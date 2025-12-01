السندات الاسكتلندية الأولى منذ 300 عام: أداة تمويل يحركها "الاستقلال"

- إطلاق السندات الاسكتلندية وتاريخها: تعتزم اسكتلندا إصدار سندات بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني بحلول 2026/2027، وهو أول إصدار منذ 300 عام، بهدف تعزيز استقلالها الاقتصادي عن المملكة المتحدة. - الأهمية السياسية والاقتصادية للسندات: تعتبر السندات خطوة رمزية نحو استقلال اسكتلندا، حيث تعزز قدرتها على جمع الأموال لدعم مشاريع البنية التحتية والإسكان وتحقيق صافي انبعاثات صفري. - التصنيف الائتماني وتأثيره: حصلت اسكتلندا على تصنيف ائتماني مماثل للمملكة المتحدة، مما يعكس استقرارها المالي، وتسعى لتعزيز مكانتها في أسواق رأس المال الدولية لجذب الاستثمارات.

بدأ الحديث عن إطلاق السندات الاسكتلندية الخاصة منذ أسبوعين تقريباً. الإعلان تطور إلى نقاش عميق تعدى الحدود المالية والنقدية إلى الطموحات السياسية باستقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة. قيمة السندات المخطط إصدارتها خلال 2026/ 2027 تصل إلى 1.5 مليار جنيه إسترليني، وفق رئيس وزراء اسكتلندا جون سويني، الذي أعلن عن هذه الخطة بعد أن منحت وكالتا موديز وستاندرد آند بورز البلاد نفس التصنيف الائتماني للمملكة المتحدة. أما الاسم الذي أطلقته الأسواق المالية على هذه السندات فهو "كيلتس"، وهو تلاعب بالألفاظ، إذ تُعرف سندات الحكومة البريطانية بـ"غيلتس" نسبةً إلى الحواف المُذهّبة على شهادات السندات القديمة، بحسب "ذا غارديان".

وخلف هذا الخبر خبراً آخر؛ إذ إنّ هذه السندات تعتبر الأولى لاسكتلندا منذ 300 عام. وعودة إلى التاريخ، فقد ظهرت أولى السندات الاسكتلندية في العام 1695، وفق العديد من المراجع التاريخية. فبعدما كانت اسكتلندا تعاني من فقر شديد وأزمات اقتصادية متتالية، بحث البرلمان عن وسيلة لتمويل مشاريع تجارية واسعة تعيد الثروة للبلاد.

هكذا جرى تأسيس شركة اسكتلندا للتجارة مع أفريقيا والهند الشرقية والغربية وفق قانون صدر عن البرلمان ومنحها حق إصدار سندات وأسهم لجمع الأموال. الهدف الأساس كان تمويل مشروع استعماري تجاري عرف لاحقاً بـ"مشروع دارين" وهو محاولة لإقامة مستعمرة اسكتلندية في بنما للسيطرة على طرق التجارة بين الأطلسي والهادئ.

جُمعت مبالغ ضخمة بالنسبة لحجم اقتصاد اسكتلندا الصغير. لكن مشروع دارين فشل فشلاً كارثياً بسبب الأمراض التي انتشرت بين المقاتلين وسوء الإمداد والهجوم الإسباني والضغط البريطاني. تسبب ذلك في خسارة حوالى 20–25% من ثروة اسكتلندا، وهذا الفشل كان أحد الأسباب التي دفعت اسكتلندا في 1707 للاتحاد مع إنكلترا لتشكيل المملكة المتحدة.

أهمية إطلاق السندات

تحاول اسكتلندا عبر إطلاق السندات من جديد إعادة كتابة التاريخ، وربما تغيير المستقبل. فقد أعلن سويني أنّ اسكتلندا "على المسار الصحيح" لإصدار أول سنداتها على الإطلاق في السنة المالية المقبلة. ورأى الحزب الوطني الاسكتلندي الذي يتزعمه سويني أن إصدار السندات يُعدّ علامة فارقة على طريق خروج اسكتلندا من المملكة المتحدة واستعادة استقلالها. يأتي ذلك فيما تدفع الحكومة إلى استفتاءٍ ثانٍ ترفضه لندن.

وقال سويني: "اسكتلندا كبيرة بما يكفي، ونحن أذكياء بما يكفي، وهذا الخبر يؤكد أن اقتصادنا قوي بما يكفي. نحن أمة تنتظر الاستقلال، ونحن مستعدون لتحمل مسؤولية مستقبلنا"، وفق ما نقلت "وول ستريت جورنال".

يشرح موقع "ذا ويك" أنه يحقّ للحكومة الاسكتلندية إصدار السندات منذ عام 2016، بعد أن منحها المزيد من الصلاحيات بعد استفتاء الاستقلال عام 2014 الذي انتهى بنسبة 55.3% ضد الاستقلال. الآن، خُفِّفت القيود المفروضة على حجم التمويل الذي يمكن للحكومة الاسكتلندية جمعه من خلال السندات، وخلصت الحكومة الاسكتلندية إلى أنّ السندات قد تُقدِّم قيمةً جيدة ومرونةً كبيرة.

