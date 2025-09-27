السعودية تفتح باب الشراكات للتشغيل الأولي للمركبات ذاتية القيادة

- أعلنت الهيئة العامة للنقل السعودي عن بدء استقبال طلبات الشركات للانضمام إلى نموذج عمل لتشغيل المركبات ذاتية القيادة، بهدف دعم الابتكار في النقل الذكي وتوسيع الاستثمار في هذا المجال الحيوي. - تأتي هذه الخطوة كجزء من المرحلة التطبيقية الأولية للمركبات ذاتية القيادة في الرياض، بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية. - يُشترط على المتقدمين تعبئة "وثيقة التقديم" عبر رمز الاستجابة السريع لتقييم الطلبات وفق معايير فنية دقيقة، مما يعزز من استدامة خدمات النقل وتحسين جودة الحياة في المدن.

أعلنت الهيئة العامة للنقل السعودي، اليوم السبت، عن بدء استقبال طلبات الشركات الراغبة في الانضمام إلى نموذج عمل لتشغيل المركبات ذاتية القيادة، وذلك في إطار جهودها لفتح باب الاستثمار في هذا المجال والتوسع في تطبيق منظومة ذكية وآمنة لقطاع النقل وتطويرها في المملكة. ويأتي هذا الإعلان امتداداً للمرحلة التطبيقية الأولية للمركبات ذاتية القيادة التي أطلقتها الهيئة في العاصمة السعودية الرياض، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، تماشياً مع توجهات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ورؤية المملكة 2030، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكّدت الهيئة أن هذه الخطوة تمكّن الشركات المحلية والعالمية في دخول مجال المركبات ذاتية القيادة، مشيرة إلى أنّ الطلبات ستُستقبل من خلال نموذج إلكتروني يشترط على المتقدمين تعبئة "وثيقة التقديم" عبر رمز الاستجابة السريع "باركود" بما يتيح من خلاله تقييم الطلبات من قبل الهيئة، وفق معايير فنية محددة ودقيقة.

يذكر أنّ الهيئة العامة للنقل تعمل باستمرار على دعم الابتكار في قطاع النقل وتشجيعه، وفتح المجال أمام التقنيات المتقدمة الذكية التي تسهم في تحسين جودة الحياة في المدن، وتعزيز استدامة خدمات النقل والخدمات اللوجستية في المملكة، إلى جانب تبني أحدث الابتكارات التقنية في هذا القطاع الحيوي، للإسهام في الارتقاء بنموه مستقبلاً.

وكان وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح الجاسر قد دشن، في يوليو/ تموز الماضي، المرحلة التطبيقية الأولية للمركبات ذاتية القيادة في العاصمة الرياض. وقالت مصادر سعودية إنّ المركبات ذاتية القيادة في تلك المرحلة تعمل ضمن بيئة تشغيلية واقعية تغطي مطار الملك خالد الدولي وعدداً من المواقع الحيوية في مدينة الرياض، وتشمل طرقاً سريعة ووجهات مختارة في وسط المدينة.

