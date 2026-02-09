السياحة في إسبانيا تحقق أفضل الأرقام القياسية في تاريخها خلال 2025

- في عام 2025، حققت السياحة الإسبانية أرقامًا قياسية، حيث بلغ إنفاق السياح الدوليين 134.71 مليار يورو، بزيادة 6.8% عن العام السابق، مع وصول عدد الزوار إلى 96.8 مليون سائح، بزيادة 3.2% عن 2024. - تركز إسبانيا على السياحة عالية الجودة والمستدامة، حيث نما إنفاق السياح بمعدل مضاعف مقارنة بزيادة عدد الزوار، مع تصدر المملكة المتحدة قائمة الإنفاق السياحي. - تصدرت كتالونيا الأقاليم في الإنفاق السياحي، تليها جزر الكناري والبليار، مع استمرار نمو الإنفاق السياحي بوتيرة أسرع من زيادة عدد الزوار، مما يعزز الاقتصاد الإسباني.

سجلت السياحة الإسبانية في عام 2025 أفضل الأرقام القياسية في تاريخها، بعدما بلغ إجمالي إنفاق السياح الدوليين 134.71 مليار يورو، بزيادة 6.8% مقارنة بالعام السابق، فيما وصل عدد الزوار الدوليين إلى 96.8 مليون سائح، بارتفاع 3.2% عن 2024، وفقاً لبيانات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء الإسباني (INE).

وساهمت هذه النتائج في تعزيز نموذج السياحة عالية الجودة والمستدامة، إذ نما إنفاق السياح في الوجهات الإسبانية بمعدل مضاعف تقريباً مقارنة بزيادة عدد الزوار، وهو ما يعكس تركيز القطاع على القيمة والجودة بدل الكم فقط.

وأشارت البيانات إلى أن المملكة المتحدة كانت الدولة صاحبة أعلى إنفاق سياحي في إسبانيا خلال عام 2025، حيث بلغ الإنفاق 23.65 مليار يورو بزيادة 4.9% عن العام السابق، تلتها ألمانيا بمبلغ 15.83 مليار يورو (+2%)، وفرنسا 11.61 مليار يورو (+5.9%).

وعلى مستوى الأقاليم، تصدرت كتالونيا الإنفاق السياحي بمجموع 24.81 مليار يورو (+4.5%)، تلتها جزر الكناري بـ24.43 مليار يورو (+6.8%)، وجزر البليار بـ21.06 مليار يورو (+5.2%).

أما بالنسبة لعدد السياح، فكانت كتالونيا أيضاً الوجهة الأكثر زيارة بمقدار 20 مليون سائح (+0.6%)، تليها البليار 15.7 مليون (+2.6%)، والكناري بالعدد نفسه تقريباً مع زيادة 3%.

وفي ديسمبر/ كانون الأول وحده، استقبلت إسبانيا 5.3 ملايين سائح دولي (+0.42%)، أنفقوا أكثر من ثمانية مليارات يورو (+5.5%)، بمعدل إنفاق يومي بلغ 167 يورو لكل زائر، بزيادة 5% عن ديسمبر 2024، في حين كانت مدة الإقامة الأكثر شيوعاً بين أربعة وسبعة أيام.

وأوضحت البيانات أن الإنفاق السياحي استمر في النمو أسرع من معدل زيادة عدد الزوار، ما يعكس تعافي القطاع وتوجهه نحو جذب سياح ذوي إنفاق أعلى، وهو ما يعزز الاقتصاد الإسباني ويعطي دفعة قوية لمستقبل السياحة المستدامة في البلاد.