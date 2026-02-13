السعودية تعزز نفوذها بالألعاب: سافي تقترب من شراء "مون تون"

- توصلت شركة "بايت دانس" إلى مراحل متقدمة لبيع وحدة الألعاب "مون تون" إلى مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية، في صفقة تتراوح قيمتها بين 6 و7 مليارات دولار، مع توقع إبرامها في الربع الحالي. - تأتي هذه الصفقة ضمن جهود سعودية لتعزيز وجودها في صناعة الألعاب الإلكترونية، حيث أعلنت سافي عن استثمارات بقيمة 142 مليار ريال لتحويل المملكة إلى مركز عالمي للألعاب. - كثّفت سافي حضورها عبر صفقات بارزة، منها الاستحواذ على "سكوبلي" و"إي إس إل فيس إت"، مما يعكس رهانًا طويل الأجل على الملكية الفكرية في الألعاب.

وصلت شركة التكنولوجيا الصينية "بايت دانس" (ByteDance) إلى مراحل متقدمة في محادثات لبيع وحدة الألعاب "مون تون" إلى مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية (مجموعة للألعاب الإلكترونية مملوكة لصندوق سيادي)، في صفقة قدرت قيمتها بما بين ستة وسبعة مليارات دولار، وفقا لما كشفت عنه وكالة رويترز اليوم الجمعة نقلا عن مصادر. ويعتبر استديو الألعاب "مون تون" منتج ألعاب مثل "موبايل ليجندز: بانغ بانغ" الشهيرة للهواتف المحمولة.

وقال أحد المصادر لوكالة رويترز إن "الصفقة قد يتم إبرامها في الربع الحالي"، بينما قال مصدر آخر إن "الشركتين توصلتا إلى اتفاق مبدئي بشأن بنود الصفقة بشكل عام". وطلبت المصادر عدم ذكر أسمائها لأنها غير مخولة بالتحدث إلى وسائل الإعلام. ولم ترد "بايت دانس" ولا "مون تون" ولا مجموعة سافي للألعاب بعد على طلبات رويترز للتعليق.

وسيضيف بيع "مون تون" حلقة جديدة في سلسلة كبيرة بالفعل من الصفقات في قطاع ألعاب الفيديو، إذ تتسابق الشركات للحصول على امتيازات دائمة وخبرة في خدمات البث الحي وجذب قاعدة مستخدمين كبيرة لتلك الألعاب عبر الإنترنت. وتأتي هذه المحادثات ضمن اندفاعة سعودية أوسع لبناء موطئ قدم عالمي في صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية، يقودها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، إذ أعلنت سافي سابقا خطط استثمار بنحو 142 مليار ريال (37.8 مليار دولار) لتحويل المملكة إلى مركز عالمي للألعاب.

وخلال الأعوام الأخيرة، كثّفت سافي حضورها عبر صفقات واستحواذات بارزة، من بينها إتمام الاستحواذ على أشهر مطور ألعاب للهواتف في الولايات المتحدة "سكوبلي" (Scopely) مقابل 4.9 مليارات دولار، إضافة إلى امتلاكها شركة الرياضات الإلكترونية الألمانية "إي إس إل فيس إت" (ESL FACEIT Group).

كما اتفقت سكوبلي المملوكة لسافي على شراء قسم الألعاب لدى الشركة الأميركية المعروفة بألعاب الواقع المعزز "نيانتك" (Niantic) مقابل 3.5 مليارات دولار. وعلى مستوى الاستثمارات السيادية الأوسع في القطاع، قاد الصندوق السعودي، إلى جانب شركة الاستثمار الخاص الأميركية "سيلفر ليك" (Silver Lake) وشركة "أفينيتي بارتنرز"، صفقة شراء الشركة الأميركية المطورة والناشرة لألعاب الفيديو "إلكترونيك آرتس" (Electronic Arts) بقيمة 55 مليار دولار، في مؤشر إضافي إلى رهان طويل الأجل على "الملكية الفكرية" في الألعاب باعتبارها أصولاً ترفيهية عالمية.