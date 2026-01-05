السعودية تطرح سنداتها الدولية لعام 2026

- السعودية تبدأ طرح سندات دولية لعام 2026 بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار عبر أربع شرائح بالدولار، بهدف تمويل الميزانية العامة، مع تحديد السعر لاحقاً اليوم. - تتوقع غولدمان ساكس إصدار دين دولي قياسي بقيمة 25 مليار دولار هذا العام، بينما يتوقع بنك أوف أميركا تنويعاً في التمويل ليشمل القروض المجمّعة. - خطة الاقتراض لعام 2026 تبلغ 57.86 مليار دولار لتغطية العجز المتوقع وسداد مستحقات الدين، مع توقع وصول نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 33% بنهاية 2025.

ذكرت خدمة "آي.إف.آر" لأخبار أدوات الدخل الثابت، اليوم الاثنين، أنّ السعودية بدأت في طرح أول سنداتها الدولية لعام 2026 عبر إصدارات مقوّمة بالدولار على أربع شرائح، تجاوزت قيمتها 20 مليار دولار، ومن المتوقع تحديد السعر في وقت لاحق من اليوم الاثنين. إذ تسعى المملكة إلى طرح أدوات الدين لأغراض تمويل الميزانية العامة.

وذكرت الخدمة أن السعر الاسترشادي للسندات لأجل ثلاث سنوات تحدّد عند نحو 0.95% فوق سندات الخزانة الأميركية، ويبلغ السعر الاسترشادي للسندات لأجل خمس سنوات نحو 1% فوق المؤشر نفسه، فيما جرى تحديد السعر الاسترشادي للسندات لأجلَي 10 و30 عاماً عند نحو 1.1% و1.4% على التوالي.

وتوقعت مجموعة غولدمان ساكس أن تُصدر السعودية ديناً دولياً قياسياً بقيمة 25 مليار دولار هذا العام، في حين قالت بنك أوف أميركا إنه يتوقع تنويعاً أقوى في مزيج التمويل ليشمل أدوات مثل القروض المجمّعة.

وذكرت وزارة المالية السعودية، أول أمس السبت، أن وزير المالية وافق على خطة الاقتراض لعام 2026 بقيمة تقارب 57.86 مليار دولار. وتضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام لعام 2025، ومبادرات أسواق الدين المحلية، بالإضافة إلى خطة التمويل لعام 2026 ومبادئها التوجيهية، مع استعراض تقويم إصدارات برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال للعام 2026.

وبحسب الخطة، فإنّ الاحتياجات التمويلية المتوقعة للعام 2026 ستخصّص لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة للعام الجاري، الذي يقدر بحوالى 165 مليار ريال (نحو 45 مليار دولار) وفقاً لبيان وزارة المالية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026، وسداد مستحقات أصل الدين خلال العام 2026، والتي تبلغ قرابة 52 مليار ريال (نحو 14 مليار دولار).

وبلغ إجمالي حجم محفظة الدين العام للمملكة العربية السعودية بنهاية عام 2025 ما يقارب 1.519 تريليون ريال (نحو 405 مليارات دولار)، إذ يشكل الدين المحلي منها 62%، بينما يمثل الدين الدولي 38%، كما بلغت نسبة توزيع العوائد في المحفظة إلى ما يشكل 87% عوائد ثابتة و13% عوائد متغيرة، ومن المقدر أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي البالغ نحو 1.27 تريليون دولار في نهاية عام 2025 إلى 33%، حسب ما أفاد به أمس الأحد موقع "مال" السعودي.

