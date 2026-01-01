- نفت السعودية والحكومة اليمنية الأنباء عن إغلاق مطار عدن، مؤكدة أن وزير النقل في المجلس الانتقالي هو من أمر بالإغلاق، متحدياً توجيهات الحكومة المدعومة من السعودية. - أوضحت الحكومة اليمنية أن الإجراءات المتخذة تنظيمية ومحدودة على بعض الوجهات بالتنسيق مع التحالف، محملة المجلس الانتقالي مسؤولية تبعات الإغلاق. - تسبب إعلان المجلس الانتقالي في إلغاء رحلات وعرقلة سفر المئات، مما أثر على مطار عدن كمنفذ جوي رئيسي للمناطق الخاضعة للحكومة اليمنية.

نفت كل من السعودية والحكومة اليمنية، اليوم الخميس، ما ذكره المجلس الانتقالي الجنوبي من أنّ التحالف العربي الذي تقوده المملكة قد اتخذ قراراً بوقف الحركة الجوية من مطار عدن الدولي وإليه. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر سعودي قوله إنّ وزير النقل في المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن هو الذي أمر بإغلاق مطار عدن. وأوضح المصدر أنّ الوزير أوقف الحركة الجوية متحدياً بذلك أمراً أصدرته الحكومة المدعومة من السعودية بفرض قيود محددة على الرحلات الجوية من أبوظبي ودبي في الإمارات وإليهما، بهدف الحد من التصعيد المستمر في البلاد.

بدورها، نقلت وكالة أنباء سبأ عن مصدر في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً نفيه لصحة الأنباء المتداولة عن وجود توجيهات حكومية بإغلاق مطار عدن أمام الرحلات الجوية. وقال المصدر إنه لا يوجد قرار من هذا النوع صادر عن الحكومة أو قيادة تحالف دعم الشرعية. وأوضح المصدر، أنه وبالتنسيق مع قيادة تحالف دعم الشرعية، اعتمدت السلطات الملاحية الرسمية إجراءات تنظيمية محدودة على بعض الوجهات الخارجية القابلة للمراجعة الدورية، وذلك دعماً لجهود خفض التصعيد، وعملاً بإعلان حالة الطوارئ وآليات التفتيش المعتمدة، وبما تقتضيه متطلبات الأمن، والامتثال للقوانين الملاحية الدولية، وقرارات مجلس الأمن.



وحمّل المصدر المجلس الانتقالي مسؤولية أي تبعات ناتجة عن توجيهات وزير النقل المحسوب عليه، بإغلاق المطار أمام الرحلات الجوية، واصفاً تلك التوجيهات بالإجراءات غير المسؤولة التي من شأنها مفاقمة معاناة المواطنين، وإعاقة حركة السفر المدني والإنساني. ويعد مطار عدن حالياً أهم المطارات العاملة في اليمن، ويسّير رحلات إلى وجهات أبرزها السعودية ومصر والأردن.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي قد أعلن أن التحالف قد قرر إغلاق المطار، الأمر الذي أدى إلى إلغاء عدد من الرحلات التي كان من المقرر أن تقلع من المطار أو تصل إليه، وتسبّب في عرقلة سفر ووصول المئات من المسافرين اليمنيين من عدة عواصم، أبرزها مصر. وذكرت قناة عدن المستقلة، التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، أن السعودية أوقفت الرحلات الداخلية والخارجية من مطار عدن وإليه منذ صباح اليوم الخميس. وكان المئات من مسافري الخطوط الجوية اليمنية قد فوجئوا صباح اليوم بإلغاء رحلاتهم فجأةً، حيث علّق بعضهم في عدد من المطارات، من بينها مطار القاهرة، ولا سيما المسافرين في وضعية الترانزيت، كما علق أيضاً مسافرون متجهون إلى جيبوتي.

وأفاد عدد من المسؤولين في وكالات السفر والسياحة "العربي الجديد" بأنهم تلقوا اتصالات من العديد من زبائنهم، سواء من مصر أو من مطار عدن الدولي، يستفسرون عن أسباب إلغاء رحلاتهم صباح اليوم. وأضافوا أنهم أبلغوا المسافرين بأنّ الأمر خارج عن إرادتهم، لكونه قراراً صادراً عن الحكومة الشرعية والتحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية.

يُعد مطار عدن المنفذ الجوي الأهم للمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في ظل استمرار إغلاق أو تعطل عدد من المطارات الأخرى بسبب الحرب. كما تتزامن هذه الإجراءات مع تعقيدات سياسية وأمنية متداخلة في مدينة عدن، التي تشهد نفوذاً متشابكاً بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الأمر الذي ينعكس مباشرةً على المرافق السيادية والخدمية، وفي مقدمتها المطار وحركة السفر من اليمن وإليه.