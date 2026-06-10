- أطلقت السعودية "طيران الرياض" كناقلة وطنية ثانية، مع أول رحلة تجارية من الرياض إلى لندن، وتخطط لتوسيع وجهاتها لتشمل مدنًا مثل القاهرة ودبي ومدريد ومانشستر، بهدف الربط مع أكثر من 100 مدينة عالميًا خلال خمس سنوات. - "طيران الرياض" جزء من "رؤية 2030" لتنويع الاقتصاد السعودي، مع خطط لبناء "مطار الملك سلمان" بقدرة 120 مليون مسافر سنويًا وزيادة حركة النقل الجوي إلى 330 مليون مسافر بحلول 2030. - رغم التحديات الإقليمية، تسعى السعودية لتطوير قطاع الطيران وتوفير 200 ألف وظيفة، مع استضافة أحداث كبرى مثل إكسبو 2030 وكأس العالم 2034، مما يعزز فرص النمو.

أطلقت السعودية ناقلتها الوطنية الثانية "طيران الرياض" اليوم الأربعاء، بعد انتظار لأكثر من عام بسبب تأخير تسليم طائرات بوينغ، فيما تفرض الحرب في المنطقة تحديات على اقتصادات دول الخليج، ولا سيما شركات النقل الجوي. وأقلعت أول رحلة تجارية للشركة عند الساعة 02:35 صباح الأربعاء (23:35 بتوقيت غرينتش) من مطار الملك خالد في العاصمة السعودية، إلى مطار هيثرو في لندن.

وتُعد الشركة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) الذي تبلغ أصوله نحو تريليون دولار، من المشاريع الرئيسية ضمن "رؤية 2030" التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهدفها تنويع الموارد الاقتصادية للمملكة وتخفيف اعتمادها على النفط. وخلال حديثه لوكالة فرانس برس من داخل إحدى أولى طائرات بوينغ 787 دريملاينر التي تسلمتها الشركة حديثاً، قال الرئيس التنفيذي لطيران الرياض الإنكليزي توني دوغلاس إن الانطلاق "ثمرة أربع سنوات من التحضير".

وأضاف دوغلاس الذي جلس إلى مقعد بلونَي الذهب والخزامى: "نريد أن نعيد البريق والرقي والأناقة إلى تجربة السفر الجوي". وبعد لندن، تعتزم الناقلة إضافة القاهرة ودبي ومدريد ومانشستر إلى وجهاتها بحلول أواخر يوليو/ تموز. وقال دوغلاس: "طموحنا أن نتمكن من الربط مع أكثر من 100 مدينة في العالم خلال السنوات الخمس المقبلة". وسعياً لتحقيق ذلك، طلبت طيران الرياض شراء 132 طائرة بوينغ 787 دريملاينر، وأبرمت في يونيو/ حزيران 2025 طلبية لشراء 25 طائرة إيرباص A350-1000، مع خيار لشراء 50 طائرة إضافية.

اقتصاد عربي تركيا والسعودية توقعان مذكرتي تفاهم بقطاع سكك الحديد واللوجستيات

وتسعى المملكة لجعل الرياض محوراً عالمياً للطيران، رغم الأفضلية التي تحظى بها مدن خليجية في هذا المجال، ولا سيّما الدوحة مع الخطوط القطرية، ودبي مع طيران الامارات، وأبوظبي مع طيران الاتحاد التي كان دوغلاس مديرها التنفيذي بين العامين 2018 و2022. وتراهن السعودية على قطاعي الترفيه والرياضة لجذب المزيد من السياح. غير أن الحرب في المنطقة التي بدأت بالهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير/ شباط، وردّ طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات نحو دول إقليمية، ألقت بتداعياتها على هذه الخطط، رغم أن السعودية كانت أقل تأثراً مقارنة ببعض جيرانها.

انطلاق طيران الرياض

وعرقلت الحرب التي دخلت منذ الثامن من إبريل/ نيسان مرحلة وقف لإطلاق نار تشوبه انتهاكات متكررة، حركة الطيران في المنطقة. وطاولت هجمات إيرانية مطارات خليجية، من بينها دبي وأبوظبي والكويت والدوحة والمنامة. وأفاد مصدر خليجي لفرانس برس بأن الدفاعات السعودية اعترضت في مارس/ آذار هجوماً قرب مطار الرياض، لم يؤثر بحركة الطيران. وأرغمت الأعمال العدائية التي تواصلت لنحو أربعين يوماً السلطات وشركات الطيران على إغلاق المجالات الجوية الوطنية وتعليق الرحلات لفترات طويلة.

استعدادات أول رحلة لطائرتنا الجديدة إلى لندن اكتملت ✈️🇬🇧🪻#طيران_الرياض pic.twitter.com/HZHfGS8cuj — Riyadh Air | طيران الرياض (@RiyadhAir) June 9, 2026

وقال دوغلاس: "أعتقد أن الرياض، بحكم موقعها الجغرافي، كانت أقل تأثراً". وتبني المملكة حالياً "مطار الملك سلمان" في شمال شرق العاصمة، بقدرة استيعابية تبلغ 120 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2030، مقارنة بـ53 مليوناً سنوياً الذين يمكن لمطار الملك خالد استقبالهم حالياً. وتبقى الناقلة الوطنية "السعودية" شركة الطيران الرئيسية في المملكة، ومقرها في مدينة جدة، وهي البوابة الأساسية لملايين الحجاج والمعتمرين المتجهين إلى مكة المكرمة كل عام.

وتأخر إطلاق "طيران الرياض" لنحو عام بعد تأخيرات كبيرة من شركة بوينغ في تسليم الطائرات، ما أثّر بقطاع النقل الجوي العالمي بأكمله. وقال دوغلاس إنه رغم التحديات والصعوبات، والنجاحات والاخفاقات، "تصل إلى الهدف، واليوم هو يوم وصولنا".

مناسبة "تاريخية"

وخلال حفل تسليم أولى الطائرات، أشاد ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة ورئيس مجلس إدارة "طيران الرياض"، بـ"مناسبة وطنية تاريخية"، مشيراً إلى أن الشركة "ستدعم سوق العمل عبر توفير أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة". وفي الآونة الأخيرة، عمدت السعودية إلى تأجيل بعض المشاريع العملاقة باهظة الكلفة أو تقليصها، في إطار "رؤية 2030"، بما في ذلك مشاريع ضمن مدينة "نيوم" المستقبلية أو "المكعب" في الرياض.

اقتصاد عربي نمو الاقتصاد السعودي 3% في الربع الأول من 2026

وتستعد المملكة لاستضافة أحداث ضخمة في السنوات المقبلة، مثل معرض إكسبو 2030 وكأس العالم لكرة القدم 2034. وهي تأمل زيادة حركة النقل الجوي ثلاث مرات لتصل إلى 330 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2030. ومع "طيران الرياض"، يرتفع عدد شركات النقل الجوي في المملكة إلى أربع، هي "السعودية"، إضافة إلى "فلاي ناس" و"فلاي أديل" للطيران منخفض الكلفة. وفيما يبدي محللون شكوكاً بشأن طموحات الرياض في مجال النقل الجوي في ظل المنافسة الإقليمية، تمتلك شركات الطيران السعودية ميزة مهمة على منافسيها، تتمثل بحجم السوق المحلية، وهي الأكبر في المنطقة مع أكثر من 35 مليون نسمة، يشكّل السعوديون نحو 20 مليوناً منهم.

(فرانس برس)