السعودية وإسبانيا تمددان شراكتهما في تشغيل "قطار الحرمين" حتى 2038

- تمديد عقد تشغيل وصيانة قطار الحرمين السريع: أعلنت إسبانيا عن تمديد عقد شركة "رينفي" لتشغيل وصيانة قطار الحرمين حتى عام 2038، مما يعكس الثقة السعودية في الكفاءات الإسبانية بقطاع السكك الحديدية. - صفقة اقتصادية ضخمة: الاتفاق يشمل شراء 20 قطاراً جديداً من "تالغو" بقيمة تتجاوز 2.8 مليار يورو، مما يعزز أسطول قطار الحرمين لمواكبة الطلب المتزايد خلال مواسم الحج والعمرة. - تعزيز العلاقات الاقتصادية: الاتفاقية تمثل دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية بين السعودية وإسبانيا، وتبرز مكانة الشركات الإسبانية في تصميم وتشغيل القطارات عالية السرعة.

أعلن وزير النقل والتنقل المستدام الإسباني، أوسكار بونتي، اليوم الأحد، توقيع اتفاق جديد مع السعودية يقضي بتمديد عمل شركة "رينفي" الإسبانية في تشغيل وصيانة مشروع قطار الحرمين السريع لمدة خمس سنوات إضافية، حتى عام 2038، في خطوة تعكس استمرار الثقة السعودية في الكفاءات والخبرات الإسبانية بقطاع السكك الحديدية.

وجاء الإعلان خلال زيارة رسمية للوزير الإسباني إلى العاصمة الرياض، حيث أوضح أن الاتفاق يشمل عملية اقتصادية تتجاوز قيمتها 2.8 مليار يورو لصالح الشركات الإسبانية العاملة في السعودية.

ويتضمن الاتفاق تمديد عقد التشغيل الحالي الذي كان ينتهي في 2033، إضافة إلى تعزيز خدمات الصيانة والتشغيل للخط الذي يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مروراً بجدة.

كما يشمل الاتفاق شراء 20 قطاراً جديداً عالي السرعة من شركة "تالغو" الإسبانية لصالح الهيئة السعودية للسكك الحديدية، في إطار دعم أسطول قطار الحرمين ومواكبة الارتفاع المستمر في أعداد الركاب، ولا سيما خلال مواسم الحج والعمرة.

وذكرت الشركة في بيان لها أن الصفقة تضيف 1.33 مليار يورو (1.57 مليار دولار) إلى قائمة الطلبات المتراكمة لديها، ليصل الإجمالي إلى نحو ستة مليارات يورو، وهو رقم قياسي. ويشمل العقد أيضاً صيانة القطارات.

Importante acuerdo con Arabia Saudí. Garantizamos la continuidad de @Renfe como gestor de la alta velocidad Saudí hasta 2038 y la compra de 20 nuevos trenes a @TalgoGroup con una inyección de más de 2.800 M€ para nuestras empresas.



Una muestra importante de confianza en nuestro… pic.twitter.com/fCAMvMph3n — Óscar Puente (@oscar_puente_) February 8, 2026

وتمثل هذه الاتفاقية دفعة قوية لقطاع السكك الحديدية الإسباني الذي تضررت سمعته بشدة في أعقاب حادث تصادم قطارين قرب قرطبة الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 46 شخصاً. وأثار الحادث تساؤلات حول ما إذا كانت الاستثمارات في صيانة الشبكة تواكب الطلب المتزايد من الركاب.

وأكد الوزير بونتي أن "هذه الصفقة تمثل مثالاً واضحاً على متانة العلاقات الاقتصادية بين السعودية وإسبانيا، وتبرز المكانة العالمية التي تتمتع بها الشركات الإسبانية في مجال تصميم وتشغيل قطارات السرعة العالية".

وأشاد بالاتفاق في منشور له على منصة إكس، وكتب "نضمن استمرار رينفي (شركة السكك الحديدية الحكومية) مديرة للسكك الحديدية فائقة السرعة في السعودية حتى 2038 وشراء 20 قطاراً جديداً من تالغو غروب بضخ أكثر من 2.8 مليار يورو لشركاتنا".

من جانبها، تواصل السعودية تطوير منظومة النقل الحديثة ضمن رؤية 2030، مع التركيز على مشاريع مستدامة ترفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. ويُعد مشروع قطار الحرمين السريع أحد أبرز مشاريع البنية التحتية في المنطقة، حيث يسهم في تسهيل تنقل ملايين المسافرين سنوياً، ويعزز الربط بين المدن المقدسة بكفاءة وأمان.