاستثمار ليتماشى مع خطة كولومبيا الوطنية للطاقة 2050 التي تهدف لرفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي الكهرباء وتحقيق خفض انبعاثات الكربون بأكثر من 50% بحلول العقد المقبل. ويوفر التحالف القطري مع "إيزاجين" و"بروكفيلد" قوة دفع إضافية لتطوير الطاقة الكهرومائية والرياح، ولدفع عجلة الانتقال نحو منظومة طاقة مستدامة تساعد على تقدم المجتمع الكولومبي وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

مواصلة الاستثمارات

ويواصل جهاز قطر للاستثمار توسيع محفظته الدولية وقيادة التحول في القطاعات المستقبلية عالمياً، مع التركيز على الطاقة النظيفة والموارد الحيوية والتكنولوجيا المتقدمة. وخلال العام الجاري 2025، أبرم العديد من الاستثمارات الاستراتيجية في مجالات الطاقة المتجددة، والبنية التحتية الرقمية، والمعادن النادرة، بالإضافة إلى صفقات مشتركة مع شركاء دوليين في قطاعات متنوعة.

ومن أبرزها شراكة استراتيجية مع "بلو آول كابيتال" لإنشاء منصة للبنية التحتية الرقمية العالمية بثلاثة مليارات دولار، تستهدف تسريع التحول الرقمي والقدرات الحسابية السحابية والذكاء الاصطناعي حول العالم، مع التركيز على مراكز البيانات المتطورة. كما ضخ نحو 500 مليون دولار في رأس مال شركة Ivanhoe Mines الكندية، المتخصصة في تطوير مشاريع معادن الطاقة "الحيوية"، ليحصل على نحو 4% من أسهم الشركة. وتهدف الشركة لتطوير مناجم النحاس والزنك في أفريقيا جنوب الصحراء، وتشمل مشروعات في الكونغو وجنوب أفريقيا.