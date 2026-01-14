السلطات الإيرانية تعتقل تاجراً وتغلق محاله لدعمه الاحتجاجات

- تصاعدت التهديدات الإيرانية بمصادرة أموال شخصيات بارزة في السينما والرياضة، متهمةً إياهم بالتحريض على الشغب خلال الاحتجاجات، حيث تم اعتقال مالك سلسلة مقاهي ساعدي نيا وتجميد أمواله. - أغلقت السلطات الأمنية مقاهي شهيرة في طهران، منها مقاهي "وريا غفوري" و"ساعدي نيا"، بعد انضمامها للاحتجاجات، مما يعكس تصاعد التوترات. - اعتُقل تاجر بارز في مهنة سوهان ومالك مقهى شهير في قم، وأُلغيت تراخيص نشاطه، بعد اتهامه بالتحريض على الاضطرابات، مما يبرز تشديد الإجراءات ضد المحتجين.

شهدت الأيام الأخيرة تصاعداً في تهديدات السلطات الإيرانية ووسائل الإعلام الحكومية بمصادرة أموال التجار وبعض الوجوه البارزة في مجالي السينما والرياضة، متهمةً إياهم بـ"التحريض على الشغب" خلال الاحتجاجات. وفي هذا السياق، أعلن رئيس القضاء في مدينة قم جنوبي طهران، كاظم موسوي، اعتقال مالك سلسلة مقاهي ساعدي نيا، بتهمة "دعوة الناس إلى الفتنة والاضطرابات"، وأصدر أمراً بتجميد جميع أمواله وحساباته المصرفية. وقال موسوي إن "جميع مراكز نشاط هذا الشخص في محافظة قم أُغلقت، وأُحيلت ملفاته على محكمة المادة الـ49 للتحقيق في أمواله، واتخاذ القرار النهائي بشأنه وبشأن الإجراءات التي قام بها في أقرب وقت".

ومع بداية انضمام شخصيات معروفة وعدد من المقاهي الشهيرة في طهران إلى الاحتجاجات، أعلنت الأجهزة الأمنية إغلاق هذه المقاهي، من بينها مقاهي "وريا غفوري"، المدرب السابق لنادي استقلال في طهران، إضافة إلى مقاهي "ساعدي نيا" في قم.

وذكرت وكالة أنباء تسنيم التابعة للحرس الثوري، أمس الثلاثاء، أنه اعتُقل تاجر بارز في مهنة سوهان (وهي حلوى إيرانية تقليدية) ومالك أحد المقاهي الشهيرة في قم وعدد من مدن البلاد، بتهمة التحريض على الاضطرابات، ونُقلوا إلى السجن بعد صدور قرار اعتقالهم. كذلك أعلنت الوكالة إلغاء رخصة العمل وتراخيص النشاط الخاصة بمحمد ساعدي نيا.

ويُذكر أن محمد ساعدي نيا هو المدير والمالك لمجموعة مقاهي ساعدي نيا، المعروفة بإنتاج وبيع سوهان قم، ولها فروع في قم وطهران. وكان ساعدي نيا قد أعلن، في الأيام الأولى للاحتجاجات، انضمامه إلى إضراب التجار تضامناً معهم.