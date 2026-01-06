السعودية تقترض 11.5 مليار دولار عبر سندات على 4 شرائح

أنهى المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية اليوم الثلاثاء، إتمام إصدار سندات بقيمة 11.5 مليار دولار على أربع شرائح. وقال المركز في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه أنهى استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي الأول للسندات خلال 2026 ضمن برنامج سندات المملكة الدولي"، مشيراً إلى أن "إجمالي حجم طلبات الاكتتاب بلغ نحو 31 مليار دولار، بنسبة تغطية بلغت 2.7 مرة من إجمالي الإصدار البالغ 11.5 مليار دولار (ما يعادل 43.13 مليار ريال سعودي)، مقسّماً على أربع شرائح.

وأوضح المركز وفقا لوكالة أسوشييتد برس، أنه تم تنفيذ هذه العملية وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعلن عنها أخيراً، المتضمنة تنويع قاعدة المستثمرين لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية. وأقر مجلس الوزراء السعودي ميزانية المملكة للعام 2026 بإيرادات إجمالية متوقعة تقدر بنحو 1.147 تريليون ريال، فيما يبلغ إجمالي النفقات نحو 1.313 تريليون ريال، ليصل العجز إلى 165.4 مليار ريال. وتتضمن ميزانية السعودية 2026 زيادة بالإنفاق بنسبة 2% عن الميزانية التقديرية لعام 2025.

وتتوقع الحكومة السعودية نمو الاقتصاد بنسبة 4.6% في 2026 بدعم من الأنشطة غير النفطية. وقدرت نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.4% بنهاية العام الحالي، وأن يحقق الاقتصاد غير النفطي نمواً بنسبة 5%، وفقاً لبيان الميزانية.

وبحسب خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2026 التي أعلنها وزير المالية ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية محمد بن عبد الله الجدعان السبت الماضي، فإن الاحتياجات التمويلية المتوقعة لعام 2026 ستبلغ ما يقارب 217 مليار ريال (نحو 59.5 مليار دولار) لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة للعام الجاري، الذي يقدر بحوالي 165 مليار ريال (نحو 45 مليار دولار) وفقاً لبيان وزارة المالية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026، وسداد مستحقات أصل الدين خلال عام 2026، التي تبلغ قرابة 52 مليار ريال (نحو 14 مليار دولار).

في السياق ذاته، قالت شركة الاتصالات السعودية (إس.تي.سي)، أكبر مشغل للاتصالات في المملكة، في إفصاح للبورصة اليوم الثلاثاء، إنها عينت لإصدار صكوك دولية مقومة بالدولار. ووفقا للإفصاح، عينت الشركة كلا من بنك بي.إن.بي باريبا، وسيتي بنك، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك إتش.إس.بي.سي، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وبيت التمويل الكويتي، وبنك المشرق، والبنك الوطني اليوناني، وشركة الأهلي المالية، وبنك ستاندرد تشارترد مديرين للاكتتاب في ما يتعلق بالطرح المقترح. ويأتي الإصدار وفقا لوكالة رويترز، ضمن برنامج الشركة لإصدار صكوك دولية بقيمة خمسة مليارات دولار بداية من اليوم.

(أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)