السعودية تفتح سوق العقارات أمام الأجانب

- تسعى السعودية ضمن رؤية 2030 إلى إعادة تشكيل قطاع الإسكان وجذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال مشاريع مثل مشروع خزام بقيمة 100 مليار ريال، لمعالجة أزمة القدرة على تحمل تكاليف السكن وتعزيز النمو الاقتصادي. - تقود الشركة الوطنية للإسكان طفرة في قطاع البناء بمشاريع بقيمة 250 مليار ريال، مع إصلاحات جديدة تسمح بتملك الأجانب للعقارات، مما يعزز تدفقات الاستثمار إلى السوق السعودية. - من المتوقع أن يسهم القانون الجديد في زيادة الطلب على المساكن، مع بناء أكثر من 600 ألف مسكن بحلول 2030، وسط تحديات في ضبط أسعار العقارات والإيجارات.

فتحت السعودية سوقها العقارية تدريجيًا أمام المستثمرين الأجانب، في خطوة تستهدف إعادة تشكيل قطاع الإسكان وجذب رؤوس الأموال الخارجية، ضمن رؤية أوسع يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لدعم الاقتصاد ومعالجة تحديات القدرة على تحمّل تكاليف السكن.

مشروع خزام، الذي تتجاوز قيمته 100 مليار ريال سعودي (27 مليار دولار)، يقدّم نموذجًا عن مساعي السعودية لمعالجة أزمة القدرة على تحمّل تكاليف السكن، وهي أزمة تضرب أسواق الإسكان من نيويورك إلى سيدني. ويأتي المشروع ضمن جهود أوسع لإعادة تشكيل سوق العقارات، بالتوازي مع استقطاب المستثمرين والمشترين الأجانب لتعزيز النمو الاقتصادي، وفق ما نقلت "بلومبيرغ".

وتقود هذه الطفرة أكبر شركة تطوير عقاري في البلاد، الشركة الوطنية للإسكان المدعومة حكوميًا، التي تمتلك مشاريع بقيمة 250 مليار ريال موزعة على مختلف مناطق المملكة. وتنفق الشركة مليارات الريالات على مشاريع عمرانية واسعة النطاق، فيما تنضم شركات خاصة عديدة إلى سباق البناء. وقد جذب هذا الزخم حتى منظمة ترامب، شركة التطوير العقاري العائلية للرئيس الأميركي، التي تعمل مع شريك سعودي على إضافة شقق فاخرة في المملكة.

ويدعم ازدهار قطاع البناء إدخال إصلاحات جديدة يُتوقع أن تدخل حيّز التنفيذ في يناير/ كانون الثاني، وتسمح للمشترين الأجانب بتملّك العقارات في السوق السعودية. وتتزامن هذه الخطوة مع إصلاحات أخرى، إذ فتحت المملكة هذا الأسبوع سوق الأسهم أمام جميع المستثمرين الأجانب، في أحدث مسعى لتعزيز تدفقات الاستثمار إلى أكبر سوق في الشرق الأوسط. وتُعد هذه الخطوة منتظرة منذ زمن طويل، ويعوّل المطورون عليها لجذب المشترين والمستثمرين الدوليين إلى سوق ظل مغلقًا إلى حد كبير أمام الأجانب لعقود.

وكانت المملكة قد خففت تدريجيًا بعض القيود أمام فئات من المقيمين الأجانب، وهي تتجه اليوم إلى تخصيص مشاريع ومناطق يُسمح فيها بالتملك للأجانب. غير أن استقطاب المزيد من رؤوس الأموال الخارجية يتطلب في المقابل ضمان توفير معروض كافٍ من المساكن الجديدة، تفاديًا لإقصاء المواطنين السعوديين بفعل ارتفاع الأسعار.

وبحسب ما نقلت "بلومبيرغ"، قال ماثيو غرين، رئيس أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة سي بي آر إي العقارية، إن القانون الجديد سيُحدث تحولًا حقيقيًا في السوق، مضيفًا: "هناك كمية هائلة من رؤوس الأموال الراغبة في دخول السوق، وستبدأ الفرص بالظهور على صعيدي التطوير والتمويل". وتسود حالة من الحماسة الواضحة في سوق العقارات، إذ أسهم قانون مماثل في دبي في تحفيز العرض والطلب على المساكن الجديدة، واستقطب مشترين من الهند والمملكة المتحدة وروسيا.

