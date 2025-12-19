- تستعد شركات الطيران لموسم أعياد الميلاد الأكثر ازدحاماً، مع توقع سفر أكثر من 300 مليون شخص عالمياً، حيث تتصدر الولايات المتحدة القائمة بنقل 70 مليون مسافر، وتليها الصين والهند والبرازيل والمكسيك، بينما تتصدر المملكة المتحدة السوق الأوروبية. - شركات الطيران الأمريكية مثل "أمريكان"، و"دلتا"، و"يونايتد"، و"ساوث ويست" ستكون الأكثر ازدحاماً، مع مطاري دبي وأتلانتا، بينما تشهد الخطوط الجوية بين جزيرة جيجو وسيول، وهانوي ومدينة هو تشي منه ازدحاماً كبيراً. - تواجه شركات الطيران تحديات مثل إلغاء رحلات "إنديغو" الهندية، ويعكس الانتعاش تعافي القطاع بعد جائحة كوفيد-19، مع توقعات بزيادة المسافرين إلى 5.2 مليارات بحلول 2026.

تستعد شركات الطيران لأكثر مواسم أعياد الميلاد ازدحاماً على الإطلاق، حيث من المتوقع أن يسافر أكثر من 300 مليون شخص حول العالم خلال فترة الأعياد.

ووفقًا لبيانات منصة "أو إيه جي" (OAG) المزود الرائد عالمياً لمعلومات الرحلات الجوية الرقمية والتحليلات والبيانات الاستخبارية للمطارات وشركات الطيران وشركات تكنولوجيا السفر، فإنه من المتوقع أن يصل عدد المسافرين من أكبر 40 دولة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، إلى 309 ملايين مسافر بين 15 ديسمبر/كانون الأول و4 يناير/كانون الثاني، أي بزيادة قدرها 4% تقريباً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ومن المتوقع أن يُسهم النمو القوي في الطلب من الصين والهند والبرازيل والمكسيك في زيادة هذا العدد.

9.6 ملايين مسافر في 3 أسابيع

وتشير أرقام شركة "أو أيه جي" إلى أنه من المتوقع أن يسافر نحو 9.6 ملايين شخص من المملكة المتحدة بين 15 ديسمبر/كانون الأول و4 يناير/كانون الثاني، مما يجعلها أكبر سوق سفر في أوروبا، متقدمة على إسبانيا وإيطاليا وألمانيا. وتوقعت أن يسافر 70 مليون شخص في الولايات المتحدة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة. كما توقعت أن تكون شركات الطيران الأميركية "أمريكان"، و"دلتا"، و"يونايتد"، و"ساوث ويست" هي الأكثر ازدحاماً، حيث ستنقل كل منها أكثر من 13 مليون مسافر خلال الأسابيع الثلاثة، تليها شركة "ريان إير" الأوروبية التي ستنقل حوالي 11 مليون مسافر.

كما أشارت إلى أن مطاري دبي وأتلانتا الأكثر سيكونان الأكثر ازدحاماً، حيث ستكون جميع رحلاتهما دولية، بينما ستكون أكثر من 90% من الرحلات داخلية. ومن المتوقع أن يكون خط الطيران الأكثر ازدحاماً هو الخط بين جزيرة جيجو وسيول في كوريا الجنوبية، حيث سينقل ثلث المسافرين أكثر من العام الماضي. أما ثاني أكثر الخطوط ازدحاماً فسيكون الخط بين هانوي ومدينة هو تشي منه في فيتنام، والذي ارتفع بنسبة 29% ليصل إلى 760 ألف مسافر.

إلغاء رحلات

واضطرت شركة الطيران الهندية المنخفضة التكلفة "إنديغو" وهي من بين أكثر شركات الطيران ازدحاماً خلال فترة أعياد الميلاد، إلى إلغاء أكثر من 2000 رحلة جوية لعدم قدرتها على الالتزام بالقواعد الجديدة المتعلقة بفترات راحة الطيارين.

ويُظهر هذا الانتعاش ارتفاع الطلب على السفر الجوي، الذي تضرر بشدة بعد جائحة كوفيد - 19، ويشير إلى تعافي قطاع الطيران إلى حد كبير منذ الجائحة، كما ساهم نقص تسليم الطائرات الجديدة، الذي تأخر بسبب تباطؤ الإنتاج الإلزامي في شركة بوينغ ومشكلات سلسلة التوريد في شركة إيرباص، في مساعدة شركات الطيران على رفع "معدل إشغال المقاعد" إلى مستوى قياسي. ويتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن يسافر أكثر من 5.2 مليارات مسافر خلال عام 2026، على الرغم من التوترات التجارية والمخاوف الاقتصادية. كما يتوقع أن ترتفع أرباح القطاع من 39.5 مليار دولار في عام 2025 إلى 41 مليار دولار العام المقبل.

3 ملايين مسافر في بريطانيا

وأعلنت هيئة الطيران المدني في بريطانيا هذا الأسبوع توقعات قياسية بوصول عدد المسافرين جواً من مطارات المملكة المتحدة إلى 3 ملايين مسافر خلال الأيام السبعة التي تسبق عيد الميلاد.

وسيكون اليوم الجمعة في المملكة المتحدة الأكثر ازدحاماً، حيث من المتوقع أن يسافر 460 ألف شخص، ومن المقرر أن يسافر حوالي 160 ألف شخص جواً يوم عيد الميلاد، بزيادة قدرها 13% عن العام الماضي، و72% عن العقد الماضي.

ويُعدّ موسم أعياد الميلاد من أكثر فترات السفر ازدحاماً على مستوى العالم، ما قد يؤدي غالباً إلى تأخيرات وإلغاءات نتيجة الضغط على الأنظمة، وهو ما قد يتفاقم بسبب أخطاء شركات الطيران نفسها.