السعودية تطلق تأشيرة عمرة بصلاحية عام وإقامة تصل إلى 90 يوماً

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الاثنين، إطلاق تأشيرة العمرة متعددة الدخول، التي تتيح للمستفيد دخول المملكة مرات عدة خلال مدة صلاحيتها البالغة 365 يوماً من تاريخ الإصدار، بإجمالي إقامة يصل إلى 90 يوماً خلال فترة سريان التأشيرة. وأكدت الوزارة، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الاثنين، أن إطلاق التأشيرة يأتي في سياق تطوير الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن في تيسير القدوم، وإثراء التجربة، ورفع كفاءة الخدمات.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الضوابط التنظيمية المعتمدة التي تحكم احتساب مدة الإقامة التراكمية للمعتمر؟ ما هي الدول التي تصدر منها أكبر أعداد المعتمرين إلى المملكة العربية السعودية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأوضحت أن مدة الإقامة المتاحة تُحتسب بصورة تراكمية من إجمالي 90 يوماً، وفق عدد أيام بقاء المعتمر في المملكة خلال كل زيارة، بما يمنحه إمكانية الاستفادة من التأشيرة في زيارات متعددة طوال مدة صلاحيتها، وفق الضوابط التنظيمية المعتمدة. وبيّنت الوزارة أن الاستفادة من التأشيرة تتطلّب شراء باقة خدمات من أحد مقدمي الخدمات المعتمدين في منظومة "نسك" لكل زيارة، على ألا تتجاوز مدة الباقة عدد الأيام المتبقية والمتاحة في التأشيرة، مع الالتزام بالضوابط المنظمة لمدد البرامج والخدمات المقدّمة للمعتمرين.

وأضافت أن دخول المملكة بموجب التأشيرة يرتبط بإصدار تصريح العمرة عبر تطبيق "نسك" قبل القدوم، ومواءمة موعد التصريح مع تواريخ الباقة المعتمدة، إلى جانب استيفاء متطلبات أهلية السفر والدخول. وأكدت وزارة الحج والعمرة أن تأشيرة العمرة متعددة الدخول تعزز مرونة التخطيط للزيارة، وتدعم تكامل الخدمات الرقمية والتشغيلية المرتبطة برحلة المعتمر، ضمن جهود الوزارة لتقديم تجربة أكثر يسراً وجودةً منذ التخطيط للقدوم وحتى مغادرة المملكة.

ووفقاً لموقع وزارة الحج والعمرة السعودية، فقد بلغ عدد المعتمرين من خارج المملكة منذ بداية الموسم الحالي 1448 هجرية منذ 15 ذو الحجة (22 مايو/ أيار الماضي) حتى 29 محرم (14 يوليو/ تموز الجاري) نحو 1.27 مليون معتمر، فيما تصدّرت باكستان القائمة بأكثر من 200 ألف معتمر، تليها إندونيسيا بـ170 ألف معتمر، ثم العراق بـ130 ألف معتمر.

وتستهدف رؤية السعودية استيعاب 30 مليون حاج ومعتمر عام 2030، ما انعكس على تطوير المؤسسات المنظمة للموسم، إذ تحوّلت مؤسسات الطوافة وإسناد الحج إلى شركات مساهمة، وأصبح بإمكان جميع شركات حجاج الخارج تقديم خدماتها بأي منطقة جغرافية في المملكة، ما زاد من رواج هذه الشركات. وتحاول السعودية، عبر رؤيتها الاستراتيجية، أن ترفع عوائد الحج والعمرة إلى ضعف المتحقق حالياً وزيادة عدد الوظائف ذات الصلة.