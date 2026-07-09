السنابل الفارغة تصدم مزارعي تونس... فما السبب؟

- واجه المزارعون التونسيون تراجعًا في محصول الحبوب لعام 2026 رغم موسم مطري جيد، بسبب مشاكل تقنية وهيكلية مثل نوعية البذور وجودة المبيدات والأسمدة. - فقدت تونس أصنافها المحلية من البذور، مما جعلها تعتمد على بذور مستوردة أو هجينة، وهو ما أثر سلبًا على الإنتاج الوطني وجعله رهينًا بالسوق الخارجية. - الإنتاج الفعلي للحبوب بلغ 0.8 مليون طن فقط، وأرجع الخبراء ذلك إلى نقص الأسمدة والتقلبات المناخية، داعين إلى تحسين الإنتاجية عبر توفير مدخلات زراعية ذات جودة عالية.

بعد سنوات طويلة من الجفاف وتراجع الإنتاج، دخل المزارعون التونسيون موسم حصاد الحبوب لسنة 2026 بآمال كبيرة، مدفوعين بموسم مطري استثنائي أعاد الحياة إلى السدود والحقول، ورسم توقعات رسمية ومحلية بمحصول وفير قد يخفف من اعتماد تونس على التوريد ويقلّص فاتورة واردات القمح.

غير أن مشهداً غير متوقع كان في انتظار آلاف الفلاحين عند دخول الحاصدات إلى الحقول؛ فقد اصطدمت الآلات في مناطق واسعة بسنابل بدت من الخارج مكتملة النمو، لكنها كانت شبه فارغة أو تحتوي على عدد قليل من الحبوب، وسط ترجيحات بجمع محصول أقل من 1.4 مليون طن في أحسن الحالات، رغم توقعات متفائلة بتجميع 1.9 مليون طن مع بداية الموسم.

وقال المزارع رضا الراجحي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الفلاحين يعيشون هذا العام موسماً استثنائياً تميز بوفرة الأمطار، لكن محصوله كان متواضعاً، معتبراً أن الإشكالية لم تعد مرتبطة بالمناخ وحده كما كان الحال خلال سنوات الجفاف، بل أصبحت مرتبطة بعوامل تقنية وهيكلية تمس أساس عملية الإنتاج.

وأكد الراجحي، الذي يمتهن الزراعة منذ أكثر من ثلاثة عقود، أن الأمطار وفرت الظروف الطبيعية اللازمة لإنجاح الموسم، لكن نوعية البذور المستعملة، إلى جانب جودة بعض المبيدات والأسمدة وبرامج المرافقة الفنية، ساهمت في ظهور سنابل لا تعكس الإمكانات الحقيقية للموسم. وفي رأيه فإنه "قد تكون السنابل الفارغة نتيجة خلل في التلقيح، أو ضعف الخصوبة، أو عدم ملاءمة الأصناف المستعملة للظروف المحلية، فضلاً عن تأثير بعض الأمراض الفطرية أو الإجهاد الذي تتعرض له النباتات في مراحل حساسة من النمو".

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وأعاد تواضع محصول الحبوب في العديد من المحافظات المنتجة النقاش حول التحولات التي عرفها قطاع البذور في تونس خلال العقود الماضية، بعدما فقدت البلاد تدريجياً جزءاً كبيراً من أصنافها المحلية التي كانت تتأقلم مع المناخ والتربة، وتتميز بقدرتها على مقاومة الأمراض والجفاف.

ورأى الراجحي أن منتجي الحبوب أصبحوا يعتمدون بشكل متزايد على بذور مستوردة أو هجينة أو مكاثرة، وهو ما جعل جزءاً مهماً من الإنتاج الوطني رهيناً بالسوق الخارجية والشركات المزودة للبذور. وتابع: "الأصناف المحلية لم تكن مجرد تراث زراعي، بل كانت تمثل رصيداً وراثياً ثميناً تراكم عبر قرون، وسمح بإنتاج حبوب تتلاءم مع الخصائص البيئية التونسية، غير أن هذا الرصيد تراجع مع انتشار الأصناف التجارية الحديثة التي تستوجب في كثير من الأحيان استعمال منظومات إنتاج مكثفة تعتمد على الأسمدة والمبيدات والري".

وتراهن السلطات التونسية على موسم وفير للحبوب، إذ أعلنت وزارة الفلاحة أن تقديرات الإنتاج الأولية تشير إلى زيادة مهمة في المحصول مقارنة بالموسم الماضي. وتكشف بيانات وزارة الفلاحة أن المساحات المزروعة هذا الموسم بلغت نحو 991 ألف هكتار، منها حوالي 950 ألف هكتار قابلة للحصاد، تتوزع أساساً بين القمح الصلب والشعير والقمح اللين.

وأشار الخبير في السياسات الزراعية، أنيس الخرباش، إلى أن الموسم لم يكن في حجم التوقعات المتفائلة، مرجحاً أن تكون تأثيرات التغيرات المناخية ونقص مستلزمات الإنتاج وراء ما وصفه بـ"السنابل الفارغة" أو ضعيفة المردودية. وأكد خرباش، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن حجم الكميات المجمعة من محصول الحبوب لم يتجاوز 0.8 مليون طن، رغم تقدم موسم الحصاد بنسبة تفوق 60% مع بداية شهر يوليو/ تموز الحالي.

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وقال المتحدث إن التقديرات الأولية مع انطلاق موسم الحصاد كانت تشير إلى أن المحصول سيكون وفيراً بزيادة لا تقل عن 20% عن الموسم الماضي، غير أن الواقع الميداني أثبت أن المحصول سيكون مماثلاً للعام الماضي في أفضل الحالات، أو أقل منه بحوالي 10%. وفقاً لبيانات اتحاد الفلاحة والصيد البحري (منظمة المزارعين)، بلغ محصول الحبوب للعام الماضي نحو 1.2 مليون طن. وأرجع الخبير في السياسات الزراعية هذا التراجع إلى نقص التزويد بالأسمدة في الأوقات المطلوبة، والتقلبات المناخية بدرجة أقل.

ودعا الخرباش إلى ضرورة اعتماد مقاربات علمية لتحسين مردودية المساحات المزروعة عبر توفير بذور وأسمدة وأدوية ذات جودة عالية وملائمة للخصوصيات المناخية لكل منطقة، بما يساهم في تحسين الإنتاجية، مشيراً إلى تسجيل حالات استعمال مبيدات منتهية الصلاحية وتوزيع مواد غير مطابقة للمواصفات، مما أثر سلباً على جودة الإنتاج كماً وكيفاً.

وتعتمد تونس بدرجة كبيرة على استيراد الحبوب لتلبية حاجياتها المحلية، إذ تشير تقديرات المرصد الوطني للفلاحة إلى أن واردات القمح مرشحة لتغطية نحو 75% من الاستهلاك الوطني بسبب محدودية الإنتاج المحلي وتأثره بالجفاف.