السلطات اليمنية تحقق في حريق ميناء المعلا بعدن

- شكلت السلطات اليمنية لجنة تحقيق في حريق سفينة خشبية بميناء المعلا في عدن، بناءً على توجيهات رئيس الوزراء ووزير النقل، للتحقيق في الأسباب وتحديد المسؤوليات. - تمكنت فرق الدفاع المدني والأجهزة الأمنية من إخماد الحريق ومنع انتشاره، دون تسجيل أضرار جسيمة في مرافق الميناء، والتحقيقات لا تزال جارية لمعرفة الأسباب. - أصدر رئيس مؤسسة موانئ خليج عدن قراراً بتشكيل لجنة فنية وإدارية لاستكمال التحقيقات خلال 48 ساعة، مع التحفظ على ربان السفينة وطاقمها والوكيل الملاحي.

شكّلت السلطات اليمنية لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات الحريق الذي اندلع، اليوم الخميس، في سفينة خشبية (سنبوك/زعيمة) كانت راسية في ميناء المعلا بمدينة عدن، جنوبي اليمن، بعد أن تمكنت فرق الدفاع المدني والجهات المختصة من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى القوارب والمنشآت المجاورة. وقالت مؤسسة موانئ خليج عدن إن قرار تشكيل اللجنة جاء تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء شائع الزنداني ووزير النقل محسن حيدرة، إذ باشرت اللجنة أعمالها ميدانياً فوراً للتحقيق في أسباب الحريق وتحديد المسؤوليات، على أن ترفع تقريرها النهائي إلى الجهات المختصة في أقرب وقت.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز النتائج الأولية التي توصلت إليها لجنة التحقيق بشأن أسباب الحريق؟ من هم الأطراف التي تم التحفظ عليها وما هي التهم الموجهة إليهم مبدئياً؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأضافت المؤسسة أن فرق الدفاع المدني، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وخفر السواحل وإدارة أمن ميناء المعلا والعاملين في الميناء، تمكنت من إخماد الحريق بالكامل بعد سحب السفينة المتضررة إلى أحد أرصفة الميناء، وهو ما حال دون انتقال النيران إلى السفن والمنشآت المجاورة. وأكدت المؤسسة عدم تسجيل أضرار جسيمة في مرافق الميناء من جراء الحادث، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة أسباب اندلاع الحريق التي لم تتضح حتى الآن.

وفي سياق الإجراءات المصاحبة، أصدر رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن محمد علوي أمزربه قراراً بتشكيل لجنة فنية وإدارية تضم ممثلين عن الجهات المختصة، بمشاركة محققين من إدارة أمن عدن، وكلفها باستكمال التحقيق ورفع تقرير مفصل خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة.

كما وجّه، وفق المؤسسة، بالتحفظ على ربان السفينة الخشبية وطاقمها إضافة إلى الوكيل الملاحي، إلى حين استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأشارت المؤسسة إلى أن محافظ عدن عبد الرحمن شيخ ووزير النقل تابعا عمليات الاستجابة منذ وقوع الحريق، فيما شاركت مختلف الجهات المختصة في تنفيذ خطة الطوارئ التي أسهمت في احتواء الحادث وتقليل الخسائر المحتملة. ويُعد ميناء عدن، الذي يضم ميناء المعلا، أحد أهم الموانئ التجارية في اليمن، ويستقبل حركة السفن التجارية وسفن الصيد، فيما تشهد السلطات بين الحين والآخر تحقيقات في الحوادث البحرية لضمان سلامة الملاحة وحماية المنشآت الحيوية.