أما فيما يتعلق بكيفية إنفاق الأموال المُجمعة، فقد صرّح سويني بأن الإسكان والتوجه نحو تحقيق صافي انبعاثات صفري قد يستفيدان من السندات. وتحدث عن "الاستثمار الرأسمالي في البنية التحتية الأساسية"، لكنه أضاف: "ستُحدد الحكومة في برنامج الاستثمار المُقرر في يناير/كانون الثاني المشاريع التي نمضي قدماً فيها على مدار السنوات القليلة المقبلة".

وهكذا، إذا أُعيد انتخابها في مايو/ أيار، تعتزم حكومة الحزب الوطني الاسكتلندي بزعامة سويني إصدار سندات بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار جنيه إسترليني، مقارنة مع 300 مليار جنيه إسترليني من المتوقع أن تصدرتها المملكة المتحدة. ورغم تواضع الرقم، لكنه لا يزال "يُعتبر ترسيخاً لمبدأ قدرة اسكتلندا على جمع أموالها الخاصة على نحوٍ مستقل"، وفقاً لصحيفة الغارديان .

في غضون ذلك، ورغم أن مبيعات السندات ستساهم "بجزء ضئيل جداً" من إجمالي ميزانية الحكومة الاسكتلندية بسبب القيود التي فرضتها وستمنستر، إلّا أنها تحمل "قيمة رمزية"، وفقاً لصحيفة سكوتسمان.

انعكاسات التصنيف الائتماني

وكانت وكالتا التصنيف الائتماني موديز وستاندرد آند بورز غلوبال اسكتلندا درجة Aa3 وAA على التوالي، وهو ما يمائل تصنيف المملكة المتحدة ككل. و"أعلى من دولٍ مثل إسبانيا وإيطاليا واليابان"، حسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز.

في بيان لها، صرّحت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بأن تصنيفها "يدعمه إطار اللامركزية الراسخ" الذي تعمل اسكتلندا بموجبه، "مع ضرورة الحفاظ على ميزانية متوازنة". وأضافت الوكالة أن حكومة الحزب الوطني الاسكتلندي "أظهرت إدارة مالية حكيمة". لكن الوكالة أشارت إلى أن هدف الحزب الوطني الاسكتلندي المتمثل في الاستقلال "قد يعرض للخطر "حكمه المتفائل" بشأن الوضع الائتماني لاسكتلندا".

وكانت الحكومة الاسكتلندية نشرت على موقعها الإلكتروني أنها تتمتع بصلاحية الاقتراض للاستثمار الرأسمالي منذ صدور قانون اسكتلندا لعام 2012، والذي دعم استثمارات إضافية بقيمة 2.2 مليار جنيه إسترليني منذ الفترة 2015 / 2016 وحتى الآن، جرى اقتراض هذه الأموال من خلال صندوق القروض الوطنية.

بموجب اتفاقية الإطار المالي لعام 2023، أصبحت حدود الاقتراض مرتبطةً بالتضخم، ما يعزز قدرة الحكومة على الاقتراض، إذ يبلغ الحد الأقصى للفترة 2025/ 2026 حوالى 471 مليون جنيه إسترليني، والحد الأقصى التراكمي قدره 3.1 مليارات جنيه إسترليني. وقد أتاح هذا التغيير فرصاً للحكومة الاسكتلندية للنظر في تنويع مصادر الاقتراض وهيكلة الدين بطريقة أكثر فعالية من حيث التكلفة.

وشُكِّلت لجنة المستثمرين التابعة للحكومة الاسكتلندية عام 2023 لتقديم توصيات حول كيفية تنافس الحكومة الاسكتلندية على استثمارات رأس المال الدولي المتنقلة. وأوصت اللجنة بأن تنظر الحكومة الاسكتلندية في إصدار ديون في أسواق رأس المال الدولية لتعزيز مكانة اسكتلندا، والتواصل بانتظام مع المستثمرين، وتسويق تجربتها الاستثمارية، كما سيسمح ذلك لاسكتلندا بتطوير تصنيف ائتماني وسجل حافل بالوفاء بالتزاماتها المالية.

وفي أعقاب مراجعة الإطار المالي وتوصيات لجنة المستثمرين، بدأت الحكومة الاسكتلندية في تقييم الفوائد المحتملة لمصادر جديدة للاقتراض الرأسمالي، بما في ذلك إصدار السندات. وبعد تحليل معمق للسيناريوهات، يخلص تقييم الحكومة إلى أنه يمكن أن يُحقق إصدار السندات مجموعةً من الفوائد. إن تحقيق تصنيف ائتماني قوي والحفاظ عليه، وسجل حافل في أسواق رأس المال، وزيادة التفاعل مع المستثمرين، سيساعد على وضع اقتصاد اسكتلندا في مصافّ الاقتصاد العالمي، ما يُسهّل جذب الاستثمارات إليها، ويدعم فرص العمل، ويرفع الإنتاجية.