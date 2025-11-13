السفر وتطبيقات الحلال... أدوات سياحية تساعدكم على الاستمتاع برحلاتكم

- شهدت السياحة الحلال نمواً ملحوظاً بعد جائحة كورونا بفضل التطورات التكنولوجية التي قدمت حلولاً رقمية مبتكرة تلبي احتياجات المسافرين المسلمين، مثل تطبيقات حجز الفنادق والمطاعم الحلال ومواقيت الصلاة. - من التطبيقات البارزة في هذا المجال: HalalBooking لحجز الفنادق الحلال، Halal trip للعثور على مطاعم حلال، Halal Navi لتحديد مواقع المساجد، وHalal live كدليل متكامل للمسلمين في شرق آسيا. - تسعى التطبيقات إلى دمج الابتكار التقني مع القيم الإسلامية، مما يوفر تجربة سفر مريحة وآمنة، ويعزز التواصل مع المجتمعات الإسلامية المحلية.

التطورات التكنولوجية والرقمية التي اجتاحت قطاعات اقتصادية عديدة، لها تأثير إيجابي على السفر والقطاع السياحي، خاصة أن هذا القطاع يشهد تطوراً ونمواً لافتاً، بعد حائجة فيروس كورونا، كما أن بروز مفهوم "السياحة الحلال" بوصفه أحد أكثر القطاعات نمواً في العالم، على اعتبار أنه يساهم في تقديم استجابة لاحتياجات فئة واسعة من المسافرين المسلمين حول العالم، ساعد أيضاً في دفع صناع السياحة إلى ابتكار أدوات جديدة. ولذا، برزت تطبيقات جديدة تساعد في تعزيز مفهوم السياحة الحلال، وتجمع ما بين الابتكار التقني والالتزام بالقيم الدينية والثقافية.

تعمل الكثير من التطبيقات الحديثة، على توفير حلول رقمية متكاملة تُراعي متطلبات المسافر المسلم، مثل خدمات حجز الفنادق والمطاعم الحلال، ومواقيت الصلاة، وتنظيم الرحلات بما يتوافق مع الضوابط الشرعية. وبذلك، أصبحت هذه التطبيقات ركيزة أساسية في دعم صناعة السياحة الحلال، فإن كنتم تبحثون عن أدوات تساعدكم في رحلتكم المقبلة، وتوفر لكم بيئة دينية آمنة، أو محافظة إليكم أبرز التطبيقات.

السفر وتطبيق حلال بوكينغ

على غرار تطبيق بوكينغ. كوم الخاص بحجز الفنادق، بدأ تطبيق HalalBooking الذي انطلق في العام 2014 في المملكة المتحدة، ليكون نموذجاً جديداً لحجز الرحلات السياحية ذات الطابع الحلال. أسّسه فريق من رواد الأعمال مُهتمّ بالسفر الإسلامي الحلال ويملك خبرة في القطاع السياحي. منذ انطلاقتها، تطوّرت المنصّة سريعاً لتخدم مسافرين من أكثر من 140 دولة، وتمكنت في عام 2024 من استقطاب عضوها المليون في نادي الولاء.

وتُشير البيانات إلى أن الموقع يسجّل أكثر من مليون زيارة شهرية. ويوفّر التطبيق فلاتر خاصة لحجوزات الفنادق والفلل تتوافق مع متطلبات المسافرين المسلمين من حيث الطعام الحلال، والخلو من الكحول، والمرافق العائلية أو الخاصة، والخصوصية التي تحتاجها العائلات المحافظة. وما يميز هذا التطبيق، أنه يقدم خيارات لعدد كبير من الفنادق والمنتجعات الحلال في أكثر من 40 دولة، وهو ما يساعد السياح في الدول الغربية والأوروبية على الانتقال والاستمتاع بكافة المرافق السياحية بالطريقة المناسبة لهم.

Halal trip

أهم ما يميز تطبيق Halal trip أنه عبارة عن منصة رقمية شاملة مصممة خصيصاً للمسافر المسلم، بالإضافة إلى حجز الفنادق، وما إلى ذلك، يوفر أدوات مهمة للحصول على الطعام الحلال في العديد من الدول الغربية.

يتميز التطبيق بعدة لغات متعددة مثل الإنكليزية، العربية، التركية وغيرها، ويتميز بكونه يساعد في إمكانية تغطية المكان الجغرافي، المراد الحصول عليه على مطاعم أو متاجر تقدم الطعام الحلال، فعلى سبيل المثال، إن كان السائح ينوي السفر إلى المملكة المتحدة وتمضية أوقات في حي معين، أو منطقة معينة، يمكن للتطبيق تشغيل آليات مراقبة المكان، وتحديد المطاعم والمتاجر المتخصصة بالطعام الحلال القريبة من الحي، أو المنطقة. ويُعد التطبيق مميزاً جداً في دول شرق آسيا التي تستقطب السياح المسلمين مثل هونغ كونغ وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى تقديم محتوى لمستخدميه في مواقع سفر دولية.

Halal Navi

يعد تطبيق Halal Navi من أبرز التطبيقات المخصصة للسياح المسلمين الذين يبحثون عن تجربة سفر مريحة تراعي متطلبات الحياة الإسلامية اليومية. التطبيق لا يقتصر على تحديد أماكن تناول الطعام الحلال فقط، بل يوفر منظومة متكاملة تساعد المستخدم على الالتزام بالصلاة والعادات الدينية أينما كان، ويساعد التطبيق السياح الباحثين عن مراكز دينية لإقامة الشعائر الدينية، والبحث عن المساجد والمصليات القريبة، ويعتمد التطبيق على نظام تحديد المواقع (GPS) ليعرض أقرب المساجد إلى موقعك الحالي مع معلومات دقيقة عن أوقات الصلاة، الاتجاه إلى القبلة.

كما يساعد التطبيق أيضاً في التنبيه لأوقات الصلاة، إذ يوفر تنبيهات دقيقة بحسب المدينة أو الدولة التي تزورها، ويمكن ضبطها وفق المذهب أو طريقة الحساب التي يعتمدها المستخدم، كما يساعد أيضاً في تعريف السياح على المجتمع الإسلامي المحافظ في عدد من الدول، ومشاركتهم في نشاطاتهم اليومية أو الأسبوعية أو الانخراط في الاحتفالات.

Halal live

إن كنتم مسافرين إلى عدد من الدول الآسيوية، وتحديداً كوريا الجنوبية واليابان والصين، فإن تطبيق Halal live يعد تطبيق مهماً وموجهاً إلى المسافرين المسلمين، يحتوي "خريطة حلال" (Halal live) تضم مطاعم حلال، غرف صلاة، وأسواق حلال. ويتميز تطبيق HalaLive بكونه مصمماً ليكون دليلاً متكاملاً للمسلم المسافر أو المقيم في الصين، كوريا الجنوبية واليابان، حيث لا يركّز على مطاعم الحلال فقط، لكن يمتدّ ليشمل أسواق الحلال ومنتجاته.

يمكن للمستخدم تصفح واستكشاف هدايا، مستحضرات تجميل، أزياء، ومواد منزلية تحمل شهادة الحلال، مما يجعله منصة تجارة إلكترونية موجهة للمستهلك المسلم أو للباحث عن شراء منتجات متوافقة مع القيم الإسلامية داخل هذه الدول. وبالتالي يساعد في الربط بين المستهلكين والموردين، إن كنتم تبحثون عن مشتريات خاصة أو هدايا، يمكن للمستخدم أن يتواصل مع مورّدين معتمدين داخل التطبيق أو يشاهد قوائم المنتجات المعتمدة للمسلمين.