وعلى هذا الأساس، أطلق مطورون سعوديون حملات تسويقية لمشاريعهم في الخارج، وبدأوا ببناء شبكات تعاون مع وسطاء عقاريين حول العالم. ولا تزال الأعراف الاجتماعية في السعودية محافظة، ورغم إضافة منتجعات سياحية جديدة، فإن الرياض لا تقدم بعد نمط الحياة الذي توفره مدن عالمية أخرى، حتى مع تخفيف بعض القيود على بيع الكحول في الأسابيع الأخيرة.

في المقابل، يرى بعض المستثمرين أن سوق الإسكان السعودي يُمثل رهانًا أكثر استقرارًا من دبي، حيث يشكّل الوافدون أغلب السكان، وقد غادر عدد منهم خلال فترات الركود السابقة بعد فقدان وظائفهم. وعلى النقيض من ذلك، يبلغ عدد سكان السعودية نحو 35 مليون نسمة، وهو الأكبر في الخليج، من بينهم قرابة 20 مليون مواطن، ما يشكل قاعدة قوية للطلب المستقبلي. وتشير بيانات حكومية إلى أن نحو 34% من السعوديين دون سن الرابعة عشرة، وهو ما يُرجّح زيادة الطلب على المساكن في السنوات المقبلة.

ومن المتوقع أن يضخ القانون الجديد زخمًا إضافيًا في عدد من المشاريع الكبرى التي أطلقتها الحكومة، لكنها قد تواجه صعوبات تمويلية، مثل الدرعية والقدية، وهما مشروعان قريبان من مراكز سكانية، ومن المرجح أن يحققا عوائد سريعة على الاستثمار. كذلك سيتيح القانون للمطورين والموردين والمقاولين الأجانب دخول السوق عبر شراكات مع شركات محلية على أسس أكثر تكافؤًا، وفقًا لخبراء.

وتشير بيانات شركة نايت فرانك إلى أن أكثر من 600 ألف مسكن يُتوقع بناؤها في السعودية بحلول عام 2030، بينها 110,942 وحدة يُنتظر تسليمها في عام 2026 وحده. في المقابل، لا تزال التحديات قائمة، ولا سيما في ما يتعلق بأجندة القدرة على تحمّل التكاليف التي تتبناها الحكومة. فقد ارتفعت أسعار الشقق في الرياض بنسبة 96% منذ أوائل عام 2019 وحتى الربع الثالث من 2025، فيما صعدت أسعار الفلل بنسبة 53%. كذلك انتقل آلاف السعوديين إلى العاصمة بحثًا عن فرص العمل.

وفي الوقت نفسه، أسهم الوافدون الذين قدموا مع توجه الحكومة لإلزام الشركات بنقل مقارها الإقليمية إلى المملكة في زيادة الطلب على الإيجارات، التي ارتفعت بمعدل سنوي بلغ 8.5%، وفق بيانات سي بي آر إي. وقد أمر وليّ العهد بتجميد زيادات الإيجارات في الرياض لمدة خمس سنوات، وتعهد بوقف الارتفاع غير المقبول في أسعار العقارات. ولضمان عدم استمرار هذا المسار التصاعدي، سيكون من الضروري تسريع وتيرة بناء المساكن الحديثة.

يأتي فتح السوق العقارية السعودية أمام الأجانب ضمن حزمة إصلاحات أوسع تنفذها المملكة في إطار "رؤية 2030"، الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على النفط، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ويُعد قطاع الإسكان أحد المحاور الأساسية في هذه الرؤية، نظرًا لارتباطه بالنمو السكاني، وفرص العمل، والاستقرار الاجتماعي.

وشهدت السعودية خلال السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب على المساكن، مدفوعًا بالنمو السكاني، والهجرة الداخلية نحو المدن الكبرى، ولا سيما الرياض، إضافة إلى تدفق موظفين أجانب مع توجه الحكومة إلى إلزام الشركات العالمية بنقل مقارها الإقليمية إلى المملكة. في المقابل، تسعى الحكومة لتحقيق توازن بين استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، عبر زيادة المعروض السكني وضبط وتيرة ارتفاع الأسعار والإيجارات.