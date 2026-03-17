السفر أثناء الحروب والأزمات.. دليلك لمعرفة ما لك وما عليك

- تأثير الحرب على حركة الطيران: الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران أدت إلى اضطرابات في حركة الطيران بالشرق الأوسط، مع إغلاق مجالات جوية وإلغاء أو إعادة جدولة الرحلات، مما سبب إرباكاً في المطارات وزيادة نشاط بعض شركات الطيران لنقل العالقين. - خيارات وحقوق المسافرين: عند إغلاق المجال الجوي، تقدم شركات الطيران خيارات مثل استرداد قيمة التذاكر أو إعادة الحجز، وتُلزم بتوفير مستلزمات أساسية للمسافرين في حال تأجيل الرحلات لفترات طويلة. - أهمية تأمين السفر وواجبات المسافرين: يُنصح بتأمين السفر لتجنب مشاكل السفر في المناطق ذات المخاطر الأمنية، مع متابعة تحديثات شركات الطيران والالتزام بتعليمات السلامة والإجراءات الأمنية.

بعد مرور أكثر من أسبوعين على بدء الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، لا تزال حركة السفر والطيران مربكة، إذ تواصل شركات الطيران في الشرق الأوسط تشغيل رحلات محدودة أو مجدولة بشكل استثنائي، في ظل استمرار القيود على بعض المجالات الجوية وتعديل مسارات الطيران في عدد من دول المنطقة.

أشار موقع "فلايت رادار 24" (Flightradar24) إلى أن الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على مدن رئيسية من الرياض إلى دبي أدت إلى إغلاقات متقطعة جديدة للمجال الجوي. وأضاف أن نشاط الرحلات ازداد لدى بعض الشركات في محاولة منها لنقل العالقين أو السياح إلى دولهم. حالة الارباك التي تعيشها مطارات الشرق الأوسط، مع الإلغاء الفوري للرحلات تحت الضغوط الأمنية والضربات المتواصلة، تدفع إلى التساؤل حول كيفية تحرك المسافرين، وماهي حقوقهم وواجباتهم في هذا الإطار؟

إغلاق المجال الجوي

مع بدء الحرب، أعلن العديد من الدول إغلاق مجاله الجوي أمام حركة الطيران، وتتخذ الدول هذا القرار بمنع الطائرات المدنية من الطيران فوق أراضيها أو الدخول إلى أجوائها بسبب ظروف صعبة، من ضمنها الحروب. وعند إغلاق المجال الجوي، تصدر السلطات المختصة إشعارات رسمية للطيران (NOTAM) تُلزم شركات الطيران بتجنب المنطقة وإعادة تخطيط مسارات الرحلات أو تعليقها مؤقتاً، وهو ما يؤدي إلى تحويل الطائرات إلى مسارات بديلة أو إلغاء عدد كبير من الرحلات وتأخير أخرى.

وغالباً ما تعلن شركات الطيران عن إلغاء الرحلات أو إعادة جدولتها، وتتيح إعادة الحجز أو استرداد قيمة التذاكر، بينما يُنصح المسافرون بمتابعة تحديثات شركات الطيران والمطارات بشكل مستمر والتواصل مع الشركة الناقلة لمعرفة الخيارات المتاحة في حال حدوث اضطرابات في الرحلات الجوية.

خيارات السفر المتعددة

عادة ما يؤدي إغلاق المجال الجوي إلى اتخاذ شركات الطيران خيارات عديدة، من ضمنها إما إلغاء الرحلة نهائياً، أو تأجيلها إلى وقت مناسب. وفي كلتا الحالتين، يتمتع المسافر بعدة حقوق. أولاً، وبحسب اللوائح المنظمة للسفر وفي ظل الظروف الاستثنائية، لا يتمتع المسافر بأي حقوق مادية، أو الحصول على تعويض، إلا أنه وعند تأجيل الرحلة إلى ما يقارب 24 ساعة، يتوجب على الشركة تأمين مستلزمات المسافر الأساسية من وجبات طعام، والسعي إلى تأمين أماكن راحة، بعض الشركات على سبيل المثال تعطي المسافر الحق في الإقامة في فندق.

أما في حال إلغاء الرحلة نهائياً، فتتكفل شركات الطيران بإرجاع ثمن تذكرة السفر، أو إعادة حجز تذكرة أخرى مؤجلة، أو يضاف رصيد مالي إلى حساب المسافر للسفر خلال عام واحد. وبعض الشركات، على غرار شركة الطيران القطرية والإماراتية، عمد إلى تيسير رحلات مؤقتة للمسافرين المضطرين للعودة إلى ديارهم لأسباب مرضية أو غيرها على نفقتها الخاصة، أو حتى مساعدتهم في الوصول إلى دول أو مناطق يسمح مجالها الجوي بالسفر. لذلك ينصح المسافر في حالات الحرب أو إغلاق المجال الجوي بمتابعة تحديثات شركة الطيران باستمرار، والاحتفاظ بوثائق الحجز، والتواصل مع الشركة فوراً لمعرفة الخيارات المتاحة.

تأمين السفر

عادة ما تضع شركات السفر عند حجز التذكرة خيار شراء تأمين على السفر، إما تأمين شامل في حال إلغاء أو تعطل الرحلة، أو تأمين مؤقت على الأمتعة، وعادة، لا يهتم المسافر بهذه التأمينات، ولكن وبحسب خبراء السياحة، بات خيار التأمين مهماً وأساسياً لتجنب أي مشاكل تتعلق بالسفر. ولكن السؤال المهم، هل يجب شراء التأمين عند كل رحلة؟ الإجابة ببساطة تتعلق بالوجهة التي ينوي المسافر الوصول إليها.

عادة ما تضع الدول ما يسمى بروتوكولات للوجهات، بمعنى تضع إشارات حمراء للمناطق الخطيرة، وإشارات برتقالية تعني احتمالية تعرضها لمخاطر، وإشارات رمادية، تعني ضرورة توخي الحذر، وإشارات خضراء تعني إمكانية السفر من دون وجود أي مشاكل أومخاوف أمنية أو سياسية. وبالتالي يتوجب على المسافر التأكد من نطاق هذه الوجهات، وإن كان مضطراً للسفر إلى مناطق ذات إشارات حمراء أو برتقالية فمن ضروري الحصول على تأمين شامل وكامل.

واجبات المسافر

في حين يتوجب على شركات السفر تزويد المسافر بالحقوق الخاصة به كافة، في حال جرى تأجيل الرحلة أو إلغائها بسبب الظروف القاهرة، فإن للمسافر أيضاً واجبات لابد له من القيام بها. خلال الحروب أو التوترات العسكرية التي تؤثر في حركة الطيران والسفر، يتحمل المسافر مجموعة من الإجراءات الاحترازية، في مقدمتها، ضرورة متابعة التحديثات الرسمية لشركة الطيران والمطارات بشكل دائم، والاتصال بالشركات أكثر من مرة في اليوم، وحتى مراسلتهم عبر البريد الإلكتروني.

أيضاً، ينبغي الالتزام بتعليمات السلامة والإجراءات الأمنية الإضافية التي قد تُفرض في المطارات، مثل، الوجود في المطارات قبل عدة ساعات من موعد الرحلة تحسباً لأي طارئ، والالتزام بقواعد المطارات، سواء لناحية التفتيش المشدد أو الالتزام بإرشادات الشرطة. ويُفضل أن تكون لدى المسافر خطة بديلة للسفر أو الإقامة المؤقتة في حال تعطلت الرحلات، لضمان إدارة السفر بأكبر قدر ممكن من الأمان خلال الأزمات.