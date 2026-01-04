السعودية: 1.5 تريليون ريال حجم الدين الحكومي بنهاية 2025

- بحلول نهاية 2025، بلغ الدين العام السعودي 1.519 تريليون ريال، مع نسبة دين إلى الناتج المحلي 33%، مما يعكس قوة المركز المالي وإدارة الدين الفعالة. - توقعات 2026 تشير إلى عجز ميزانية 165 مليار ريال واحتياجات تمويلية 217 مليار ريال، مع إيرادات 1.147 تريليون ريال ونفقات 1.313 تريليون ريال، بالإضافة إلى قرض 13 مليار دولار لمشروعات استراتيجية. - توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.1% في 2025، مدعوماً بالقطاع غير النفطي، مع تأكيد أن الدين العام ليس مصدر قلق طالما العائد الاقتصادي يفوق كلفة الاقتراض.

بلغ إجمالي حجم محفظة الدين العام للمملكة العربية السعودية بنهاية عام 2025 ما يقارب 1.519 تريليون ريال (نحو 405 مليارات دولار)، إذ يشكل الدين المحلي منها 62%، بينما يمثل الدين الدولي 38%. كما بلغت نسبة توزيع العوائد في المحفظة إلى ما يشكل 87% عوائد ثابتة و13% عوائد متغيرة، ومن المقدر أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي البالغ نحو 1.27 تريليون دولار في نهاية عام 2025 إلى 33%، حسب موقع "مال" السعودي، اليوم الأحد.

وأشار الموقع إلى أنه على الرغم من ارتفاع مستوى محفظة الدين بنهاية عام 2025، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تزال ضمن مستويات مقبولة ومتوافقة مع استراتيجية الدين متوسطة المدى للمملكة، إذ تعد أقل من المتوسطات العالمية مقارنة بمجموعة العشرين؛ مما يعكس قوة المركز المالي، وفعالية إدارة الدين بكفاءة، ولا يزال الدين العام ضمن الحدود الآمنة التي جرى تحديدها عند مستوى لا يتجاوز 40% من الناتج المحلي الإجمالي.

يشار إلى أن نسبة الدين وصلت إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 حسب بيان الميزانية إلى 33% مقارنة بـ29.9% بنهاية عام 2024. وحسب بيان ميزانية عام 2026، من المتوقع أن يصل العجز في الميزانية إلى 165 مليار ريال، كما تبلغ مستحقات أصل الدين لعام 2026 ما يقارب 52 مليار ريال؛ وعليه، من المتوقع أن يصل إجمالي الاحتياجات التمويلية لعام 2026 إلى ما يقارب 217 مليار ريال.

وتوقع وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة 5.1% في 2025، مدعوماً بأداء القطاع غير النفطي، في ظل تسارع جهود المملكة لتنويع اقتصادها، وتقليل اعتماده على النفط. وقال الإبراهيم في جلسة نقاشية ضمن أعمال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض: "نتوقع أن نختتم هذا العام... في ما يتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند نحو 5.1%، وللناتج المحلي الإجمالي غير النفطي عند نحو 3.8%".

وبحسب خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2026 التي أعلنها وزير المالية ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية محمد بن عبد الله الجدعان، فإن الاحتياجات التمويلية المتوقعة لعام 2026 ستبلغ ما يقارب 217 مليار ريال (نحو 59.5 مليار دولار) لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة للعام الجاري، الذي يقدر بحوالي 165 مليار ريال (نحو 45 مليار دولار) وفقاً لبيان وزارة المالية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026، وسداد مستحقات أصل الدين خلال عام 2026، التي تبلغ قرابة 52 مليار ريال (نحو 14 مليار دولار).

وكان مجلس الوزراء السعودي قد أقر في مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي مشروع ميزانية عام 2026، بإيرادات متوقعة تبلغ نحو 1.147 تريليون ريال، مقابل نفقات تُقدّر بنحو 1.313 تريليون ريال، ما يؤدي إلى عجز مقداره نحو 165.4 مليار ريال. و أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، في بيان، الأربعاء الماضي، التوصل إلى اتفاق على قرض مُجمّع بقيمة 13 مليار دولار، مخصص لتمويل مشروعات في قطاعات الطاقة والمياه والمرافق العامة، في خطوة تهدف إلى دعم الاستثمارات الاستراتيجية وتنويع مصادر تمويل الدولة.

وفي مطلع الشهر الماضي، أكد الجدعان أن مستوى الدين العام لا يشكّل مصدر قلق، ما دام أن العائد الاقتصادي المتحقق منه يفوق كلفة الاقتراض. وقال الجدعان، خلال جلسة حوارية بعنوان "التنمية المستدامة في ميزانية 2026" ضمن ملتقى الميزانية الذي عُقد في الرياض، إن الدين بحد ذاته ليس أمراً إيجابياً، لكن الأهم هو توجيهه نحو أنشطة تحقق عائداً أعلى من تكلفته.

(الدولار= 3.75 ريالات سعودية)

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)